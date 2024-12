可視特色香港榮獲韓國醫療保健傑出專利獎:Hautuki產品大放異彩

九龍, 尖沙咀, HONG KONG, December 23, 2024 / EINPresswire.com / -- 可視特色香港 (Custics Hong Kong)於18日宣布,憑藉其專利技術( 專利註冊號:10-1327555 ),榮獲由韓國知識產權局主辦的「韓國傑出專利獎」(醫療保健類別)。該專利技術通過胜肽實現大分子藥物的高效吸收,備受業界矚目。可視公司代表表示:「此次獲獎的可視特色香港‘ Hautuki ’是一款易於貼在肌膚的貼片。特別是,我們取得了首爾大學生物技術系研發的‘通過毛孔滲透促進大分子藥物吸收的胜肽’專利的技術轉讓,從而能夠促進大分子藥物經皮膚胜肽傳入體內。」他們補充道:「在尋求高效服用維生素D的方法過程中,我們利用經皮藥物傳輸系統(TDDS)技術開發了‘Hautuki’。」並指出:「我們將繼續努力,開發多樣化的營養產品,以便利和高效方式為消費者推出可視特色香港專利的TDDS產品。」

