Οι διπλοί φακοί του C30 προσφέρουν χείρα βοήθειας στους γονείς

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Η IMILAB, ηγέτης στην έξυπνη οικιακή τεχνολογία, θα παρουσιάσει το IMILAB C30 Dual στις 30 Απριλίου. Με επιτήρηση με δύο φακούς και τοπικές ανιχνεύσεις μέσω ΑΙ, το C30 Dual βοηθά τους νέους γονείς και τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων στην επιτήρηση των μωρών και των κατοκιδίων τους.

Ζωντανή προβολή και Συνομιλία 3Κ+3Κ

Το IMILAB C30 Dual προσφέρει δύο ζωντανές ροές 3Κ, ενώ ο αμφίδρομος ήχος επιτρέπει επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, απαιτείται λιγότερος φωτισμός για την προβολή πλήρως έγχρωμων βίντεο, ακόμη και τη νύχτα.

Επιτήρηση διπλής οπτικής γωνίας

Το C30 Dual διαθέτει δύο ανεξάρτητους φακούς, επιτρέποντας στους γονείς να παρακολουθούν τα βρέφη και τα κατοικίδια, ακόμη και αν βρίσκονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Με κάλυψη 360 μοιρών και μεγέθυνση 6Χ, αυτή η κάμερα εσωτερικού χώρου καταγράφει κάθε λεπτομέρεια, όπως και τις απολαυστικές, αστείες στιγμές.

Τοπικές ανιχνεύσεις μέσω ΑΙ

Λάβετε ειδοποιήσεις για σημαντικές δραστηριότητες που ανιχνεύτηκαν από το C30 Dual. Οι τοπικές ανιχνεύσεις μέσω ΑΙ περιλαμβάνουν ανθρώπους, κατοικίδια, βρέφη, φωτιά και καπνό (beta). Δεν απαιτείται συνδρομή, καθώς η διαδικασία ανίχνευσης μέσω ΑΙ επεξεργάζεται τα δεδομένα τοπικά.

Σύνδεση εφαρμογής

Η εφαρμογή Xiaomi/Mi Home προσφέρει πρόσβαση στο C30 Dual όταν δεν είστε στο σπίτι.

Ευέλικτη αποθήκευση βίντεο

Τα βίντεο από το C30 Dual μπορούν να αποθηκευτούν τοπικά σε κάρτα MicroSD (έως 256 GB) χωρίς συνδρομή. Εναλλακτικά, διατίθεται μια επιλογή αποθήκευσης νέφους με συνδρομή.

Ευέλικτη εγκατάσταση

Εγκαταστήστε το C30 Dual σε ένα τραπέζι ή στην οροφή για καλύτερη ποικιλία γωνιών θέασης. Αυτή είναι επίσης η πρώτη μας κάμερα εσωτερικού χώρου που υποστηρίζει 2,4GHz και 5GHz μέσω Wi-Fi-6 για πιο γρήγορες ταχύτητες και μικρότερη καθυστέρηση μεταφοράς.

Φωνητικοί βοηθοί

Το C30 Dual είναι συμβατό με το Amazon Alexa και το Google Assistant, για εύκολο φωνητικό έλεγχο.

Διαθεσιμότητα

Το C30 Dual θα είναι διαθέσιμο στις 30 Απριλίου στα Amazon, imilabglobal.com και AliExpress.

Πληροφορίες για την IMILAB

Η IMILAB, η οποία ιδρύθηκε το 2014, είναι μια επωνυμία έξυπνων οικιακών συσκευών που έχει ως στόχο να εξυπηρετεί τις μικρές οικογένειες με ευέλικτες plug-and-play λύσεις οικιακής ασφάλειας για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η IMILAB έχει προμηθεύσει περισσότερα από 75 εκατομμύρια προϊόντα σε σπίτια σε όλο τον κόσμο μέσω ισχυρών συνεργασιών με γνωστές επωνυμίες, όπως η Milhome (μέρος του οικοσυστήματος Xiaomi AIoT) και η Aliyun (ένα σημαντικό μέρος του οικοσυστήματος Alibaba Alot). Καθώς συνεχίζουμε να επαναπροσδιορίζουμε τα όρια της καινοτομίας, ο στόχος μας είναι να κάνουμε την οικιακή ασφάλεια εύκολη και προσβάσιμη.

