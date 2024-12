AHAM Capital, pengurus aset terkemuka di Malaysia, memilih Temenos Multifonds SaaS untuk memodenkan platform perakaunan dananya

AHAM Capital menggantikan sistem lama di premis dengan Temenos Multifonds Global Accounting on SaaS untuk memacu automasi berskala dan pertumbuhan masa depan dalam pasaran Malaysia

GRAND-LANCY, Switzerland, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hari ini mengumumkan AHAM Capital telah memilih Temenos Multifonds Global Accounting yang disampaikan sebagai SaaS untuk memacu automasi berskala dan pertumbuhan masa depan dalam pasaran Malaysia.

Ditubuhkan pada tahun 2001 dengan majoritinya dimiliki oleh CVC Capital Partners, AHAM Capital telah berkembang menjadi salah satu firma pengurusan aset terkemuka di Malaysia. Firma itu memenuhi keperluan kekayaan korporat, institusi, dana pencen, syarikat berkaitan kerajaan, individu bernilai tinggi dan golongan mewah, dengan lebih RM88 bilion dalam Aset Di Bawah Pentadbiran (Assets Under Administration) dan lebih daripada 160 dana.

Selepas proses penilaian yang ketat dan bukti konsep terperinci, Temenos Multifonds dipilih dan diiktiraf sebagai penyelesaian terbaik untuk menyokong pertumbuhan AHAM dalam jangka panjang. Menggunakan Multifonds, AHAM akan dapat mengautomasikan operasi hujung ke hujungnya dengan penyelesaian berbilang aset dan berbilang mata wang. Temenos Multifonds boleh menyokong perniagaan tradisional AHAM dan pada masa yang sama menyokong dana Islam mengikut standard Syariah melalui fleksibiliti Multifonds dalam carta akaun, peraturan penyiaran dan konvensyen penamaan.

Penyelesaian Multifonds SaaS akan membolehkan AHAM mendapat manfaat daripada fleksibiliti yang ditawarkan oleh penggunaan berasaskan awan dan pengurusan penuh aplikasi, menghapuskan keperluan untuk mengekalkan perisian dalaman. AHAM juga akan dapat menyambung ke aplikasi sekitar pada masa hadapan dengan API Multifonds standard.

Allen Woo, Ketua Pegawai Teknologi, AHAM Capital, mengulas: “Kami teruja untuk bekerjasama dengan Temenos Multifonds untuk melaksanakan penggantian sistem perakaunan dana kami. Penyelesaian automatik sepenuhnya Temenos memperkasakan AHAM untuk menyelaraskan operasi hujung ke hujung, mencapai kadar STP yang tinggi dan menyokong rancangan pengembangan jangka panjang kami dengan mendayakan produk baharu seperti aset digital dan ETF. Pada masa yang sama, ia akan meningkatkan kualiti perkhidmatan dan memupuk pertumbuhan pelanggan dalam pasaran kewangan Malaysia yang berkembang pesat.”

Oded Weiss, Pengarah Urusan, Temenos Multifonds, berkata: “Kami gembira kerana dipilih dan bekerjasama rapat dengan AHAM dalam projek strategik ini. Sebagai peneraju yang diiktiraf dalam industri pengurusan aset Malaysia, AHAM mencari penyelesaian yang sedia ada pada masa hadapan dan kami yakin Multifonds SaaS akan memenuhi aspirasi mereka. Dengan membolehkan perkhidmatan pengurusan aset yang benar-benar mengutamakan pelanggan, perkongsian ini akan menyokong AHAM dalam memacu inovasi dan mempercepatkan pertumbuhan perniagaan. Kami berharap dapat membina kerjasama yang kukuh dan membuahkan hasil dengan AHAM.”

Temenos (SIX: TEMN) merupakan platform terbuka terkemuka di dunia untuk perbankan. Kami memberi perkhidmatan kepada pelanggan di lebih 150 negara dengan membantu mereka membina perkhidmatan perbankan baharu dan pengalaman pelanggan terkini. Platform terbuka Temenos membantu pelanggan kami yang berprestasi tinggi mencapai pulangan atas ekuiti tiga kali ganda purata industri dan nisbah kos kepada pendapatan separuh daripada purata industri.

