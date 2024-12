Atlas Renewable Energy Firma Contrato Histórico con Grupo CAP para Suministro de 450 GWh de Energía Renovable

Atlas Renewable Energy

El PPA de 15 años será uno de los mayores de Atlas y el 3ro para proyectos renovables con almacenamiento en Chile, sumándose a los acuerdos con COPEC y CODELCO.

Este nuevo acuerdo de suministro, que hemos concretado como Atlas, sigue avalándonos como socio estratégico en soluciones energéticas para los grandes actores de la industria.” — Alfredo Solar, gerente regional de Atlas para Chile y el Cono Sur

CHILE, December 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Atlas Renewable Energy, compañía internacional dedicada a la generación de energías renovables, junto a Grupo CAP, a través de sus filiales Compañía Minera del Pacífico (CMP) y Aguas CAP, anunciaron la firma de su primer PPA de suministro eléctrico por un periodo de 15 años. Esta firma, que representa la entrega de 450 GWh al año de energía verde al principal conglomerado minero siderúrgico de Chile, es uno de los contratos de energía renovable con almacenamiento más grandes de Atlas Renewable Energy y del sector energético en el país.El acuerdo comercial con el Grupo CAP contempla el desarrollo de un proyecto solar en la región de Atacama, con un sistema de almacenamiento de baterías (BESS), lo que permitirá realizar descargas en horarios donde el recurso es escaso o nulo, como en la noche, permitiendo suministrar energía 100% limpia durante 24 horas al día, reduciendo la liberación de emisiones de CO2 a la atmósfera.Este PPA marca un avance relevante hacia la descarbonización del país, disminuyendo emisiones de CO2 en los procesos y operaciones de CMP y Aguas CAP, al ser abastecidas con energía renovable, contribuyendo a lograr una producción con menor huella ambiental, que toma especial relevancia para una industria tan estratégica como es la minería para Chile.Que el proyecto considere tecnología BESS también es muy relevante para el proceso de cambio que vive el país hacia una matriz energética más sustentable y carbono-neutral al año 2050, ya que los sistemas de baterías permiten mitigar los vertimientos de energía que afectan al sector renovable, convirtiéndose en un activo clave en los sistemas eléctricos modernos, garantizando un suministro de energía eficiente, continuo y confiable.En este contexto, una de las principales tendencias del sector eléctrico del país es justamente la instalación híbrida de sistemas solares fotovoltaicos con almacenamiento, donde Atlas Renewable Energy está teniendo un papel protagónico considerando los 475 MW de potencia solar fotovoltaica además 616 MW de almacenamiento que suman los tres proyectos de Atlas que respaldan sus PPAs firmados entre 2023 y 2024.“Este nuevo acuerdo de suministro, que hemos concretado como Atlas, sigue avalándonos como socio estratégico en soluciones energéticas para los grandes actores de la industria, quienes nos han confiado la energía para sus operaciones con contratos de largo plazo. Con este hito estamos incrementando nuestra capacidad instalada en Chile con más de 1.000 MW en base a proyectos de energía fotovoltaica y BESS, sumándose a los contratos cerrados recientemente con Copec, a través de su filial comercializadora de energía EMOAC, y con Codelco”, resalta Alfredo Solar, gerente regional de Atlas Renewable Energy para Chile y el Cono Sur.El gerente general de CMP, Francisco Carvajal, señaló que “este hito reafirma el liderazgo de CMP como un actor clave en la transición hacia una minería más sostenible. Estos acuerdos no solo garantizan un suministro eléctrico confiable y renovable, sino que también refuerzan nuestro compromiso con la eficiencia operacional y el desarrollo sostenible de las comunidades donde operamos. Es un paso decisivo hacia el futuro que queremos seguir construyendo para CMP y las regiones donde operamos”.Por su parte, la gerenta de Infraestructura de CAP -división a la que pertenece Aguas CAP-, Patricia López, señaló que “hemos reforzado nuestro compromiso con la estrategia de liderar los materiales críticos para la descarbonización del Grupo CAP. Además, nos permite continuar avanzando en el uso de tecnologías de clase mundial y, así, seguir aportando al desarrollo sostenible de la región de Atacama y del país”.En este “segundo tiempo” de la transición energética, Atlas demuestra su compromiso como generadora 100% de energía limpia, acompañando en el proceso de descarbonización a industrias clave en Chile como la minería. De la misma manera, los proyectos de energías renovables y los sistemas de almacenamiento se consolidan mediante acuerdos de largo plazo como la mejor alternativa y uno de los pilares de un desarrollo bajo en carbono.SOBRE ATLAS RENEWABLE ENERGYAtlas Renewable Energy es una compañía internacional de generación de energía 100% renovable que desarrolla, construye y opera proyectos de energía limpia en Latinoamérica y Europa. Con una base de activos de más de 8.4 GW, de los cuales 3.6 GW han entrado en operación y 2.5 GW se encuentran en desarrollo avanzado listos para ser contratados.En Chile, Atlas Renewable Energy cuenta con tres proyectos solares de gran escala en operación: Javiera en Atacama (69 MW), Quilapilún en la Región Metropolitana (127 MW) y Sol del Desierto en Antofagasta (230 MW), así como un proyecto BESS en construcción: BESS del Desierto (200 MW x 4h).Para más información, visite: https://es.atlasrenewableenergy.com/ SOBRE GRUPO CAPEl Grupo CAP, desde su creación en 1946, ha estado comprometido con el progreso de Chile y el prestigio de la actividad empresarial. Integramos una extensa cadena de valor que se inicia en la minería del hierro, continúa con la producción siderúrgica y termina en el procesamiento del acero. Contamos con diversas operaciones distribuidas a lo largo del país, otorgando empleo directo e indirecto a cerca de 13.000 personas.Grupo CAP es una compañía que comprende 4 áreas de negocio, minería, siderurgia, procesamiento de acero e infraestructura, y las empresas que lo componen son: Compañía Minera del Pacífico, Compañía Siderúrgica Huachipato, CAP Infraestructura (Aguas CAP, Puerto Las Losas), Grupo Cintac y Tubos Argentinos.A través de sus empresas operativas, CAP busca liderar el mercado global de los materiales para la descarbonización, a través de un portafolio integrado de negocios y el desarrollo de productos y soluciones innovadoras y sostenibles, siempre creando bienestar y progreso compartido.

