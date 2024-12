LIAOCHENG, SHANDONG, CHINA, December 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- 산둥성 라오청시 츠핑구에 위치한 금우호 국가습지공원이 최근 대규모 철새의 서식지로 다시 한번 주목받고 있다. 현재 공원 내에서는 160여 종의 조류가 기록되었으며, 광핑림장에 서식하는 조류의 수는 1만 마리를 넘어섰다. 백로, 회색왜가리와 같은 다양한 야생 조류가 포함되어 있어 생태 복원의 잠재력을 보여주며, 도시 녹색 발전의 모범 사례로 자리 잡고 있다.

금우호 국가습지공원의 핵심 구성 요소인 광핑림장은 생태 보호에서 중요한 역할을 하고 있다. 이 지역의 산림 피복률은 70%에 달하며, 철새들에게 안전한 서식 환경을 제공한다. 최근 몇 년간 습지 보호 노력이 강화되면서 많은 야생 동물들이 이곳에 정착해 번식하고 있으며, 금우호 습지는 점점 더 많은 시민들이 자연을 체험할 수 있는 생태 공간으로 자리 잡고 있다.

광핑림장의 책임자인 왕지귀는 습지 보호는 장기적인 노력과 과학적인 계획이 필요하다고 강조했다. 그는 “습지를 보호한다는 것은 단순히 환경을 지키는 것이 아니라, 우리의 미래 세대를 위한 자연을 지키는 일입니다. 림장의 나무 한 그루, 새 한 마리 모두 대체할 수 없는 소중한 자산입니다”라고 말했다.

금우호 습지공원은 건설 과정에서 한 차례 중요한 도전에 직면한 바 있다. 흑룡강로 동쪽 연장선이 원래 계획상 광핑림장 중심부를 관통할 예정이었고, 이는 생태계의 완전성에 큰 위협이 될 수 있었다. 그러나 여러 부처와의 협력을 통해 계획이 조정되었고, 도로는 남쪽으로 60미터 이동되었다. 이를 통해 습지 생태계의 파괴를 방지하고 림장의 완전성을 보호할 수 있었다.

이 조정은 라오청시에서 경제 개발이 생태 보호를 우선시한 대표적인 사례로, 생태 우선 발전의 가치를 잘 보여주는 사례로 남게 되었다.

2019년 금우호 습지가 국가임업초원국의 검증을 통과하며 국가급 습지공원으로 승격된 이후, 공원은 생태 관리 체계를 지속적으로 개선하고 생물 다양성 보호에서도 두드러진 성과를 내고 있다. 앞으로 이 공원은 대중 교육을 강화하고, 생태 관광 및 과학 홍보 활동을 통해 더 많은 사람들이 습지의 중요성을 이해하고 생태 보호에 참여할 수 있도록 할 계획이다.

“금우호 국가습지공원의 성공은 라오청시 생태문명 건설의 축소판입니다. 우리는 더 많은 사람들이 습지의 아름다움을 발견하고 자연 보호의 중요성을 느낄 수 있도록 계속 노력할 것입니다”라고 관련 책임자는 밝혔다.

금우호 습지의 생태적 성과는 습지 보호와 도시 발전 간 균형을 찾으려는 라오청시의 탐구 결과를 잘 보여주고 있다. 보호 작업이 심화됨에 따라 이 습지는 계속해서 사람과 자연이 조화롭게 공존하는 모범 사례로 자리 잡을 것이며, 다른 도시들의 생태 건설에 귀중한 경험을 제공할 것이다.

