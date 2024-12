PHILIPPINES, December 23 - Press Release

December 23, 2024 Pahayag ni Committee on Public Services Chairperson Raffy Tulfo ngayong darating na Pasko at Bagong taon (23 Disyembre 2024): Dahil sa inaasahang pagdagsa ng ating mga kababayan sa mga pantalan, paliparan at bus terminals ngayong darating na Pasko at Bagong Taon, mahigpit nating pinaalalahanan ang lahat ng kinauukulang government agencies na iprayoridad palagi ang kaligtasan, seguridad at kaginhawaan ng ating mga kababayang uuwi ng probinsya. Ayoko nang makarinig ng mga pasaherong naghihintay sa initan dahil walang maayos na waiting area o dili kaya ay mga pampasaherong bangka at barko na overloaded, kulang sa life vests o anu pang violations gaya ng mga nasita ko sa mga nakaraang inspeskyon. Dapat mas higpitan ng Coast Guard ang monitoring at inspection nila. Gayundin, pagdating sa bus terminals, dapat mas alisto ang LTFRB at LTO sa pagche-check sa roadworthiness at compliance ng mga pampasaherong bus bago lumarga, lalo na yung mga papuntang probinsya. Maraming pasahero rin ang patuloy na dadagsa sa Ninoy Aquino International Airport Terminals base sa data forecast ng New NAIA Infra Corp kaya dapat ay walang VIP treatment sa iilan at lahat ay istriktong dadaan sa security at verification processes gaya ng frisking at x-ray machines. Mahalaga ring tiyakin ng NLEX, maging ng iba pang Toll operators, na walang sirang RFID scanners/readers para hindi maperwisyo at maantala ang biyahe ng ating mga kababayan. The safety of both passengers and drivers during these special times must be our priority. Magiingat po ang lahat!

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.