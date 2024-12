El Mercado Laboral de Nueva Jersey Permanece Estable en Noviembre

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 19 de diciembre 2024 TRENTON – Las estimaciones preliminares del mercado laboral para noviembre, producidas por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS), indican un mercado laboral estable en Nueva Jersey. La tasa de desempleo del estado disminuyó 0.1 puntos porcentuales a 4.6 por ciento, mientras que el empleo total no agrícola aumentó en 3,100 empleos para alcanzar un nivel ajustado estacionalmente de 4,391,600 empleos. Las estimaciones revisadas del empleo total no agrícola en octubre vieron una revisión al alza de 1,500 empleos, lo que resultó en una estimación revisada de octubre que se mantuvo sin cambios en comparación con septiembre. La tasa de desempleo del estado para octubre también se mantuvo sin cambios en 4.7 por ciento. En noviembre, seis de las nueve industrias privadas registraron aumentos mensuales de empleo, entre ellos los servicios de educación y salud (+5,700), ocio y hostelería (+2,000), construcción (+1,400), actividades financieras (+200), otros servicios (+200), y manufactura (+100). Entre los sectores que registraron pérdidas de empleo se encuentran el comercio, el transporte, y los servicios públicos (-3,500), los servicios profesionales y empresariales (-2,800) y la información (-1,000). El sector añadió 700 puestos de trabajo en noviembre. En los últimos 12 meses, Nueva Jersey ha añadido 38,400 puestos de trabajo no agrícolas, y alrededor de 80 por ciento de esas ganancias se produjeron en el sector privado. Cuatro de las nueve industrias del sector privado. Cuatro de las nueve industrias del sector privado registraron ganancias desde noviembre de 2023. Entre ellas se incluyen los servicios privados de educación y salud (+45,600), la construcción (+7,100), el comercio, el transporte, y los servicios públicos (+5,300), y otros servicios (+1,100). Se registraron pérdidas interanuales en los servicios profesionales y empresariales (-11,900), la información (-6,300), el ocio y la hostelería (-6,000), las actividades financieras (-2,300), y la industria manufacturera (-1,800). El sector público ha registrado una ganancia de 7,500 trabajos en los últimos 12 meses. Los datos preliminares del BLS para diciembre de 2024 se publicarán el 23 de enero de 2025. Aspectos destacados de la situación laboral en NJ: noviembre de 2024 TABLAS DE PRENSA Notas técnicas: Las estimaciones de los niveles de empleo y desempleo en la industria se obtienen mediante el uso de dos encuestas mensuales diferentes. Los datos de empleo de la industria se derivan de la encuesta de Estadísticas de Empleo Actual (CES), una encuesta mensual de aproximadamente 4,000 establecimientos comerciales realizada por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS) del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que proporciona estimaciones de datos de empleo, horas y ganancias desglosados por industria para la nación en su conjunto, todos los estados y la mayoría de las áreas metropolitanas principales (a menudo denominada la encuesta de “establecimientos”). Los datos de empleo y desempleo de los residentes se derivan principalmente de la parte de Nueva Jersey de la Encuesta de Población Actual (CPS) nacional, una encuesta de hogares realizada cada mes por la Oficina de Censo de los Estados Unidos bajo contrato con BLS, que proporciona información al programa de Estadísticas de Desempleo del Área Local (LAUS) (a menudo denominado la encuesta de “hogares”). Las estimaciones de la industria y de los hogares se revisan cada mes en función de información adicional de los informes de encuestas actualizados compilados por la BLS. Además, estas estimaciones se revisan anualmente en función de los recuentos reales de los registros administrativos de la Ley de Compensación por Desempleo de Nueva Jersey y de datos más completos de todos los empleadores de Nueva Jersey. A partir de la publicación de las estimaciones de enero de 2018, el programa de Estadísticas de Empleo Actuales (CES) pasó a utilizar un ajuste estacional concurrente, que utiliza todas las estimaciones disponibles, incluidas las del mes actual, para desarrollar factores estacionales. Anteriormente, el programa CES desarrollaba factores estacionales una vez al año durante el proceso de referencia anual. Para obtener más información sobre el ajuste estacional simultáneo en el programa CES para estados y áreas, consulte https://www.bls.gov/sae/seasonal-adjustment/. Go back to all press releases

