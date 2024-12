Trident dan Republik Demokratik Congo, Pejabat Presiden melalui Perjanjian Kerjasama Tanda Perisikan Negara (PROTOCOLE D’ACCORD DE COLLABORATION) untuk Membangun dan Melaksanakan Sistem E-Kerajaan Kebangsaan

Trident bakal Menerokai Transformasi Digital Perkhidmatan Kerajaan di Republik Demokratik Kongo

Platform Pengesahan Digital Dikuasakan Blockchain Trident bakal Mempertingkatkan Keselamatan dan Kecekapan Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan

SINGAPURA, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trident Digital Tech Holdings Ltd (“Trident” atau “Syarikat,” NASDAQ: TDTH), pemangkin terkemuka untuk transformasi digital dalam perkhidmatan pengoptimuman teknologi dan pendayaan Web 3.0 yang berpangkalan di Singapura, hari ini mengumumkan pemeteraian perjanjian kerjasama penting dengan Republik Demokratik Kongo ("DRC" atau "Republik"), yang diwakili oleh Presiden Republik melalui Agensi Perisikan Kebangsaan untuk memacu transformasi digital di DRC bagi pengamalan tadbir urus yang berkesan, bertanggungjawab dan telus.

Di bawah perjanjian kerjasama ini, Trident akan menerokai pembangunan sistem kerajaan elektronik yang komprehensif (“e-GOV”) untuk DRC, bertujuan untuk mendigitalkan rangka kerja pentadbiran kerajaan Kongo melalui penyepaduan teknologi canggih termasuk blockchain untuk menyediakan perkhidmatan kerajaan yang selamat dan cekap kepada rakyat sambil melindungi data peribadi.

Perjanjian tersebut mewujudkan rangka kerja untuk kedua-dua pihak yang memeterai perjanjian muktamad bagi Trident untuk membangunkan dan melaksanakan platform yang akan mengurus identiti digital serta data warga Kongo. Platform ini akan menyediakan akses yang selamat dan diperkemas kepada pelbagai perkhidmatan kerajaan, termasuk pendaftaran perniagaan, pendaftaran tanah, perkhidmatan imigresen, pendaftaran awam, serta pembayaran digital dan fungsi kelulusan untuk perkhidmatan kerajaan. Setiap perkhidmatan akan disesuaikan agar memenuhi keperluan khusus DRC.

Soon Huat Lim, Pengasas, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Trident, menyatakan, “Kami berbesar hati untuk bekerjasama dengan Republik Demokratik Kongo dalam projek transformatif ini yang akan merevolusikan cara rakyat berinteraksi dengan perkhidmatan kerajaan melalui identiti digital yang selamat. Platform kami membolehkan proses pengesahan yang mantap melalui identiti digital yang disulitkan, mempertingkatkan keselamatan sambil mengoptimumkan pengalaman rakyat apabila berinteraksi dengan perkhidmatan kerajaan. Kerjasama dengan DRC ini merupakan pengesahan penting terhadap keupayaan teknologi dan komitmen kami untuk membangunkan penyelesaian digital yang selamat dan cekap yang disesuaikan dengan pelbagai senario. Perjanjian ini menandakan peristiwa penting dalam trajektori pertumbuhan syarikat kami, menunjukkan keupayaan kami untuk menyampaikan penyelesaian transformasi digital berskala besar kepada piawaian global. Kami yakin kejayaan inisiatif ini akan membuka peluang untuk melaksanakan penyelesaian identiti digital dan pengesahan selamat yang serupa untuk pelanggan lain yang ingin membangunkan infrastruktur digital mereka.”

Justin Inzun Kakiak, Ketua Pengarah Agensi Perisikan Kebangsaan DRC, mengulas, “Pemilihan Trident kami untuk inisiatif transformasi digital yang penting ini mencerminkan komitmen kami untuk menerima pakai dan menyelaraskan penyelesaian inovatif untuk manfaat negara dan rakyat kita. Sistem e-Kerajaan ini akan meningkatkan akses kepada perkhidmatan kerajaan dengan ketara di negara kita dan kami berbesar hati untuk bergerak ke hadapan bersama Trident dalam inisiatif inovatif ini.”

Perihal Trident

Trident merupakan pemangkin terkemuka untuk transformasi digital dalam pengoptimuman digital, perkhidmatan teknologi dan pengaktifan Web 3.0 di seluruh dunia yang berpangkalan di Singapura. Syarikat tersebut menawarkan penyelesaian digital komersil dan teknologi yang direka bentuk untuk mengoptimumkan pengalaman pelanggannya dengan pengguna akhir mereka dengan mempromosikan penggunaan digital dan layan diri.

Tridentity, produk utama Syarikat, merupakan penyelesaian identiti berasaskan blockchain yang inovatif dan sangat selamat yang direka bentuk untuk menyediakan keupayaan pengesahan log masuk tunggal yang selamat kepada sistem pihak ketiga yang bersepadu merentasi pelbagai industri. Tridentity bertujuan untuk menawarkan ciri keselamatan yang tiada tandingan, memastikan perlindungan maklumat sensitif dan mencegah potensi ancaman, sekali gus menjanjikan era selamat yang baharu dalam landskap digital global secara am dan di Asia Selatan dll.

Selain daripada Tridentity, misi syarikat adalah untuk menjadi peneraju global dalam pengaktifan Web 3.0, terutamanya menghubungkan perniagaan kepada platform teknologi yang boleh dipercayai dan selamat, dengan pengalaman pelanggan yang disesuaikan dan dioptimumkan.

Kenalan Pelabur/Media

Perhubungan Pelabur Robin Yang, Rakan Kongsi

ICR, LLC

E-mel: investor@tridentity.me

Telefon: +1 (212) 321-0602

