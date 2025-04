بفضل عدستيها المزدوجتين كاميرا C30 Dual الحل الأمثل للآباء والأمهات

هونغ كونغ, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- تستعد شركة IMILAB، الرائدة في مجال تكنولوجيا المنازل الذكية، لكشف النقاب عن أحدث جواهرها IMILAB C30 Dual يوم 30 أبريل الجاري. وبفضل عدستي المراقبة المزدوجة وتتبع الذكاء الاصطناعي ذاتيا، تشكِّل كاميرا C30 Dual أداة لا يمكن للآباء والأمهات الاستغناء عنها سواء تعلق الأمر برعاية صغارهم أو تتبع حيواناتهم الأليفة.

3K+3K Live View and Chat تمتاز كاميرا IMILAB C30 Dual بتحديثات مراقبة مباشرة مزدوجة بدقة 3K، بينما تتيح خاصية استقبال الصوت وإرساله اتصالات آنيّة. وبالإضافة إلى ذلك، تكفي إضاءة خافتة للحصول على لقطات واضحة بالألوان، حتى أثناء الليل.

زاوية مراقبة مزدوجة

تمتاز كاميرا C30 Dual بعدستين مستقلتين، مما يسمح للآباء بمراقبة الأطفال والحيوانات المنزلية حتى وإن كانوا في اتجاهين مختلفين. وبفضل تغطيتها الشاملة بزاوية 360 درجة ومعامل تكبير/ تصغير ×6، تستطيع هذه الكاميرا تصوير أدق التفاصيل، بما في ذلك اللحظات الممتعة والتي لا تقدر بثمن.

تتبع ذاتي بالذكاء الاصطناعي

استقبال تنبيهات أهم الأنشطة التي ترصدها كاميرا C30 Dual. يشتمل التتبع الذاتي بالذكاء الاصطناعي، الناس والحيوانات الأليفة وصراخ الأطفال الصغار، واشتعال النيران، إضافة إلى الدخان (في النسخة التجريبية). لا حاجة للاشتراكات من أي نوع، لأن تتبع الذكاء الاصطناعي يعالج المعطيات محليًا.

تطبيق الاتصال

يعتبر تطبيق Xiaomi/Mi Home App أداة الولوج المتكاملة الوحيدة للولوج إلى كاميرا C30 Dual ولو كنت بعيدًا عن منزلك.

مرونة تخزين التسجيلات

يمكن تخزين التسجيلات التي تلتقطها C30 Dual محليًا على بطاقة تخزين MicroSD (بسعة تصل إلى 256 جيجابايت)، دون أي اشتراك. غير أنه يمكن تخزينها كذلك من خلال اشتراك في ميزة التخزين السحابي.

خيارات تركيب متعددة

يمكنك تركيب كاميرا C30 Dual على طاولة أو في السقف لتحظى بزوايا رؤية متنوعة. تعتبر C30 Dual أول منتجاتنا التي تدعم ترددي 2.4GHz و5GHz عبر الـ WiFi-6، وذلك من أجل زيادة سرعة الاتصال وتخفيض مدة الاستجابة.

أدوات المساعدة الصوتية

كاميرا C30 Dual متوافقة مع Amazon Alexa وGoogle Assistant من أجل تحكم صوتي سلس.

تاريخ العرض في الأسواق

ستكون كاميرا C30 Dual متاحة للبيع ابتداء من 30 أبريل الجاري على منصات Amazon وimilabglobal.com وكذلك AliExpress.

نبذة عن IMILAB

أُسست شركة IMILAB سنة 2014، وهي إحدى العلامات التجارية المتخصصة في المنازل الذكية التي تقدم حلولاً أمنية منزلية مرنة تدعم التوصيل والتشغيل لفائدة الأسر الصغيرة، وتغطي منتجاتها الفضاءات الداخلية والخارجية على حد سواء. نجحت شركة IMILAB في تسويق أكثر من 75 مليون منتج منزلي في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل عقد شراكات قوية مع فرقاء بارزين في الميدان مثل Mihome (جزء من منظومة الذكاء الاصطناعي لإنترنت الأشياء من Xiaomi) وAliyun (عنصر أساسي في منظومة الذكاء الاصطناعي لإنترنت الأشياء التابعة لشركة Alibaba). رحلتنا في الدفع بحدود الابتكار إلى الآفاق ما زالت مستمرة، ويبقى هدفنا الأول والأخير، جعل أمن المنازل الذكية سهلاً وفي متناول الجميع.

للتواصل معنا: pr@imilab.com

الصورة المصاحبة لهذا الإعلان متوفرة على الرابط التالي:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47b3dd46-b590-417c-8d82-9caa5a9a362a

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.