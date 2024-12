EBC Financial Group นำรอยยิ้มมาสู่มูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อพัฒนาคนพิการ โดยการบริจาคของใช้จำเป็นและจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ ผู้พิการทางสายตา พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยอย่างจริงใจ

EBC Financial Group จัดกิจกรรมผ่านโครงการ CSR เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจให้กับ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา

THAILAND, December 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านโครงการการกุศล โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา โดยโครงการนี้มีชื่อว่า "ร่วมเดินทางเพื่อมอบรอยยิ้มให้ผู้พิการทางสายตา" ซึ่งจัดขึ้นที่มูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี โดยมีการบริจาคสิ่งของจำเป็นพร้อมทั้งแสดงความห่วงใยอย่างจริงใจ

โครงการที่มีรากฐานจากความตั้งใจ : การสนับสนุนนักเรียนผู้พิการทางสายตา

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญของโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการศึกษาพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็ก ๆ ที่พิการทางสายตาตั้งแต่ปี 2529 แม้ว่าโครงการนี้จะจัดขึ้นที่มูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อพัฒนาคนพิการ แต่จุดประสงค์หลักยังคงมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือโดยตรง และการส่งเสริมกำลังใจให้กับนักเรียนของโรงเรียน โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพลังใจให้กับพวกเขาผ่านการสนับสนุนจากชุมชน เพื่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพในทุกด้านอย่างสมบูรณ์

โดยอาสาสมัครจาก EBC Financial Group ได้จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของจำเป็นและของว่าง พร้อมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนผู้พิการทางสายตา กิจกรรมในครั้งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกคน ในสังคมและบทบาทขององค์กร ในการสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความเมตตาและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ความมุ่งมั่นของ EBC Financial Group ต่อความรับผิดชอบทางสังคม

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอันยิ่งใหญ่ของ EBC Financial Group ในการยึดมั่นในค่านิยมหลักของเราในด้านความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ โดย CEO ของ EBC ได้กล่าวไว้ว่า "เราให้ความสำคัญ ไม่เพียงแค่การบริการทางการเงิน แต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อชุมชนที่เราดำเนินงาน ด้วยการสนับสนุนสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่สดใสและเปิดกว้างสำหรับทุกคน"

โครงการนี้ได้มอบรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้เข้าร่วมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สะท้อนถึงความตั้งใจของ EBC Financial Group ว่าการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบในเชิงบวกจะต้องควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมทางสังคมที่มีความหมาย โครงการนี้มีรากฐานมาจากค่านิยมหลักของ EBC ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและเติบโตไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคมที่องค์กรดำเนินการอยู่

มรดกแห่งการศึกษาและการเสริมสร้างพลัง

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สร้างแสงแห่งความหวังสำหรับเด็ก ๆ ที่พิการทางสายตามานานเกือบสี่ทศวรรษ โรงเรียนมีการให้การศึกษาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งการศึกษาเฉพาะทางและการดูแลแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคนให้เติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิต

การสนับสนุนจาก EBC Financial Group ได้เสริมสร้างมรดกของสถาบันอันทรงคุณค่านี้ โดยสนับสนุนภารกิจในการเสริมพลังให้กับเด็ก ๆ ที่พิการทางสายตาผ่านการศึกษาและการเปิดโอกาสใหม่ ๆ เพื่อให้พวกเขามีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิต

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก



EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้นEBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

https://www.ebc.com/

