I volti che stanno cambiando il mondo dell'arte: da Isabella Mandelli a Nikos Floros fino a Jorge Pombo

Fra i nuovi trend del panorama artistico internazionale si inseriscono progetti e creazioni ad alto valore culturale e di forte impatto sociale

MILANO, MILANO , ITALY, December 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- Il mondo dell'arte, si sa, è un universo parallelo di figure artistiche pronte ogni anno a stupire con i loro pensieri e le loro incredibili creazioni, invertendo correnti di pensiero, lanciando messaggi ad alto valore sociale, creando tendenze e destando l'attenzione non solo degli addetti ai lavori ma anche del grande pubblico. E’ questo il caso di tre artisti contemporanei, molto diversi fra loro ma accomunati da una crescente celebrità e da un fortissimo impegno sociale oltre che culturale.

ISABELLA MANDELLI. ARTE E INCLUSIVITA' MA NON SOLO CON I BARABUBBLES

In un periodo storico e sociale caratterizzato ora da cambi vita repentini ora da grandi incertezze personali, c’è chi come Isabella Mandelli – artista eco-sociale, Coach e Life Skills Trainer – si è ascoltato intimamente e ha osato … raggiungendo traguardi importantissimi.

Ex AD di una multinazionale nazionale americana colosso del settore medicale, Isabella Mandelli oggi è un'artista a tutto tondo, ideatrice del fantastico mondo dei Barabubbles, personaggi onirici delicati e dolcissimi ispirati ai 4 stili comportamentali junghiani.

Attraverso i Barabubbles la Mandelli diffonde valori e concetti quali il Rispetto dell’Ambiente, la Cura dell’Altro, l’Accettazione di Sé, la Gentilezza, l’Inclusività e la Leadership Premurosa oltre ad aver ideato la filosofia de “L’ERRORE NON ESISTE” che fa dell’errore stesso un errare per poi arrivare al cambiamento e alla realizzazione ultima di sogni, idee e pensieri magari diversi da quelli iniziali ma capaci di renderci soddisfatti e appagati.

L’arte della Mandelli è densa di significati profondi ma anche, a livello di tecnica, di colori vibranti intrecciati a luci, atmosfere brillanti, creature fantastiche, cuori e immagini realizzate con la sapiente arte dell’acquerello.

Questa vulcanica artista è stata particolarmente apprezzata nel 2024 per la sua personale torinese a Palazzo Saluzzo di Paesana e per la sua ancora piu recente esposizione presso l’ADI DESIGN Museum di Milano.

Adesso è pronta a spiccare altri voli e nel 2025 la aspetta il Giappone! Qui infatti, sotto la guisa del suo art curator Ermanno Tedeschi, sarà la protagonista di un tour artistico dedicato ai Barabubbles, con partenza in Aprile dalla città di Osaka.

Nel frattempo la Mandelli ha anche aperto, a Milano, le porte della sua CASA-ATELIER BARABUBBLES per far conoscere questo incredibile mondo di colori, premura e inclusione a chiunque lo desideri. Tutto in nome di un'arte che è davvero…senza confini e mette al centro l’Uomo.

NIKOS FLOROS. APPRODA IN ITALIA IL PROGETTO “MARIA CALLAS TORNA A VENEZIA"

Mentre l’anno volge al termine in una febbrile attesa natalizia, è Venezia la citta italiana che brilla ancora una volta in nome dell’arte riconfermando il suo animo internazionale ed eclettico questa volta grazie allo scultore Nikos Floros, di origini greche e newyorchese d’adozione, che dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 presenta il Progetto “Maria Callas torna a Venezia” - (Art Curator Roni Fuci) - esponendo in Campo San Fantin, presso l’Ateneo Veneto, un’imponente scultura in acciaio puro dedicata alla Divina.

Venezia rappresenta la prima tappa di un’opera in viaggio, che a sua volta rientra in un Progetto culturale di matrice internazionale ideato da Floros con il duplice obiettivo non solo di rendere omaggio all’immortale e iconica figura di Maria Callas ma anche di parlare al mondo, attraverso arte e musica, di bellezza, rispetto tra i popoli, cura dell’ambiente in cui viviamo e sostenibilità.

L’ultima tappa di questo lungo viaggio sarà un’isola nel cuore del Mar Egeo, laddove furono sparse le ceneri della cantante. Successivamente, la scultura sarà messa all’asta e il ricavato verrà devoluto al Museo di Maria Callas di Atene.

Nikos Floros è tra gli scultori più apprezzati al mondo per l'eleganza delle sue opere oltre ad essere un grandissimo appassionato di tutto ciò che ruota attorno al mondo ellenico e nel contempo alla figura di Maria Callas, cui ha dedicato nel corso degli anni numerosi tributi.

Profondo sostenitore di un’arte capace di farsi strumento di educazione e sensibilizzazione, Floros è particolarmente attento a tutto ciò che riguarda cambiamento climatico e sostenibilità ambientale.

JORGE POMBO. TRIBUTO A ROMEO E GIULIETTA REINTERPRETANDO HAYEZ

Pittore spagnolo autodidatta, Jorge Pombo inizia ad esporre individualmente nel 2000, all’età di 26 anni, a Barcellona.

Da allora, in un crescendo di indiscutibili successi a livello mondiali, questo eclettico artista ha messo d’accordo critica e pubblico grazie alle sue opere monumentali cariche di pathos e poesia proprio come nella sua recente rivisitazione de “Il bacio” di Hayez realizzata per celebrare i 500 anni della novella di Romeo e Giulietta di Luigi Da Porto, con presentazione avvenuta proprio in Dicembre a Montorso Vicentino nella fiabesca cornice di Villa Da Porto Barbaran dove per ben cinque anni rimarrà esposto questo imponente e al tempo stesso delicato olio su tela di ben 610x410 cm.

Luigi Da Porto è stato il primo a narrare la storia del tormentato amore tra Romeo e Giulietta e Jorge Pombo, con il suo lavoro gli rende omaggio muovendo da una delle opere più celebri della storia dell’arte.

“Il bacio” di Hayez diventa con Pombo un crogiolo di arte, passione e vita dominato da una tavolozza cromatica semplice eppure impattante visivamente: pochi colori, toni sfumati, leggere velature che conferiscono all’opera un carattere quasi etereo mentre tutto sembra distaccarsi progressivamente dalla realtà per lasciar cadere i pesi dell’esistenza e dare spazio all’amore proprio come accade quando ci si bacia. Ancora una volta un capolavoro firmato Jorge Pombo che italiani e visitatori di ogni Paese potranno ammirare da vicino e a lungo.

