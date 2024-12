Standard hellre än särart? Förutsägbarhet och (o)förståelse i svenska biståndsrelationer – en enkätstudie

Den här rapporten redovisar resultat från en enkätstudie genomförd 2023 av tillitsmönster i biståndets organisering. Enkäten fokuserar på tre typer av svenska biståndsorganisationer: civilsamhällesorganisationer, myndigheter och forsknings-organisationer, vilka alla vidareförmedlar svenskt offentligt bistånd till mottagare i utvecklingsländer. Mer specifikt har enkäten fokuserat på den upplevda tilliten i relationen mellan handläggare som representerar organisationer i givarrollen (Sida och ForumCiv) och handläggare som representerar organisationer i mottagarrollen (i den svenska kontexten). Enkätstudien utgör en del av ett större forskningsprojekt som finansierats av det svenska Vetenskapsrådet. Detta övergripande projekts syfte är att studera hur mångfaldsmålen i den svenska så kallade multiaktörspolicyn efterlevs i praktiken: Är de uttryckta idealen om värdet av mångfald gällande organisatorisk särart ett upplevt mervärde också i praktiken? Är det organisations- och kontextspecifika någonting som stärker förtroendet mellan biståndsbyråkraterna eller orienterar de sig snarare efter en gemensam standard? Enkätstudien togs fram baserad på tidigare forskning om interpersonellt förtroende/tillit samt författarnas egna fallstudier av hur tillit organiseras på det svenska biståndsfältet. Syftet har varit att studera tillitsmönster mellan givare och mottagare i biståndet och att särskilt undersöka om och i vilken utsträckning den organisatoriska särarten (hos givare från det civila samhället, myndigheter och forskningsorganisationer) upplevs förstärka – eller kanske snarast försvaga tilliten mellan parterna.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.