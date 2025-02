El Departamento de Trabajo de NJ Lanza una Iniciativa Estatal para Reforzar los Estándares de Seguridad para los Guardias de Cruce Escolar

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 11 de febrero 2025 TRENTON – El Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) ha lanzado una nueva iniciativa para reforzar los estándares de seguridad para los guardias de cruce que sirven en las escuelas y comunidades de Nueva Jersey. La iniciativa de seguridad a nivel estatal se alinea con los estados, municipios y distritos escolares de todo el país que reconocen el Día Nacional de Concienciación sobre los Guardias de Cruce el 12 de febrero, en honor a las invaluables contribuciones que hacen los guardias de cruce para mantener seguros y protegidos a los niños, las familias y las comunidades. Durante todo el mes de febrero, se está celebrando a los guardias de cruce de Nueva Jersey en escuelas como la Escuela Primaria Packanack en el condado de Passaic (7 de febrero), el Distrito Escolar Regional de Woodstown-Pilesgrove en el condado de Salem (10 de febrero) y el Distrito Escolar Público de Hamburg (12 de febrero) en el condado de Sussex. Liderada por la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional de Empleados Públicos (PEOSH) del NJDOL, la iniciativa proactiva, llamada Programa de Énfasis Local (LEP), incluirá inspecciones exhaustivas de distritos escolares y departamentos de policía en todo el Estado Jardín. La iniciativa se centrará en mejorar los estándares de seguridad para los guardias de cruce, proporcionándoles protocolos de seguridad esenciales que incluyen vestimenta de alta visibilidad y equipo esencial, además de capacitación para que puedan desempeñar sus funciones de manera segura. "Los guardias de cruce ayudan a mantener seguros a nuestros niños y familias y son esenciales para mantener a los conductores alerta, asegurando el bienestar de nuestras comunidades", dijo el Comisionado de Trabajo Robert Asaro-Angelo. "Nos enfocamos en empoderar a los guardias de cruce de Nueva Jersey proporcionándoles herramientas de seguridad sólidas y capacitación rigurosa para que puedan desempeñar su importante papel en nuestras comunidades de manera segura y con confianza". Tras una serie de incidentes trágicos que involucraron a guardias de cruce de Nueva Jersey y que resultaron en dos muertes y cinco lesiones graves, el NJDOL lanzó proactivamente este programa de seguridad mejorado para proteger mejor a los guardias de cruce en todo el estado. Las medidas de seguridad clave cubiertas por estas inspecciones incluirán: Ropa de Alta Visibilidad: Se debe proporcionar a los guardias de cruce ropa de alta visibilidad que cumpla con la norma ANSI 107/207. Chaleco de Seguridad Requerido (ANSI 107/207) Tipo P (Seguridad Pública) o Tipo R (Carretera) (107) Clase 2 o 3 (la clase 3 tiene más material retrorreflectante que la clase 2) (107) Si se usa ropa para clima sobre el chaleco, la chaqueta impermeable o similar debe cumplir con los requisitos de la norma ANSI 107/207. A los guardias de cruce empleados por agencias de policía se les debe proporcionar un sombrero adecuado de acuerdo con N.J.S.A 40A:9-154.3. Se recomienda que el sombrero sea de alta visibilidad.

Capacitación Integral: De acuerdo con N.J.S.A. 40A:9-154.2, los guardias de cruce empleados por un departamento de policía deben recibir dos horas de capacitación en el aula y 20 horas de capacitación en el campo. Los guardias empleados por un distrito escolar deben recibir capacitación de un programa similar.

Equipo Esencial: A cada guardia de cruce se le debe proporcionar una paleta de "PARE" de 18 pulgadas de diámetro con letras reflectantes o iluminadas de seis pulgadas de altura, asegurando una comunicación clara a los conductores incluso en condiciones de poca luz.

Mantenimiento de los Pasos de Peatones: Se deben inspeccionar los pasos de peatones para garantizar que estén libres de peligros de deslizamiento, tropiezos y caídas. Además, las inspecciones deben confirmar que las marcas viales sean visibles y que la señalización de los pasos de peatones y/o zonas escolares se mantenga adecuadamente. Los Oficiales de Cumplimiento de Seguridad de PEOSH visitarán escuelas y departamentos de policía en todo el Estado Jardín para llevar a cabo una breve conferencia de apertura con los representantes del empleador y los empleados; revisar los registros de lesiones; realizar una inspección; y discutir los hallazgos. Los Oficiales de Cumplimiento verificarán que los empleadores públicos que emplean a guardias de cruce estén cumpliendo con los requisitos bajo N.J.S.A. 40A:9-154.1 et. seq. y el Manual sobre Dispositivos Uniformes de Control de Tráfico (MUTCD). Para obtener más información sobre cómo los empleadores públicos pueden ayudar a proteger la seguridad y el bienestar de los guardias de cruce, visite la Alerta PEOSH #39. Todas las alertas de seguridad y salud para empleadores públicos emitidas por PEOSH se pueden acceder aquí. Para obtener más información sobre la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional de Empleados Públicos del NJDOL, visite: www.nj.gov/labor/safetyandhealth/programs-services/peosh/. Go back to all press releases

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.