Mavenir 與 Spry Fox Networks 宣佈策略合作，加速電訊行業應用程式介面 (API) 盈利化

電訊服務供應商 (CSPs) 現在可以快速部署全面的 GSMA Open Gateway 為本的平台,即結合 Mavenir 的 Digital Enablement (MDE) 產品組合與 Spry Fox Networks 的 QP Cloud MONET 的預先整合解決方案。 這一強大結合為通訊服務供應商提供了端到端的 API 盈利化能力,使他們能夠迅速把握新的收入來源。

李察遜,德州, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 雲原生網絡基礎設施供應商 Mavenir 致力於構建未來的網絡,並與應用程式介面 (API) 盈利化及網絡曝光的先驅 Spry Fox Networks (SFN) 於今天宣佈了一項策略合作夥伴關係,旨在改變通訊服務供應商盈利化其網絡和向聚合商、超級雲計算商及應用服務供應商提供創新 API 驅動服務的方式。

這項合作夥伴關係使 Mavenir 強大的下一代電訊產品 (包括核心網絡、Mavenir Digital Enablement (MDE) 1 、Business Support System (BSS)、產品目錄、融合計費解決方案、合作夥伴管理及數碼市場) 與 SFN 的先進 API 盈利化平台整合,協助通訊服務供應商通過曝光和盈利化其網絡服務開啟新的收入來源。 這一聯合解決方案使通訊服務供應商能夠管理以網絡 API 服務為本的完整生命周期,即上線、曝光以至盈利化、分析和監控,同時保持對訪問和使用的全面控制。

合作夥伴關係的重要焦點:

GSMA 認證的 Open GW :SFN 的 QP Cloud MONET (QPCM) 是首個獲得 Open Gateway API 認證的渠道夥伴解決方案,提供多個即時實施的 CAMARA 和自定 API。 QPCM 專為流動網絡營運商和虛擬流動網絡營運商迅速實現網絡盈利而設計。 QPCM 在設計上以安全和私隱保護為核心,並支援 CAMARA 定義的所有授權流程。

:SFN 的 QP Cloud MONET (QPCM) 是首個獲得 Open Gateway API 認證的渠道夥伴解決方案,提供多個即時實施的 CAMARA 和自定 API。 QPCM 專為流動網絡營運商和虛擬流動網絡營運商迅速實現網絡盈利而設計。 QPCM 在設計上以安全和私隱保護為核心,並支援 CAMARA 定義的所有授權流程。 預先整合的 API 盈利化堆疊 :Mavenir 的數字賦能 產品組合提供預先整合的業務支援系統 (BSS)、計費、調解、合作夥伴管理、帳單和結算功能,為通過 QPCM 曝光的 API 盈利化提供支援。 這大大縮短了新 API 產品的推出和盈利化時間,透過提供即時的工作流程來實現從潛在客戶到訂單以及從訂單到現金的過程,支持按需付費、訂閱、分級和服務水平協議 (SLA) 為本的計費模式,適用於客戶和合作夥伴,包括開發者、消費者、企業和聚合商。

:Mavenir 的數字賦能 產品組合提供預先整合的業務支援系統 (BSS)、計費、調解、合作夥伴管理、帳單和結算功能,為通過 QPCM 曝光的 API 盈利化提供支援。 這大大縮短了新 API 產品的推出和盈利化時間,透過提供即時的工作流程來實現從潛在客戶到訂單以及從訂單到現金的過程,支持按需付費、訂閱、分級和服務水平協議 (SLA) 為本的計費模式,適用於客戶和合作夥伴,包括開發者、消費者、企業和聚合商。 網絡能力曝光 :Mavenir 的 NEF/SCEF 組合(網絡曝光功能和服務能力曝光功能)通過 QPCM 向第三方應用程式提供標準定義網絡 API 的曝光。 NEF/SCEF 結合 Mavenir 的完整核心解決方案 (分組核心、IMS 和訊息傳遞) 時提供顯著優勢,並為各種 Open GW API 提供更快的上市時間。

:Mavenir 的 NEF/SCEF 組合(網絡曝光功能和服務能力曝光功能)通過 QPCM 向第三方應用程式提供標準定義網絡 API 的曝光。 NEF/SCEF 結合 Mavenir 的完整核心解決方案 (分組核心、IMS 和訊息傳遞) 時提供顯著優勢,並為各種 Open GW API 提供更快的上市時間。 Open GW API 最快的上市時間:這一聯合且預先整合的解決方案為通訊服務供應商提供了最快且最無風險的方式來推出 CAMARA/Open GW API。 此即時實施方法旨在為通訊服務供應商提供輔助方案,使其能夠通過 API 盈利化開啟新的收入來源,而不會干擾其現有的網絡和業務支援系統 (BSS)/營運支援系統 (OSS)/資訊科技生態系統。

Mavenir 數碼業務賦能高級副總裁兼總經理 Sandeep Singh 表示:「我們很高興能與 Spry Fox Networks 合作,為我們的客戶提供一個簡化網絡服務曝光和盈利化的綜合解決方案。 透過此合作,通訊服務供應商能夠開啟新的收入潛力,提升業務靈活性,並滿足電訊行業對創新 API 驅動服務日益增長的需求。」

Spry Fox Networks 5G 負責人 Jignesh Sorathia 補充道:「我們與 Mavenir 及其業界領先的 MDE 產品組合聯手合作,現正為通訊服務供應商提供一個強大的平台,以受控、安全和具盈利的方式開放其網絡。 我們結合的專業知識,將有助通訊服務供應商朝著更靈活的 API 首要模型邁進,支援包括 5G、物聯網 (IoT) 等多個垂直領域。」

這項合作目的在於加速通訊服務供應商的數碼轉型,使其能夠在瞬息萬變的電訊環境中發展,並且在不斷增長的 API 經濟中把握湧現的機會。

關於 Spry Fox Networks (SFN) :

Spry Fox Networks (SFN) 專注於提供全面的無線網絡解決方案,特別強調利用 GSMA Open Gateway 框架的網絡 API,協助流動網絡營運商和虛擬流動網絡營運商有效地盈利化其網絡。

SFN 創新的靈活電訊 API 解決方案解決了金融科技、廣告技術、媒體與廣播、汽車等多個業務垂直領域面臨的挑戰。

關於 Mavenir:

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案構建當今網絡的未來,讓營運商發揮 5G 的優勢,實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者,Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化,為 120 多個國家的 300 多家通訊服務供應商加速軟件網絡轉型,這些供應商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.mavenir.com

1 MDE 也是 Mavenir 內部 OpenGW 解決方案的盈利化引擎,專注為使用更大型 Mavenir 生態系統解決方案的 Mavenir 客戶而設。

