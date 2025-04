iFX Expo LATAM 2025: EBC Financial Group Tingkatkan Literasi Finansial di Meksiko

EBC Financial Group akan berpartisipasi dalam iFX Expo LATAM 2025 di Mexico City untuk menjalin koneksi dengan trader, broker, dan pelaku fintech, serta mendorong diskusi mengenai masa depan dunia keuangan di kawasan tersebut.

EBC hadir di iFX Expo Mexico City, dorong literasi keuangan digital & bangun koneksi di tengah pesatnya pertumbuhan finansial LATAM.

MEXICO, April 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Cara orang Meksiko mengelola uang mereka berubah. Tidak lagi hanya soal menabung, tetapi juga soal belajar berinvestasi. Di tengah lanskap ekonomi yang penuh tantangan dan semakin digital, perdagangan daring mulai memposisikan dirinya sebagai alat yang mudah diakses untuk mengeksplorasi cara-cara baru untuk menghasilkan pendapatan atau menambah kekayaan. Menurut Survei Nasional Inklusi Keuangan (ENIF), lebih dari 10 juta orang di Meksiko sudah menggunakan produk keuangan digital. Data ini tidak hanya mencerminkan semakin akrabnya mereka dengan perangkat teknologi, tetapi juga transformasi budaya: masyarakat Meksiko yang ingin lebih mengendalikan masa depan ekonomi mereka.

Tren ini bertepatan dengan event iFX Expo LATAM 2025 di Mexico City, sebuah acara yang akan mempertemukan para pemimpin sektor keuangan global, perusahaan teknologi, dan pialang khusus, yang menjanjikan akan menjadi barometer status inovasi keuangan terkini di kawasan tersebut.

Dari perspektif EBC Financial Group, broker terkemuka yang hadir di lebih dari sepuluh negara, peran broker tidak hanya terbatas pada penyediaan akses pasar. “Kami percaya bahwa bagian mendasar dari pertumbuhan perdagangan yang bertanggung jawab di Meksiko adalah pendidikan. Komitmen kami adalah mendukung mereka yang mengambil langkah pertama, bukan dengan janji, tetapi dengan perangkat konkret untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat,” tegas José Manuel Herrera, Manajer Regional EBC Financial Group di LATAM.

Meningkatnya perdagangan digital membuka babak baru bagi inklusi keuangan di negara ini, di mana pengetahuan dan teknologi mulai memainkan peran yang semakin menentukan dalam kehidupan ekonomi jutaan orang. Pembicaraan di forum-forum seperti iFX Expo hanyalah permulaan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang EBC Financial Group, kunjungi www.ebc.com .

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan keahliannya dalam pialang keuangan dan manajemen aset. Dengan kantor di pusat keuangan utama - termasuk London, Sydney, Hong Kong, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, dan Limassol. EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai pasar global dan peluang perdagangan, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

Telah diakui dengan berbagai penghargaan, EBC berkomitmen untuk menegakkan standar etika dan anak perusahaan ini berlisensi dan teregulasi dalam yurisdiksi masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited teregulasi oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited teregulasi oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA); dan EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd teregulasi oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC).

Inti dari EBC adalah tim yang terdiri dari para veteran industri dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di berbagai lembaga keuangan besar. Telah melewati berbagai siklus ekonomi utama mulai dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss tahun 2015 hingga gejolak pasar akibat pandemi COVID-19. Kami menumbuhkan budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap hubungan investor ditangani dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, EBC menyediakan layanan khusus di seluruh Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan Yayasan PBB dan kampanye akar rumput terbesar di dunia, United to Beat Malaria, perusahaan ini berkontribusi pada inisiatif kesehatan global. EBC juga mendukung rangkaian keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada tantangan masyarakat yang besar, serta mendorong pemahaman dan dialog publik yang lebih besar.

