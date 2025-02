Rutgers Health y el Departamento de Trabajo de NJ lanzan una asociación para empoderar a los trabajadores en recuperación

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 5 de febrero 2025 TRENTON – Rutgers Health, en asociación con el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (NJDOL), ha lanzado el sitio web Pathways to Recovery para ayudar a los residentes de Nueva Jersey afectados por la crisis de opioides a encontrar oportunidades de empleo en lugares de trabajo de apoyo, y asistir a los empleadores en obtener la certificación como Lugares de Trabajo Amigables con la Recuperación. El sitio web comparte recursos para personas en recuperación y empleadores, incluidos enlaces a organizaciones que ayudan a conectar a los beneficiarios con empleadores; los requisitos de solicitud para obtener la credencial de Lugar de Trabajo Amigable con la Recuperación; así como testimonios de personas en recuperación e historias de éxito. “El empleo es fundamental para que las personas mantengan su recuperación. Sin embargo, a menudo hay miedo o estigma relacionado con emplear a personas que están en recuperación”, dijo Nina Cooperman, profesora asociada de la Escuela de Medicina Rutgers Robert Wood Johnson, quien lidera el proyecto para Rutgers Health. “Un empleador amigable con la recuperación está informado sobre cómo apoyar la recuperación a largo plazo de sus empleados, así como sobre cómo reconocer si un empleado tiene un trastorno por uso de sustancias y facilitar el apoyo.” El sitio web es la última iniciativa de Pathways to Recovery, un programa a nivel estatal que apoya a los residentes de Nueva Jersey que han sido afectados por la crisis de opioides a asegurar un empleo estable y no subsidiado a través de oportunidades de capacitación, servicios de apoyo y servicios de carrera. “Mientras Nueva Jersey continúa abordando la epidemia de opioides, es crucial que creemos caminos hacia un empleo sostenible para aquellos en recuperación”, dijo Robert Asaro-Angelo, Comisionado del Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey. “La asociación del NJDOL con Rutgers Health ha sido vital para este esfuerzo, y el nuevo sitio web 'Pathways to Recovery' es una herramienta crítica para proporcionar los recursos y el apoyo necesarios para fomentar la comprensión y la inclusión en el lugar de trabajo. Juntos, podemos construir una fuerza laboral que valore y apoye la recuperación, allanando el camino para comunidades más saludables en todo Nueva Jersey.” El programa Pathways to Recovery fue creado en 2019 como parte de la estrategia multifacética y multiagencia del gobernador Phil Murphy para combatir la crisis de opioides en el estado, comenzando en los seis condados más afectados y expandiéndose a todo el estado en 2024. El programa ha establecido más de 1,600 asociaciones con empleadores y ha atendido a más de 4,350 participantes desde su inicio. Desde 2019, la División de Psiquiatría de Adicciones de la Escuela de Medicina Rutgers Robert Wood Johnson ha ayudado a Pathways to Recovery a cerrar las brechas entre empleadores y beneficiarios para ayudar a las personas afectadas por la crisis de opioides que buscan un empleo amigable con la recuperación. El kit de herramientas de Pathways to Recovery aborda el estigma que enfrentan las personas en recuperación al ingresar al mercado laboral. El kit enseña a los empleadores cómo crear ambientes de apoyo y obtener la credencial de Lugar de Trabajo Amigable con la Recuperación. Visite el nuevo sitio web de Pathways to Recovery aquí: live-ru-ptr.pantheonsite.io/. Go back to all press releases

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.