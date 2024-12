Bitget Memperkenalkan Penyingkiran Token BGB Bernilai Lebih Daripada $5 Bilion dalam Kertas Putih Baharu

VICTORIA, Seychelles, Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa mata wang kripto terkemuka dan syarikat Web3, telah mengeluarkan kertas putih baharu untuk token asalnya, Bitget Token (BGB). Kemas kini ini memperkenalkan inisiatif untuk menyingkirkan 800 juta token BGB yang belum pernah berlaku sebelum ini—bernilai lebih $5 bilion berdasarkan harga pasaran semasa—bersama-sama rancangan untuk mengembangkan utiliti token. Langkah ini menunjukkan komitmen Bitget untuk menguatkuasakan model bekalan deflasi untuk BGB, sekali gus mempercepatkan utilitinya.

Kertas putih baharu memperkenalkan pelan penyingkiran token yang bercita-cita tinggi, bermula dengan penyingkiran segera dan kekal sebanyak 800 juta BGB - 40% daripada jumlah bekalan - mengurangkan bekalan edaran kepada 1.2 bilion. Mulai tahun 2025, Bitget akan memulakan penyingkiran suku tahunan dengan memperuntukkan 20% daripada keuntungan daripada Bitget Exchange dan Bitget Wallet, termasuk hasil daripada urus niaga spot, niaga hadapan dan NFT untuk membeli balik dan menyingkirkan BGB. Semua aktiviti penyingkiran akan direkodkan secara dalam rantaian, memastikan ketelusan dan akauntabiliti kepada masyarakat.

Baru-baru ini, Bitget mengumumkan penggabungan Bitget Token (BGB) dan Bitget Wallet Token (BWB). Selepas penggabungan ini, BGB akan berfungsi sebagai token terpadu untuk ekosistem terpusat dan terdesentralisasi Bitget. Pada masa ini, BGB menawarkan pelbagai faedah kepada pemegangnya, termasuk diskaun yuran, keistimewaan VIP dan akses kepada pertanian token melalui Launchpool. Memandang ke hadapan, Bitget merancang untuk mengembangkan utiliti BGB dalam ekosistem dalam rantaian, meletakkannya sebagai aset teras untuk mempertaruhkan, peruntukan kecairan dan kelayakan airdrop. Selain itu, BGB akan menggerakkan perkhidmatan Bitget Wallet seperti pembayaran yuran gas berbilang rantaian, sambil melanjutkan kes penggunaannya kepada senario PayFi setiap hari.

Dalam persekitaran pertukaran kripto yang kompetitif, Bitget telah meletakkan dirinya sebagai pertukaran terpusat (CEX) yang paling pesat berkembang dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Pencapaian ini direalisasikan oleh sepasukan 1,600 profesional merentasi lebih daripada 60 negara, ekosistem komprehensif merangkumi perdagangan fiat, spot, margin dan niaga hadapan serta teknologi termaju yang memastikan pengalaman perdagangan yang lancar. Bitget mengukuhkan lagi keyakinan pengguna dengan langkah keselamatan termaju, termasuk Dana Perlindungan $600 juta dan laporan Bukti Rizab yang dikemaskinikan setiap bulan. Strategi pematuhan proaktifnya dan pemerolehan lesen dalam pelbagai bidang kuasa, mengukuhkan kedudukannya sebagai CEX terkemuka dunia.

"CEX ialah asas pertumbuhan crypto ke arah penerimaan besar-besaran. Misi Bitget untuk memacu gelombang inovasi seterusnya akan terungkap pada tahun akan datang," kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif di Bitget. "Keputusan kami untuk menyingkirkan BGB bernilai $5 bilion sejajar dengan rancangan kami untuk menjadikannya medium nilai transaksi yang berkuasa. Fasa kami yang seterusnya akan memanjangkan utiliti BGB dalam rantaian, menyepadukannya ke dalam lebih banyak DApps dan membawanya kepada orang ramai, menjadikan BGB tersedia kepada semua, menjadikan PayFi sebahagian daripada kehidupan seharian," tambahnya.

BGB telah menunjukkan prestasi yang luar biasa pada tahun 2024, dengan permodalan pasaran yang meningkat lebih daripada 1000% pada tahun lalu dan lebih daripada 100 kali ganda sejak penubuhannya. Pertumbuhan yang mengagumkan ini disokong oleh rekod prestasi yang terbukti melalui kes penggunaan token yang kukuh dan kejayaan ekosistem inovatif Bitget.

Pengeluaran kertas putih BGB yang dikemaskinikan menandakan detik penting dalam perjalanan Bitget. Dengan mengurangkan bekalan, meningkatkan utiliti dan mengembangkan aplikasi dunia sebenar, BGB komited untuk mengukuhkan lebih banyak fungsi dan produk dalam ekosistem Bitget yang memacu pertumbuhan mampan dan nilai jangka panjang untuk pemegang.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kertas putih BGB baharu, layari pautan ini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah syarikat bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Menyediakan perkhidmatan kepada lebih 45 juta pengguna di lebih daripada 150 negara dan rantau, Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui penggunaan ciri dagangan salinan perintisnya dan penyelesaian dagangan lain, sambil menawarkan akses kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain dalam masa nyata. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep, merupakan dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang komprehensif, termasuk kefungsian dompet, pertukaran token, NFT Marketplace, penyemak imbas DApp dan banyak lagi.

Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara dunia gusti), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan) untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dikembalikan. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa diperoleh dan pengalaman kewangan peribadi serta kedudukan kewangan perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk yang boleh dipercayai untuk keputusan masa depan. Bitget tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin berlaku. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan.

