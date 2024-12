مسرحية "شاكر هولمز" و "غيمة" تستقطبان الأنظار في عاشر أيام مهرجان الرياض للمسرح

العروض المسرحية في اليوم العاشر مشهد من مسرحية "غيمة" اهتمام من الجمهور بحضور العروض المسرحية مشهد من مسرحية "شاكر هولمز" من مسرحية "شاكر هولمز"

في اليوم العاشر من مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية حظيت العروض المسرحية بإشادة واسعة خلال عرضها.

الرياض, SAUDI ARABIA, December 26, 2024 / EINPresswire.com / -- اختتم اليوم العاشر من مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية آخر العروض المسرحية وسط أجواء مليئة بالتشويق والكوميديا، حيث تم عرض مسرحية "شاكر هولمز"، التي تدور أحداثها حول محقق يتولى قضية غامضة ومعقدة، ليتكشف من خلالها العديد من القضايا المهنية الأخرى في سياق مليء بالإثارة والضحك. المسرحية جذبت الحضور بأسلوبها المبتكر وأداء فريق العمل المميز.كما عرضت مسرحية "غيمة"، التي تأخذ الجمهور إلى عالم الفانتازيا عبر أحداثها التي تدور في إحدى القرى الجنوبية. تبدأ القصة عندما تضع أم فقيرة طفلها الرضيع "مزهر" عند امرأة أخرى خوفاً عليه من الموت جوعاً ويكبر "مزهر" في القرية ويلتقي بـ "غيمة"، ابنة أحد سكانها، وتنشأ بينهما علاقة حب منذ الطفولة، في حين تظهر شخصيات أخرى تلعب أدواراً محورية في تطور الأحداث.وحظيت فعاليات مهرجان الرياض للمسرح بإشادة واسعة خلال عرضها. ومن المقرر أن يقام الحفل الختامي غدا بتكريم المسرحيات المشاركة والفرق المسرحية بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بالمسرح.

