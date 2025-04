PHILIPPINES, April 17 - Press Release

April 17, 2025 STATEMENT OF SENATE PRESIDENT PRO TEMPORE JINGGOY EJERCITO ESTRADA ON THE PASSING OF NORA AUNOR Isa ako sa milyon-milyong Filipino na nakikiramay sa pamilya ng Pambansang Alagad ng Sining, isang haligi sa mundo ng telebisyon at pelikulang Filipino na si Nora Aunor. Isang tunay na inspirasyon si Ate Guy sa pagpupunyagi sa buhay gamit ang angking talento upang maabot ang tugatog ng tagumpay. Sa bawat pagganap sa pelikula at pag-angkin sa entablado, ipinadama niya sa atin ang tunay na diwa ng sining. Wala pang nakakapantay sa kanyang mga naging ambag sa industriya. Isa siyang tunay na alamat sa larangan ng sining at pelikulang Filipino. Sa kanyang paglisan, sariwain natin ang makulay na kwento ng buhay, ang makasaysayang karera, ang mga pamanang kailanman ay hindi malilimutan at kakaibang talento na kinilala sa buong mundo ng ating nag-iisang Superstar. Paalam Ate Guy, ang iyong tinig, talento at alaala ay nakaukit na sa puso ng sambayanang Filipino.

