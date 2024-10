Palmarès 2024 des condos locatifs les plus appréciés : Guide Immo révèle les meilleurs projets

Guide Immo dévoile son palmarès 2024 des condos locatifs, basés sur les évaluations authentiques des utilisateurs pour guider les futurs locataires.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, October 23, 2024 / EINPresswire.com / -- Le répertoire immobilier en ligne Guide Immo dévoile son palmarès annuel des projets de condos locatifs et d’appartements les plus prisés pour l’année 2024. Ce classement vise à fournir aux futurs locataires un outil fiable, transparent et pratique pour les guider dans leurs choix de logement.Les points forts du palmarès :- Un système de notation transparent et fiable : Les utilisateurs de Guide Immo évaluent les projets immobiliers affichés sur le site avec des notes allant de une à cinq étoiles, basées sur leur expérience personnelle avec le promoteur et les unités visitées.- Critères d’éligibilité rigoureux : Pour figurer dans le palmarès, chaque projet doit avoir obtenu au moins 10 votes, garantissant ainsi que seuls les projets ayant un impact réel auprès des locataires apparaissent.- Évaluations continues et justes : Les utilisateurs peuvent voter tant que le projet est en location, mais une seule fois par projet, assurant ainsi la crédibilité et l'objectivité du processus.Citation de Guide Immo :« Nous sommes fiers de dévoiler notre palmarès 2024, qui met en lumière les projets immobiliers les plus appréciés et guide les locataires grâce à des évaluations authentiques et transparentes, » explique Mercedes Coutu, directrice développement chez Guide Immo. Ce classement est le reflet de l’engagement de notre communauté à partager ses avis pour aider de futurs locataires. »Les Projets Vedettes de l’Édition 2024 :- Novium sur le Plateau (4,6364/5) - Sherbrooke40 unités, 1 à 3 chambresOccupation : 1er juillet 2024En location à partir de 1 520$ par mois- Vida LaSalle (4,6111/5) - LaSalleStudios, 1 à 2 chambresEn location à partir de 1 480$ par moisOccupation immédiate- Le Vivo Sherbrooke (4,5714/5) - Sherbrooke97 unités, 1 à 3 chambresEn location à partir de 1 515$ par moisOccupation immédiateTendances Observées en 2024 :Grâce aux évaluations recueillies, Guide Immo a observé une demande croissante pour des espaces communs modernes, des emplacements stratégiques, et des services inclus comme les gymnases, piscines et lounges. Ces tendances montrent l’importance pour les promoteurs de créer des environnements adaptés au style de vie dynamique des locataires.Voir le palmarèsÀ propos de Guide ImmoGuide Immo est un répertoire complet des projets immobiliers locatifs et en vente. Le site web couvre l’ensemble du marché de l’habitation neuve, offrant aux utilisateurs des informations actualisées sur les projets, les promotions, et les plans des unités disponibles.Plus de 1400 projets répertoriés, incluant des informations sur les tarifs et les promotionsContenu diversifié : Analyses de projets, conseils en design et architecture via le blogue Latwist.immoPublications régulières sur les réseaux sociaux et l’infolettreAppel à l’actionPour en savoir plus ou consulter le palmarès 2024 des meilleurs projets de condos locatifs, rendez-vous ici. Pour toute demande d’interview ou d’information supplémentaire, veuillez nous contacter.Mercedes Coutu 514-443-4909 mercedes@silo.immo

