La FIFA designa a BEYOND Hospitality como el Proveedor Oficial de Hospitality para el Mundial de Clubes FIFA™ 2025

MIAMI, FL, UNITED STATES, December 24, 2024 / EINPresswire.com / -- • BEYOND Hospitality ha sido elegida para vender y entregar un excepcional Programa Oficial de Hospitality con entradas incluidas para este prestigioso torneo, y bajo un nuevo formato.• El primer Mundial de Clubes FIFA 2025™ se llevará a cabo en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio del 2025 y contará con la participación de 32 de los mejores clubes de fútbol del mundo.• En 2025, BEYOND ofrecerá experiencias hospitality desde lo casual hasta lo más lujoso en las 12 sedes y 63 partidos.La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, ha confirmado la designación de BEYOND Hospitality para llevar a cabo el Programa Oficial de Hospitality para su prestigioso torneo de clubes, el Mundial de Clubes FIFA™ 2025.Este evento internacional contará con la participación de los equipos de clubes más exitosos de cada una de las seis confederaciones regionales, AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC y UEFA, lo que marca un nuevo formato entre ligas que revolucionará el fútbol de clubes.El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha calificado el próximo Mundial de Clubes FIFA como "el comienzo de una nueva era del fútbol de clubes: la mayor y mejor competencia mundial de clubes que el planeta haya visto jamás..." Para BEYOND, también significa una nueva oportunidad para redefinir el Hospitality.Por su parte, el presidente ejecutivo de BEYOND Hospitality, Jaime Byrom, afirmó: “Los clubes son el corazón del fútbol. Este primer Mundial de Clubes FIFA 2025™ será un momento clave en la evolución del fútbol de clubes, ya que nace de la pasión de los aficionados y ofrecerá a los equipos de todas las confederaciones un escenario prestigioso para demostrar su talento. Estamos encantados de darle la bienvenida a todos los asistentes a que vivan esta experiencia en algunos de los mejores estadios e instalaciones de hospitality del mundo”.“BEYOND ofrecerá una gama de excelentes opciones para que nuestros clientes disfruten de una única y prestigiosa experiencia del más alto nivel que merecen durante el torneo. Estamos muy orgullosos por la oportunidad de contribuir en el lanzamiento de este emocionante capítulo del fútbol mundial y esperamos darle la bienvenida a los aficionados a un programa de hospitality tan grandioso como corresponde”, añadió Byrom.Para el evento inaugural, que se llevará a cabo en Estados Unidos, BEYOND ofrecerá un emocionante programa de hospitality, que cumple con los más altos estándares de la FIFA y captura el estilo de entretenimiento y la emoción del hospitality estadounidense. El Hospitality Oficial para el Mundial de Clubes FIFA 2025™ estará disponible en cuatro niveles de productos y paquetes combinados conocidos como Series– tales como el “Venue Series”, que permite a los aficionados hacer de un estadio su base y la opción del “Final Round Series” para aquellos que desean captar cada impactante momento de la ronda final del torneo.Todos los productos del Hospitality Oficial incluyen una entrada para el día del partido, así como servicios de alimento y bebida y beneficios de hospitality en-sitio de acuerdo con el producto adquirido.“Con el Mundial de Clubes FIFA™ que establecerá nuevos estándares sobre el futbol de clubes, estamos encantados de haber asegurado los servicios de expertos y experimentados en la industria como lo es BEYOND Hospitality, que estará ofreciendo innovadores servicios de hospitality para todos los aficionados de alrededor del mundo, lo que hará aún más atractivo este único torneo,” comentó el Secretario General de la FIFA, Mattias Grafström.“Este acuerdo es un importante avance en la búsqueda de la FIFA por maximizar la experiencia del aficionado en lo que promete ser un espectacular torneo que, sin duda, re-escribirá la historia del futbol. El Mundial de Clubes FIFA™ será la corona de los juegos de clubes global dentro y fuera de la cancha.”Ya han clasificado los treinta y dos equipos, que incluyen Chelsea, Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, Juventus e Inter de Miami, y que mostrarán a innumerables iconos del juego en las canchas de Atlanta, Los Ángeles, Miami y más. Se han seleccionado doce estadios como sedes para albergar los 63 partidos del torneo con la final a celebrarse en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey el 13 de julio. Para ver una lista completa de los clubes clasificados y los estadios anfitriones, consulte aquí.Todo el trabajo para entregar un espectacular Programa Oficial de Hospitality en los distintos niveles con entradas incluidas para el Mundial de Clubes FIFA 2025™ ya ha comenzado; se espera que las ventas de hospitality comiencen en enero del 2025. Los aficionados interesados podrán ponerse en contacto con BEYOND Hospitality en: FCWC@beyond-hospitality.com.Todos los productos de hospitality y series están sujetos a disponibilidad y serán comercializados de acuerdo a los Términos y Condiciones comerciales del Mundial de Clubes FIFA 2025™ y en los niveles de servicio de BEYOND Hospitality.

