iFX Expo LATAM 2025: EBC Financial Group Мексикт санхүүгийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлж байна

EBC Financial Group Мексик хотод зохион байгуулагдах iFX Expo LATAM 2025-д оролцож, арилжаачид, брокерууд болон санхүүгийн технологийн салбарын тэргүүлэгчидтэй уулзаж, бүс нутгийн санхүүгийн ирээдүйн чиг хандлагын талаар хэлэлцүүлгийг өрнүүлэх болно.

LATAM даяар дижитал санхүүжилт хүчээ авч байгаа энэ үед EBC Financial Group зоримог санаагаа хуваалцахаар Мехико хотод iFX Expo-г зочиллоо.

MEXICO, April 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Мексикчүүдийн мөнгөө удирдах арга барил эрс өөрчлөгдөж байна. Энгийн хадгалах бус, мөнгийг хэрхэн өсгөх, хөрөнгө оруулах талаар суралцах нь илүү чухал болсон. Эдийн засгийн сорилт ихтэй, дижитал технологи нэвтэрсээр буй энэ үед онлайн арилжаа нь нэмэлт орлого олох, хөрөнгөө өсгөх шинэ боломжийг эрэлхийлэхэд илүү хүртээмжтэй хэрэгсэл болон хөгжиж байгаа билээ.

Мексикийн Санхүүгийн Оролцоо Үндэсний Судалгааны (ENIF) мэдээллээр 10 сая гаруй хүн аль хэдийн дижитал санхүүгийн бүтээгдэхүүн ашиглаж байгаа нь технологийн хэрэгслүүдэд дасаж эхэлсний илрэл ба эдийн засагаа өөрсдийн гараар удирдахыг хүссэн мексикчүүдийн соёлын өөрчлөлтийг харуулж байна.

Энэхүү хандлагаа Мексик хотноо зохион байгуулагдаж буй iFX Expo LATAM 2025 арга хэмжээтэй давхцаж байгаа бөгөөд тус үзэсгэлэнд дэлхийн санхүүгийн салбарын тэргүүлэгчид, технологийн компаниуд болон тусгай брокерууд оролцох ба бүс нутгийн санхүүгийн инновацийн төлөв байдлыг илтгэх чухал индикатор болох төлөвтэй байна.

10 гаруй улсад төлөөлөлтэй, дэлхийн тэргүүлэгч брокерын нэг болох EBC Санхүүгийн Группийн үзэж байгаагаар брокеруудын үүрэг зах зээлд нэвтрэх боломж олгохоос илүү өргөн хүрээтэй.

“Мексик дэх хариуцлагатай арилжааны өсөлтийн гол түлхүүр нь боловсрол гэж бид үзэж байна. Бид амлалт өгөх бус, эхний алхмаа хийж буй хүмүүст илүү мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад туслах бодит хэрэгслүүдээр дэмжлэг үзүүлэхийг зорьдог,” хэмээн EBC Санхүүгийн Групп -ийн Латин Америк дахь бүсийн менежер Хосе Мануэль Эррера онцолжээ.

Дижитал арилжааны өсөлт нь улс оронд санхүүгийн оролцооны шинэ хуудас нээж байна, энд мэдлэг ба технологи нь сая сая хүмүүсийн эдийн засгийн амьдралд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. iFX Expo зэрэг форумууд дээрх хэлэлцүүлгүүд нь зөвхөн эхлэл юм.

EBC Санхүүгийн Группийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл, зочилно уу: www.ebc.com.

EBC Санхүүгийн Группийн тухай

Лондонгийн нэр хүндтэй санхүүгийн дүүрэгт байгуулагдсан EBC Financial Group (EBC) санхүүгийн брокерийн болон хөрөнгө удирдлагын мэргэжилтнээр алдартай. Лондон, Сидней, Хонг Конг, Сингапур, Кайман арлууд, Бангкок, Лимассол зэрэг чухал санхүүгийн төвүүдэд салбаруудтай, EBC жижиг хөрөнгө оруулагчдаас эхлээд мэргэжлийн болон байгууллагын хэмжээний хөрөнгө оруулагчдад валютаас эхлээд түүхий эд, хувьцаа, индекс зэрэг олон улсын зах зээлд нэвтрэх боломжийг олгодог.

Олон шагналын эзэн болсон EBC ёс зүйн стандартуудыг баримталж ажилладаг бөгөөд тус компанийн охин компаниуд нь өөрсдийн нутаг дэвсгэртээ зөвшөөрөгдсөн, зохицуулагдсан байдаг. EBC Financial Group (UK) Limited нь Английн Санхүүгийн Үйл ажиллагааны Захиргаанаас (FCA) зохицуулагддаг; EBC Financial Group (Cayman) Limited нь Кайман арлуудын Мөнгөний Захиргаанаас (CIMA) зохицуулагддаг; мөн EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd нь Австралийн Хөрөнгийн Бирж болон Хөрөнгө Оруулалтын Зохицуулагчийн Газраас (ASIC) зохицуулагддаг.

EBC-ийн үндсэн бүрэлдэхүүн нь 40 жилийн туршлагатай салбарын ахмад мэргэжилтнүүдтэй бөгөөд эдийн засгийн томоохон мөчлөгүүдийг давж, Plaza Agreement, 2015 оны Швейцарийн франк хямрал, мөн COVID-19 цар тахлын үеийн зах зээлийн үймээн зэрэг олон тохиолдолыг даван туулсан. EBC шударга ёс, хүндэтгэл, үйлчлүүлэгчийн хөрөнгийн аюулгүй байдлыг дээд зэргээр чухалчлан, хөрөнгө оруулагч бүрийн хөрөнгө оруулалтыг анхааралтай хандаж үйлчилдэг.

EBC FC Barcelona клубын Албан ёсны Валютын Түнш бөгөөд Ази, Латин Америк, Дорнод Ази, Африк, Океани зэрэг бүс нутагт тусгайлан зориулсан үйлчилгээ үзүүлдэг. Мөн EBC Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын "United to Beat Malaria" хөтөлбөрийн түнш бөгөөд дэлхийн эрүүл мэндийн төлөвшилд хувь нэмэр оруулдаг. Мөн EBC нь **Оксфордын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Танкын "What Economists Really Do" олон нийтийн оролцооны цувралд дэмжлэг үзүүлж, эдийн засаг болон нийгмийн томоохон сорилтуудтай холбогдуулан олон нийтэд эдийн засгийн ойлголтыг түгээх, илүү их ойлголт ба хэлэлцүүлэг хийхэд тусалдаг.

