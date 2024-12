Bitget y LALIGA lanzan un PRODE, el ganador recibirá premios en USDT

Quienes acierten al menos tres resultados de partidos de LALIGA se clasificarán para la premiación. El total de premios llegará a 5,000 USDT





BUENOS AIRES, Argentina, Dec. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, una de las mejores exchange de criptomonedas y empresa Web3 líder, lanzó en asociación con LALIGA un PRODE, la competencia de pronósticos gratuita y exclusiva que ofrece a los participantes la oportunidad de ganar premios en USDT. Aquellos que acierten al menos tres resultados de partidos de LALIGA se clasificarán para el premio. El total de premios alcanzará los 5,000 USDT.

La competencia también marca el inicio de la página web de la asociación Bitget x LALIGA. El portal será el centro de información sobre todos los eventos y promociones de la asociación, ofreciendo contenido exclusivo, resúmenes de eventos pasados y destacados de las futuras acciones.

El PRODE ofrece a los usuarios la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos sobre fútbol. Los participantes pueden predecir los resultados de sus partidos favoritos de LALIGA durante el período de la promoción, que va del 26 de diciembre de 2024 al 26 de enero de 2025. Aquellos que logren predecir correctamente al menos tres resultados de partidos durante ese período, se clasificarán para la recompensa de 5,000 USDT, y que se distribuirá entre 200 participantes elegibles seleccionados de manera aleatoria.

Además, para aumentar aún más la participación de los fanáticos, se ha incluido un sorteo en la cuenta de X de Bitget con tokens BGB por un valor de $1,000, ofreciendo más formas de ganar y celebrando el crecimiento y el alcance de la asociación.

La página online de Bitget con LALIGA fue diseñada para fortalecer la conexión entre los fanáticos del fútbol y el ecosistema cripto. Para obtener más información y unirte a la campaña, visitá la página web de Bitget x LALIGA aquí.

Acerca de Bitget

Bitget se fundó en 2018 y se ha convertido en el principal exchange de criptomonedas y empresa Web3. Además de prestar servicios para más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, el exchange Bitget se compromete a ayudar a los usuarios a hacer Trading Inteligente con su función de copy trading, entre otras soluciones de trading, mientras ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , al precio de Ethereum y a los precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera cripto multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y funciones Web3 integrales, como la funcionalidad de billetera, los swaps de tokens, el mercado de NFT, el navegador de dApps y muchas más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de las criptomonedas a través de asociaciones estratégicas: es Socio Oficial de Cripto de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA en los mercados de ORIENTE, el SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA.

For media inquiries, please contact: media@bitget.com

