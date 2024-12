UK – Cyprus Joint Statement

(Scroll down for English)

Κοινό Ανακοινωθέν Ηνωμένου Βασιλείου – Κύπρου

Μετά τη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου Α.Ε. Νίκου Χριστοδουλίδη και του Βρετανού Πρωθυπουργού Rt Hon Sir Keir Starmer MP στη Λευκωσία στις 10 Δεκεμβρίου 2024, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Rt Hon David Lammy MP φιλοξένησε τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών Α.Ε. Κωνσταντίνο Κόμπο στο Λονδίνο, για να ανοίξει τη δεύτερη ετήσια αξιολόγηση του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) Ηνωμένου Βασιλείου – Κύπρου στις 17 Δεκεμβρίου 2024.

Η Γενική Διευθύντρια για την Ευρώπη του Foreign, Commonwealth and Development Office του Ηνωμένου Βασιλείου Dame Deborah Bronnert, και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου Α.Ε. Ανδρέας Κακούρης προήδρευσαν σε μια συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων, για να αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την τελευταία ετήσια αξιολόγηση βάσει του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένου Βασιλείου – Κύπρου για την ενίσχυση των σημαντικών δεσμών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου που βασίζονται στους κοινούς στόχους μας, τις εκτεταμένες ανθρώπινες σχέσεις και το κοινό μας ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση επειγόντων παγκόσμιων προκλήσεων. Ο κ. Κακούρης και η Dame Bronnert προσδιόρισαν επίσης μελλοντικές πρωτοβουλίες, για να χτίσουν πάνω στις βαθιές και ιστορικές σχέσεις μας και στην κοινή μας φιλοδοξία να εργαστούμε ακόμα πιο στενά στην αναζήτηση νέων ευκαιριών, με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό. Καλωσόρισαν την ευκαιρία για τους αξιωματούχους να αξιολογήσουν την πρόοδο σε έξι μήνες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν στενά για μια δίκαιη και μόνιμη λύση του Κυπριακού Προβλήματος εντός των παραμέτρων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Εξωτερική και περιφερειακή πολιτική

Οι Πρόεδροι ανακάλεσαν τη διευρυμένη και ενισχυμένη συνεργασία μας στην επιδίωξη των κοινών μας στόχων εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας τον τελευταίο χρόνο. Οι υπουργοί συναντήθηκαν συχνά το 2024, για να συζητήσουν τις πιο επείγουσες προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος έχουν συνεχίσει να στέκονται αλληλέγγυοι με την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Εργαζόμαστε στενά, για να μοιραστούμε εμπειρογνωμοσύνη και να επενδύσουμε στην ενίσχυση των δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρηματοδότησης και την ίδρυση μιας νέας Κυπριακής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων. Και οι δύο χώρες μοιράζονται εμπειρογνωμοσύνη και ενισχύουν τη συνεργασία τους στη συμμόρφωση με τις κυρώσεις, για να στοχεύσουν αυτούς που έχουν επιτρέψει σε υπό καθεστώς κυρώσεων Ρώσους ολιγάρχες να κρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν διατηρήσει μια ισχυρή στάση σε απάντηση στη σύγκρουση σε Ισραήλ, Γάζα, Λίβανο και Συρία. Υπήρξε σημαντικός διάλογος υπουργών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων για τις κρίσεις, ο οποίος μας βοήθησε να συντονίσουμε την προσέγγισή μας τόσο σε πολιτικούς όσο και σε ανθρωπιστικούς στόχους. Το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε έγκαιρη υποστήριξη για την κυπριακή πρωτοβουλία να εγκαινιάσει έναν ανθρωπιστικό θαλάσσιο διάδρομο προς τη Γάζα (Πρωτοβουλία Αμάλθεια) με το RFA Lyme Bay να παραδίδει βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία στο Port Said τον Ιανουάριο του 2024. Υπό την ηγεσία της Κύπρου, το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχε μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κατάρ, για να προωθήσει έναν Θαλάσσιο Διάδρομο για την παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας στη Γάζα τον Μάρτιο του 2024. Οι Πρόεδροι σημείωσαν την ηγεσία της Κύπρου στην Ομάδα Διεύθυνσης του Ταμείου Αμάλθεια.

Οι Πρόεδροι αναγνώρισαν την αποτελεσματική διμερή συνεργασία στον σχεδιασμό πολιτικής εκκένωσης αμάχων, σημειώνοντας τον ζωτικό ρόλο που παίζει η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων ESTIA, για να υποστηρίξει εταίρους και συμμάχους να επαναπατρίσουν τους πολίτες τους. Καλωσόρισαν επίσης τη συνεργασία εντός του πλαισίου της Non-combatant Evacuation Operations Coordination Group (NEOCG). Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινής εργασίας για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την κοινή εκπαίδευση διαχείρισης κρίσεων για τους σχετικούς αξιωματούχους.

Η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο ανταλλάσσουν τακτικά απόψεις για τις εξελίξεις στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη Μέση Ανατολή, την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού και το Ιράν. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος συμφωνούν ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, με βάση τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ, είναι ένας κύριος, κοινός στόχος και παραμένουν δεσμευμένοι να εμπλακούν προληπτικά προς αυτόν τον σκοπό. Οι Πρόεδροι επαναβεβαίωσαν την επιθυμία τους να εμβαθύνουν τη συνεργασία εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Οργανισμών και δεσμεύτηκαν να διεξάγουν μια σειρά στρατηγικών διαλόγων για τα θέματα προτεραιότητας εξωτερικής πολιτικής τον επόμενο χρόνο. Οι Πρόεδροι αναμένουν με ενδιαφέρον τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)-Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) που είναι προγραμματισμένη για τις αρχές του 2025 και καλωσόρισαν την επιθυμία του Ηνωμένου Βασιλείου για επαναφορά των σχέσεών του με την ΕΕ. Συμφώνησαν επίσης να διατηρήσουν τακτική εμπλοκή σε επίπεδο αξιωματούχων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Καλωσόρισαν επίσης την πρώτη κοινή εκπαίδευση διπλωματών ΗΒ-Κύπρου στις αρχές του 2025.

Στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας, η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεργαστούν στενά για την αποτελεσματική υλοποίηση των αποφάσεων που λήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κυβέρνησης (CHOGM) στη Σαμόα το 2024.

Άμυνα και Ασφάλεια

Οι Πρόεδροι καλωσόρισαν την ουσιαστική υπουργική και άλλη υψηλόβαθμη δέσμευση στην άμυνα κατά τους τελευταίους 12 μήνες, σημειώνοντας ότι αυτό αντικατοπτρίζει τη σημασία της άμυνας στη διμερή σχέση. Αυτό περιελάμβανε τέσσερις συναντήσεις μεταξύ των Υπουργών Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου, καθώς και αρκετές επαφές μεταξύ των Αρχηγών Άμυνας των δύο χωρών. Οι εντεινόμενες κρίσεις στην περιοχή έχουν αναδείξει τη σημασία της συνέχισης της στενής συνεργασίας για την προώθηση των κοινών μας συμφερόντων, στην υποστήριξη της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

Επιπρόσθετα του στενού συντονισμού σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας, η διμερής δέσμευση στην άμυνα συνεχίζει να αναπτύσσεται, με ισχυρή συνεργασία σε στρατιωτικές ασκήσεις, ανάπτυξη δυνατοτήτων, εκπαίδευση άμυνας και ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης. Ένα ανανεωμένο Πρόγραμμα Διμερούς Συνεργασίας στην Άμυνα υπεγράφη κατά τις Διαβουλεύσεις του Υπουργείου Άμυνας τον Νοέμβριο του 2024, το οποίο έχει διευρυνθεί και επεκταθεί. Αυτό επιδεικνύει το εύρος και την αμοιβαία φιλοδοξία της διμερούς συνεργασίας σε πολλαπλούς τομείς και μπορεί να αποδειχθεί μέσω περαιτέρω διμερών ασκήσεων, επισκέψεων και εκπαίδευσης, καθώς και μέσω της εστίασης στην αύξηση της διαλειτουργικότητας τον επόμενο χρόνο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος δεσμεύονται να εμβαθύνουν περαιτέρω τη σχέση ασφάλειας και άμυνας και θα συνεχίσουν να αναγνωρίζουν ευκαιρίες σε αυτό το πλαίσιο. Θα αναβαθμίσουμε το Μνημόνιο Συνεννόησης Άμυνας ΗΒ-Κύπρου, για να αναπτύξουμε μια ευρύτερη συμφωνία ασφάλειας και άμυνας που θα στηρίξει, ενισχύσει και θα καθοδηγήσει τις κοινές μας προσπάθειες.

Αυτή η ενισχυμένη συνεργασία θα περιλαμβάνει πιο συνεπή και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών, όπως επιδεικνύεται από μια νέα Γενική Συμφωνία Ασφάλειας που διαπραγματεύονται οι Εθνικές Αρχές Ασφάλειας του ΗΒ και της Κύπρου και αναμένεται να υπογραφεί το 2025, η οποία θα διευκολύνει τη βελτιωμένη ανταλλαγή και προστασία απόρρητων πληροφοριών μεταξύ των χωρών μας, δημιουργώντας νέους δρόμους διαλόγου, συνεργασίας και συνεργασίας.

Εκπαίδευση, πολιτισμός, επιστήμη και καινοτομία

Οι Πρόεδροι επανέλαβαν τον ζωτικό ρόλο που παίζουν η εκπαίδευση και ο πολιτισμός στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των λαών που αποτελούν τη βάση της διμερούς σχέσης. Καλωσόρισαν την επίλυση του θέματος των θεωρήσεων για τους Κύπριους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου σε κυπριακά κοινοτικά σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστώντας εφικτή τη συνέχεια του ζωτικής σημασίας εμπλουτισμού της πολιτιστικής και γλωσσικής ενδυνάμωσης της κυπριακής διασποράς –της μεγαλύτερης στον κόσμο.

Οι Πρόεδροι συζήτησαν την ενίσχυση της συνεργασίας στην εκπαίδευση, σημειώνοντας τα βήματα που έχουν ήδη γίνει φέτος. Καλωσόρισαν τις συζητήσεις σε ομάδες εστίασης για τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την εξερεύνηση ευκαιριών για κοινά προγράμματα μεταξύ βρετανικών και κυπριακών πανεπιστημίων, ως μέρος της Πρωτοβουλίας Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κοινοπολιτείας. Οι Πρόεδροι καλωσόρισαν τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων των πολιτιστικών οργανισμών και των επαγγελματιών τέχνης. Υποδέχθηκαν επίσης τοπικές πρωτοβουλίες στους τομείς της αρχαιολογίας, των τεχνών και του κινηματογράφου που ενθαρρύνουν ακαδημαϊκές και πολιτιστικές ανταλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο.

Η συνεργασία μεταξύ βρετανικών και κυπριακών ερευνητικών ιδρυμάτων προωθήθηκε από το British Council μέσω εκδηλώσεων σύζευξης συνεργατών στο Λονδίνο τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο του 2024, εστιάζοντας σε προτεραιότητες όπως το περιβάλλον, η ενέργεια, η υγεία και θέματα ναυτιλίας. Και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους μέσω των σχετικών υποστηρικτικών οργανισμών, για να προωθήσουν και να διευρύνουν τη συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία των αντίστοιχων εθνικών οικοσυστημάτων τους μέσω του Προγράμματος Horizon Europe.

Η εργασία θα συνεχιστεί για την κοινή ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης στην ανάπτυξη του σχολικού προγράμματος και τη διασφάλιση της ποιότητας, την ενίσχυση του διαλόγου για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των βρετανοκυπριακών δημιουργικών επαγγελματιών.

Οι Πρόεδροι συζήτησαν προσπάθειες για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού και ευκαιρίες για επέκταση της συνεργασίας στην τεχνητή νοημοσύνη. Και οι δύο πλευρές εξέτασαν την ενίσχυση των δυνατοτήτων για επιχειρηματίες στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης στη διαχείριση μουσείων και μνημείων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και άλλους παράγοντες στον πολιτισμό.

Εμπόριο και Ευημερία

Οι Πρόεδροι σημείωσαν τη συνεργασία φέτος μεταξύ του Υπουργείου Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου. Το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επίσης συνεισφέρει στη διευκόλυνση του διμερούς εμπορίου, υποστηρίζοντας τις δραστηριότητες των βρετανικών επαγγελματικών σωμάτων στη Κυπριακή Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων διαιτητών, πτυχιούχων λογιστών και νομικών και επαγγελματιών συμμόρφωσης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος δεσμεύτηκαν να εξερευνήσουν ευκαιρίες και μορφές για την ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και ιδεών, προκειμένου να υποστηριχθούν κοινά επωφελή κοινά εγχειρήματα. Οι Πρόεδροι καλωσόρισαν την ευκαιρία να ενισχυθεί ο διάλογος για την αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών, μέσω ενός προγράμματος αμοιβαίων επισκέψεων, ιδιαίτερα στον χρηματοοικονομικό τομέα, την ενέργεια, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την υγεία, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα τρόφιμα. Για τον σκοπό αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος θα καταβάλουν προσπάθειες να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές για την υποστήριξη της επενδυτικής εκστρατείας της Κύπρου και για να μοιραστούν εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την εκστρατεία GREAT του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δημοκρατία της Κύπρου θα επιδιώξουν επίσης να ξεκινήσουν διάλογο σχετικά με αμοιβαίες συμφωνίες υγείας και την κοινή χρήση εμπειρογνωμοσύνης σε συγκεκριμένους ιατρικούς τομείς. Για περαιτέρω συντονισμό και προσαρμογή των βέλτιστων πρακτικών, οι Πρόεδροι συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τα σώματα προώθησης εμπορίου και επενδύσεων να διεξάγουν συναντήσεις σε ετήσια βάση.

Ναυτιλιακά Θέματα

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα της ναυτιλίας το 2023, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δημοκρατία της Κύπρου εστιάζουν στην υλοποίηση βασικών προτεραιοτήτων που αφορούν την ευημερία και την ασφάλεια των ναυτικών και την πράσινη μετάβαση.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, οι Πρόεδροι καλωσόρισαν τα σχέδια για την κοινή χρήση εμπειρογνωμοσύνης στην εφαρμογή της Σύμβασης Εργασίας στη Ναυτιλία (MLC 2006) και την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας της Κύπρου στη Διεθνή Εβδομάδα Ναυτιλίας το 2025.

Κλίμα και Φύση

Αναγνωρίζοντας τις περιβαλλοντικές ευθύνες της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου για τη βιοποικιλότητα στο νησί και τις δεσμεύσεις σχετικά με την τριπλή πλανητική κρίση της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στη COP28, COP29 και CBD COP16, τη Συμφωνία του Παρισιού, το Διεθνές Δικαστήριο Δικαίου της Θάλασσας (ITLOS), τη Συμφωνία υπό την UNLCOS για τη Διατήρηση και τη Βιώσιμη Χρήση της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας σε Περιοχές πέρα από την Εθνική Δικαιοδοσία (BBNJ) και μέσω της εφαρμογής του Παγκόσμιου Πλαισίου για τη Βιοποικιλότητα του Kunming-Montreal, οι Πρόεδροι καλωσόρισαν τις προτάσεις για περαιτέρω διμερή συνεργασία σε αυτό το πεδίο. Σε υποστήριξη της πράσινης μετάβασης, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για την κοινή χρήση εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με περιφερειακά έργα αιολικής ενέργειας στη θάλασσα.

Οι Πρόεδροι καλωσόρισαν την πρωτοβουλία του Κοινοπολιτείας Blue Charter, που εγκαινιάστηκε το 2018, και επεσήμαναν τη δέσμευση της Κύπρου για βιώσιμη διακυβέρνηση των ωκεανών, συμπεριλαμβανομένης της εγκαθίδρυσης του Κέντρου Αριστείας Blue Charter, που στοχεύει στην προώθηση της θαλάσσιας συντήρησης και της ανάπτυξης της μπλε οικονομίας στις χώρες της Κοινοπολιτείας. Ανακάλεσαν επίσης τον κρίσιμο ρόλο της Κύπρου στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων της Διακήρυξης Ωκεανού της Κοινοπολιτείας, που υιοθετήθηκε μέσω της Διακήρυξης Ωκεανού της Apia για ένα Ανθεκτικό Κοινό Μέλλον κατά τη Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας (CHOGM) που πραγματοποιήθηκε στην Apia, Σαμόα το 2024.

Προβλέποντας στο μέλλον, οι Πρόεδροι καλωσόρισαν τα σχέδια για την έναρξη ενός επίσημου διαλόγου σχετικά με την ελαχιστοποίηση, την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε συλλογικά την κλιματική κρίση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Προβλέπουμε πιθανή συνεργασία σε τομείς όπως η προσαρμογή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών και της αμυντικής προστασίας της ακτογραμμής, την κοινή χρήση βέλτιστων πρακτικών για τη χρήση καθαρών πηγών ενέργειας, καθώς και περιφερειακά έργα στις ανωτέρω αναφερόμενες περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Επιβολή του Νόμου, Σοβαρό Οργανωμένο Έγκλημα και Τρομοκρατία

Οι Πρόεδροι σημείωσαν ότι η διμερής συνεργασία στην επιβολή του νόμου συνεχίζει να ενισχύεται, με εξαιρετική επιχειρησιακή συνεργασία, καθώς και τακτικές ανταλλαγές σχετικά με την ενίσχυση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, την ανάλυση πληροφοριών για την καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας, ισχυρή δικαστική συνεργασία, και την αντιμετώπιση της βίας με βάση το φύλο.

Στην επόμενη περίοδο, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος θα εξετάσουν περαιτέρω προσεγγίσεις, για να εμβαθύνουν τη συνεργασία μας, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης, της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της κοινής χρήσης πληροφοριών όπου αυτό είναι κατάλληλο, της ενίσχυσης των δυνατοτήτων και της παροχής εκπαίδευσης με εστίαση στο οικονομικό έγκλημα.

Νομικά και Δικαστικά Θέματα

Οι Πρόεδροι ανακάλεσαν την κοινή νομική κληρονομιά ως κράτη κοινού δικαίου, η οποία υποστηρίζεται από τις ισχυρές και δυναμικές σχέσεις μεταξύ των νομικών επαγγελμάτων και των δύο χωρών.

Σημείωσαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την υποστήριξη των δεσμών μεταξύ των Κυπριακών και Βρετανικών νομικών επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Νομοθεσίας της Αγγλίας και Ουαλίας στην Κύπρο το 2024. Οι Πρόεδροι επαναβεβαίωσαν την κοινή νομική κληρονομιά μεταξύ της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου και συμφώνησαν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ανταλλαγή νομικής εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών.

Προξενικά και Σχέσεις μεταξύ των Λαών

Πάνω από 300.000 Κύπριοι κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και πάνω από 1,2 εκατομμύρια Βρετανοί πολίτες επισκέπτονται την Κύπρο κάθε χρόνο. Οι Πρόεδροι συμφώνησαν στη σημασία της υποστήριξης και της προώθησης των σημαντικών προσωπικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών και να τα προωθήσουν περαιτέρω μέσω δημόσιας διπλωματίας από τις αντίστοιχες υψηλές επιτροπές μας. Οι Πρόεδροι συμφώνησαν επίσης να εξετάσουν ευκαιρίες για την ενίσχυση της συνεργασίας στην υποστήριξη που παρέχουμε στους πολίτες μας που επισκέπτονται τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου ανταλλαγών, λειτουργικής συνεργασίας και εκπαίδευσης.

Λονδίνο, 17 Δεκεμβρίου 2024

Αυτού Εξοχότητα Ανδρέας Κακουρής, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κύπρου

DameDeborahBronnert, Γενική Διευθύντρια Ευρώπης του Foreign, CommonwealthandDevelopmentOffice Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας

UK – Cyprus Joint Statement

Second annual review of the UK – Cyprus bilateral Memorandum of Understanding

Following the meeting between the President of the Republic of Cyprus, H.E. Nikos Christodoulides, and the British Prime Minister, the Rt Hon Sir Keir Starmer MP, in Nicosia on 10 December 2024, the UK Foreign Secretary, Rt Hon David Lammy MP, hosted Cypriot Minister of Foreign Affairs, H. E. Constantinos Kombos, in London to open the second annual review of the UK-Cyprus Memorandum of Understanding (MoU), on 17 December 2024.

The UK Foreign, Commonwealth and Development Office Director General for Europe, Dame Deborah Bronnert, and the Cypriot Ministry of Foreign Affairs Permanent Secretary, His Excellency Andreas Kakouris, then chaired a senior officials meeting to assess progress made since the last annual review under the UK-Cyprus MoU to strengthen the substantial ties between the UK and Cyprus founded on our shared objectives, our extensive people-to-people links and our shared interest in addressing urgent global challenges. Mr Kakouris and Dame Bronnert also identified future initiatives to build on our deep and historic relations and joint ambition to work even closer in the pursuit of new opportunities on the basis of mutual respect.

The UK and Cyprus reaffirmed their commitment to work closely together for a just and lasting settlement to the Cyprus Problem within the UN parameters of a bizonal, bicommunal federation with political equality, as prescribed in the relevant UN Security Council Resolutions.

Foreign and regional policy

The Chairs recalled our wide-ranging and deepening cooperation in pursuit of our shared foreign policy objectives, including in bilateral and multilateral fora over the last 12 months. Ministers met frequently in 2024 to discuss the most pressing foreign policy challenges.

The UK and Cyprus have continued to stand in solidarity with Ukraine against Russian aggression. We are working closely to share expertise and invest in capacity building to tackle illicit finance and establish a new Cypriot National Sanctions Implementation Unit. Both countries are sharing expertise and enhancing cooperation on sanctions compliance to target those who have enabled sanctioned Russian oligarchs to hide their assets.

Cyprus and the UK have maintained a robust position in response to the conflict in Israel, Gaza, Lebanon and Syria. There has been significant ministerial and senior official dialogue on the crises, which has helped us coordinate our approach on both political and humanitarian objectives. The UK provided early support for the Cypriot initiative to launch a maritime humanitarian corridor to Gaza (Amalthea Initiative) with RFA Lyme Bay delivering assistance from the Republic of Cyprus to Port Said in January 2024. Under Cyprus’ leadership, the UK joined the USA, the UAE, the European Commission and Qatar to advance a Maritime Corridor to deliver Humanitarian Assistance to Gaza in March 2024. The respective Chairs noted Cyprus’ leadership of the Amalthea Fund’s Steering Group.

The Chairs acknowledged the effective bilateral cooperation over civilian evacuation planning, noting the vital role the Republic of Cyprus plays through its crisis management ESTIA Plan in supporting partners and allies to repatriate their citizens. They also welcomed their cooperation within the framework of the Non-combatant Evacuation Operations Coordination Group (NEOCG). The UK and Cyprus will continue to deepen our cooperation, including through sharing best practice and joint crisis management training for relevant officials.

Cyprus and the UK regularly exchange views on developments in Europe, the Eastern Mediterranean, the wider Middle East, the Indo-Pacific region and Iran. The UK and Cyprus agree that the security and stability of the wider region, on the basis of full respect of international law and the fundamental principles of the UN Charter, is a key common objective and remain committed to engaging pro-actively towards this aim. The Chairs re-affirmed their desire to deepen foreign policy cooperation, including in International Organisations and committed to holding a series of strategic dialogues on priority foreign policy issues over the coming year. The Chairs look forward to the EU-UK Summit planned for early 2025 and welcomed the UK’s desire for a reset in its relations with the EU. They further agreed to maintain regular official level engagement on areas of mutual interest. They also welcomed the first UK-Cyprus joint diplomats’ training in early 2025.

In the context of the Commonwealth, Cyprus and the UK will cooperate closely for the effective implementation of the decisions taken at the Heads of Government Meeting (CHOGM) in Samoa in 2024.

Defence and security

The Chairs welcomed the substantial Ministerial and other high-level defence engagement over the past 12 months, noting that this reflected the importance of the defence aspect of the bilateral relationship. This included four meetings between the UK and Cypriot Defence Ministers, and numerous engagements between the UK and Cypriot Chiefs of Defence. Deepening crises in the region have highlighted the importance of continuing to work closely in pursuit of our shared interests, in support of regional stability and security.

In addition to close coordination on regional security issues, bilateral defence engagement has continued to develop, with strong cooperation on military exercises, capability development, defence education, and expertise exchange. A renewed Bilateral Defence Co-operation Programme was signed during the Ministry of Defence Staff Talks in November 2024, which has been diversified and expanded. This showcases the breadth and mutual ambition of bilateral cooperation across multiple domains and can be demonstrated through further bilateral exercises, visits and training, as well as a focus on increasing interoperability in the coming year.

The UK and Cyprus are committed to further deepening the security and defence relationship and will continue to identify opportunities in this regard. We will upgrade the UK-Cyprus Defence MoU to develop a broader security and defence agreement to underpin, reinforce, and guide our shared endeavours.

This enhanced cooperation will include more consistent and timely information sharing, exemplified by a new General Security Agreement being negotiated by the UK and Cyprus National Security Authorities and to be signed in 2025, which will facilitate enhanced sharing and protection of classified information between our countries, creating new avenues of dialogue, collaboration, and partnership.

Education, culture, science and innovation

The Chairs reiterated the vital role that education and culture play in strengthening people-to-people ties that underpin the bilateral relationship. They welcomed the resolution of the issue of visas for Cypriot teachers seconded by the Cypriot Ministry of Education to Cypriot community schools in the UK, enabling the continuation of vital cultural and linguistic enrichment for the Cypriot diaspora – the largest in the world.

The Chairs discussed enhancing education cooperation, noting the steps already taken this year. They welcomed focus group discussions on internationalising higher education and exploring opportunities for joint programming between UK and Cypriot universities, as part of the Commonwealth Higher Education Initiative. The Chairs welcomed ongoing UK and Cypriot collaboration to enhance the skills and capacity of cultural organisations and arts professionals. They further welcomed locally led initiatives in the fields of archaeology, arts and film that encourage academic and cultural exchanges in the UK and Cyprus.

Cooperation between British and Cypriot research institutions was promoted by the British Council through partner matching events in London in March and October 2024, focussing on priority areas such as environment, energy, health and maritime issues. Both sides will continue their efforts through the relevant support agencies to foster and expand research and innovation collaboration of their respective national ecosystems through the Horizon Europe Programme.

Work will continue to share expertise on school curriculum development and quality assurance, enhance dialogue on developing digital skills across the public and private sector, and promote collaboration between UK-Cypriot creative professionals.

The Chairs discussed efforts to enhance collaboration in the field of culture and opportunities to expand cooperation on artificial intelligence. Both sides considered capacity building for entrepreneurs in the cultural and creative sectors, expertise exchange on museum and monument management, as well as issues relating to the effects of climate change and other factors on culture.

Trade and prosperity

The Chairs noted the collaboration this year between the UK Department for Business and Trade and the Cypriot Ministry of Energy, Commerce and Industry. The UK Department for Business and Trade has also helped to facilitate further bilateral trade by supporting UK professional bodies in their activities in the Republic of Cyprus, including arbitrators, chartered accountants, and legal and compliance practitioners.

The UK and Cyprus committed to exploring opportunities and formats to exchange knowledge, information and ideas in order to support mutually beneficial joint ventures. The Chairs welcomed the opportunity to enhance dialogue on increasing trade and investment between both countries, through a programme of reciprocal visits, particularly in the financial sector, energy, technology, artificial intelligence, healthcare, pharmaceuticals and food products. To this end, the UK and Cyprus will endeavour to share best practice to support the Cypriot investment campaign and to share expertise on the UK GREAT Campaign.

The UK and the Republic of Cyprus will also seek to initiate dialogue on reciprocal healthcare agreements and sharing expertise in specific medical fields. For further coordination and adaptation of best practices, the Chairs agreed to encourage trade and investment promotional bodies to hold meetings on an annual basis.

Maritime affairs

Following the signature of the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of shipping in 2023, the UK and the Republic of Cyprus are focussing on implementation of key priorities concerning seafarers’ welfare and safety and green transition.

Looking ahead, the Chairs welcomed plans to share expertise on the implementation of the Maritime Labour Convention (MLC 2006) and the Republic of Cyprus representation at the International Shipping week in 2025.

Climate and Nature

In recognition of Cypriot and UK environmental responsibilities for biodiversity on the island and commitments with regard to the triple planetary crisis of climate change, biodiversity loss and pollution including on commitments made at COP28, COP29 and CBD COP16 the Paris Agreement, the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), the Agreement under UNLCOS on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ) and through the delivery of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, the Chairs welcomed the proposals to further bilateral cooperation in this field. In support of the green transition, discussions have been initiated with the Cypriot Chamber of Commerce on sharing expertise regarding regional offshore wind energy projects.

The Chairs welcomed the Commonwealth Blue Charter initiative, launched in 2018 and emphasised Cyprus’ commitment to sustainable ocean governance, including launching the Blue Charter Centre of Excellence, aimed at Commonwealth countries in marine conservation and blue economy development. They also recalled Cyprus’ pivotal role in shaping the Commonwealth Ocean Declaration’s priorities adopted via the Apia Commonwealth Ocean Declaration for One Resilient Common Future during the Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) held in Apia, Samoa in 2024.

Looking ahead, the Chairs welcomed plans to initiate a formal dialogue on mitigation, adaptation and resilience, in order to collectively face the climate crisis our planet is facing. We foresee possible cooperation in areas such as extreme weather adaptation, including flooding and coastal defence, sharing best practice on the use of clean energy sources, as well as regional projects in the above-mentioned areas in the Eastern Mediterranean and the Middle East.

Law enforcement, serious organised crime and terrorism

The Chairs noted that bilateral law enforcement cooperation continues to grow in strength, with excellent operational cooperation, as well as regular exchanges on counter-terrorism capacity building, intelligence analysis to tackle organised crime, strong judicial cooperation, and countering gender-based violence.

In the next period, the UK and Cyprus will consider further approaches to deepen our cooperation, including on irregular migration, modern slavery and human trafficking and tackling financial crime. This will be achieved through the exchange of best practices, information sharing, as appropriate, capability building and the delivery of training focussing on financial crime.

Legal and justice affairs

The Chairs recalled the shared legal heritage as common law states, which is underpinned by the strong and vibrant links between the legal professions in both countries.

They noted ongoing efforts to support links between Cypriot and British legal professions including the presence of the Chair and Members of the Law Commission of England and Wales in Cyprus in 2024. The Chairs reaffirmed the shared legal heritage between the Republic of Cyprus and the UK and agreed to continue supporting the exchange of legal expertise and best practices.

Consular and people-to-people

Over 300,000 Cypriots reside in the UK and over 1.2 million British citizens visit Cyprus every year. The Chairs agreed on the importance of supporting and promoting the significant personal links between both countries and to promote them further through public diplomacy by our respective high commissions. The Chairs also agreed to consider opportunities to enhance cooperation on the support we provide to our citizens visiting both the UK and Cyprus, including through high level exchanges, operational cooperation and training.

London, 17 December 2024

His Excellency Andreas Kakouris, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus

Dame Deborah Bronnert, Director General Europe of the Foreign, Commonwealth and Development Office of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland