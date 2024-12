EBC Financial Group จัดงาน LATAM Traders’ Exchange เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการเติบโตในละตินอเมริกา

เทรดเดอร์กำลังวิเคราะห์แนวโน้มตลาดในงาน LATAM Traders’ Exchange ที่ EBC จัดขึ้นในประเทศโคลอมเบีย โดยมีของสัมมนาคุณ EBC วางอยู่รอบๆ ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเป็นมืออาชีพ Felipe Vélez เชิญผู้เข้าร่วมงานให้แบ่งปันความคิดเห็นของตน เพื่อส่งเสริมการสนทนาที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างเต็มที่ในงาน LATAM Traders’ Exchange ผู้เข้าร่วมงานตั้งใจฟังการนำเสนอดัชนีหุ้น และได้รับข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากงาน LATAM Traders’ Exchange ของ EBC ที่จัดขึ้นในโคลอมเบีย

EBC จัดงาน LATAM Traders' Exchange ที่กรุงโบโกต้าและเมเดลลิน ประเทศโคลอมเบีย เสริมสร้างความรู้ด้วยข้อมูลเชิงลึก เพื่อความสำเร็จในตลาดการเงิน LATAM

COLOMBIA, December 20, 2024 /EINPresswire.com/ -- เศรษฐกิจในละตินอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว EBC Financial Group (EBC) จึงได้จัดงาน LATAM Traders’ Exchange ครั้งแรกที่โบโกตาและเมเดยิน ประเทศโคลอมเบีย โดยมีนักวิเคราะห์อาวุโสจาก EBC อย่าง Carlos Ruiz และ Felipe Vélez ร่วมเป็นวิทยากรในงานครั้งนี้ด้วย งานนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนมีโอกาสเรียนรู้กลยุทธ์และเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จในตลาดที่มีความผันผวนสูง และรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้

ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดในทวีปละตินอเมริกา EBC จึงได้จัดโครงการที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาระบบการเงินของภูมิภาคนี้ โดยการสร้างความไว้วางใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนการลงทุนในระยะยาว

เตรียมความพร้อมให้กับนักลงทุนใน LATAM

ประเทศโคลอมเบีย เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญในละตินอเมริกา สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความท้าทายในภูมิภาคนี้ โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ประเทศโคลอมเบียมีอัตราการเติบโต GDP อยู่ที่ 2% ซึ่งแสดงถึงการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงกว่าที่ธนาคารกลางตั้งเป้าไว้ แต่ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างกาแฟและทองคำก็สร้างทั้งโอกาสและความเสี่ยงให้กับนักลงทุน

“ละตินอเมริกากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ผู้คนกำลังมองหาสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาอยู่รอดและเติบโตในโลกการเงิน” Carlos Ruiz นักวิเคราะห์อาวุโสจาก EBC Financial Group กล่าวในงานที่โบโกตา “งาน LATAM Traders’ Exchange ได้มอบเครื่องมือให้กับนักลงทุน ไม่เพียงแต่ช่วยให้รับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ แต่ยังช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จ และสร้างความมั่นคทางการเงินของตัวเองได้”

งาน LATAM Traders’ Exchange ได้ให้ความสำคัญถึงปัญหาหลักในภูมิภาคนี้ เช่น การเข้าถึงแหล่งการศึกษาที่จำกัด ขาดแพลตฟอร์มการเงินที่ทันสมัย และผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ทำให้กลุ่มนักลงทุนในละตินอเมริกาไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่

"สำหรับนักลงทุนในเมเดยินและที่อื่นๆ การมีความรู้ทางการเงินและการเข้าถึงตลาดโลกเป็นสิ่งสำคัญ" Felipe Vélez ผู้ดูแลการประชุมที่เมเดยินกล่าวเสริมว่า "EBC พร้อมสนับสนุน การเข้าถึงการศึกษาและเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนสามารถจัดการกับความเสี่ยงและใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์"

งเสริมการศึกษา เทคโนโลยี และเพิ่มความไว้วางใจใน LATAM

งาน LATAM Traders’ Exchange ถูกจัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องของนักลงทุนชาว LATAM โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและลดช่องว่างด้านการศึกษา เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความไว้วางใจ เราได้จัดเวิร์กช็อปให้นักลงทุนได้เข้าร่วมปฏิบัติจริง เช่น การจัดการความผันผวนของสกุลเงิน การสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยั่งยืน และการใช้เครื่องมือ AI ที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมอบกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อรับมือกับความท้าทายในตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก

EBC ยังได้นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการสาธิตการใช้งานแพลตฟอร์มที่รวดเร็วและแม่นยำ ผ่านการใช้งานจริง การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประสบการณ์จริงและเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเหมาะกับนักลงทุนทุกระดับ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและใช้เครื่องมือที่ตอบสนองต่อความผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการนี้เน้นสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและเปิดกว้าง โดยการส่งเสริมความไว้วางใจผ่านการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีอิทธิพล พร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมจากนักลงทุนที่เป็นผู้หญิงและกลุ่มนักลงทุนที่มักถูกมองข้าม เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของ EBC ในการสร้างชุมชนการลงทุนที่หลากหลายและยุติธรรม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางการเงินอย่างยั่งยืนในอนาคตของ LATAM

ลดช่องว่าง สร้างความไว้วางใจ

โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเข้าสู่ยุคพลังงานหมุนเวียน การกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ มาพร้อมกับความต้องการความโปร่งใสทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ล้วนทั้งสร้างโอกาสและความไม่แน่นอน นักลงทุน LATAM มุ่งมั่นสำรวจตลาดโลก จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ได้อภิปรายในงานนี้

นอกจากนี้ ยังได้พูดถึงหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้ คือ ความไม่ไว้วางใจในแพลตฟอร์มการเงิน EBC ได้วางตนเป็นพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการหลอกลวงหรือแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือ โดยการแสดงให้เห็นถึงโซลูชันการเงินที่ได้รับการควบคุมจากทั่วโลก โปร่งใส และปลอดภัย

“เป้าหมายของ EBC คือการเสริมพลังให้กับนักลงทุนใน LATAM ด้วยการผสมผสานระหว่างการศึกษา เทคโนโลยี และการสนับสนุนจากชุมชน” Vélez กล่าวว่า “เป้าหมายของเรา คือ การให้โซลูชันที่แท้จริงสำหรับนักลงทุนที่ยึดมั่นในการเติบโตทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก โดยทำให้ความสำเร็จทางการเงินเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน”

วิสัยทัศน์ในอนาคต

LATAM Traders' Exchange ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมความรู้ให้กับนักลงทุนทั่วละตินอเมริกา ผ่านงานในครั้งนี้ EBC Financial Group ได้มอบเครื่องมือ ความรู้ และความมั่นใจให้กับนักลงทุน เพื่อรับมือกับตลาดที่ไม่มีความแน่นอนในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐาน สร้างชุมชนการลงทุนที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

โดยการสนับสนุนด้านการศึกษา เทคโนโลยี และความไว้วางใจ EBC กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในระบบนิเวศทางการเงินของ LATAM—เสริมสร้างพลังให้กับพวกเขาด้วยการสร้างโอกาส ความมั่นคงทางการเงิน และเพิ่มการมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเฟื่องฟูสำหรับตลาดการเงินในภูมิภาคนี้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBC ได้ที่ : https://www.ebc.com.

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้นEBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

https://www.ebc.com/

