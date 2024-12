動畫系列『DeDeDeDe』片頭曲「Shinsekai Yori」 公開片頭曲動畫尺寸歌詞版MV

TOKYO, JAPAN, December 19, 2024 / EINPresswire.com / -- 「Shinsekai Yori」是動畫系列『D Dead Dead Demon's DeDeDeDe Destruction惡魔的破壞』的片頭曲,由原作者淺野一二O親自作詞作曲,且請來超人氣歌手ano x Lilas Ikuta演唱,不僅音樂,與作品相呼應的歌詞世界觀也收穫了極大的反響。由於想讓粉絲們能感受「Shinsekai Yori」影片的魅力,以動畫系列本篇的片頭影像為基礎,已經公開了搭配「Shinsekai Yori」的歌詞創作而成的歌詞版MV。MV的主角是小山門出和中川凰蘭等。MV中「DeDeDeDe」的世界觀以及「Shinsekai Yori」的音樂,兩者互相交織,使觀眾能夠更加沉浸於此。此外,12月25日(週三)還將發售原聲帶,內容收錄「Shinsekai Yori」等多首DeDeDeDe的音樂和伴奏。◆片頭曲動畫尺寸・歌詞版MV■製作團隊創意製作人:稻垣 哲朗 (KITE Inc.)製作管理:加茂前 莉華子 (KITE Inc.)導演 / CG導演:大賀 頌太 (WOW inc.)製作人:松井 康彰 (WOW inc.)攝影導演:辻井 祥太郎攝影製作人:富樫 一拓 (HANABI)動作製作:Production +h.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------◆音樂發售資訊■動畫系列 片頭曲ano x Lilas Ikuta 「Shinsekai Yori」作詞・作曲:淺野一二O■「Dead Dead Demon's DeDeDeDe Destruction惡魔的破壞」原聲帶音樂:梅林太郎、yuma yamaguchi、清竹真奈美、犬養奏、ano x Lilas Ikuta-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------◆作品概要:『Dead Dead Demon’s DeDeDeDe Destruction惡魔的破壞』■主演Lilas Ikuta, ano種崎敦美, 島袋美由利, 大木咲繪子, 和氣杏未, 白石涼子入野自由, 内山昂輝, 坂 泰斗, 諏訪部順一, 津田健次郎 / 竹中直人■製作團隊動畫製作人:黑川智之 系列構成・腳本:吉田玲子 世界設定:鈴木貴昭角色設計・總作畫導演:伊東伸高 色彩設計:竹澤聰 美術導演:西村美香CG製作人:稻見叡 攝影導演:師岡拓磨 編輯:黒澤雅之音響導演:高寺雄 音樂:梅林太郎 動畫製作:Production +h.原作:淺野一二O「Dead Dead Demon's DeDeDeDe Destruction惡魔的破壞」(小學館「Big Spirits Comics Special」周刊)製作:DeDeDeDe Committee影片發行:GAGA©淺野一二O/小學館/DeDeDeDe Committee片頭曲「Shinsekai Yori」 ano x Lilas Ikuta片尾曲「絕絕絕絕對聖域」 ano feat. Lilas Ikuta「青春謳歌」 Lilas Ikuta feat. ano電影官方X:@dedededeanime官方網站: dededede.jp

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.