No Dia do Meio Ambiente, EBC e United to Beat Malaria destacam a ligação esquecida entre degradação ambiental e doenças

EBC e United to Beat Malaria alertam no Dia do Meio Ambiente: degradação ambiental aumenta risco de malária. Metade do mundo preserva florestas; a outra sofre com secas e desmatamento.

Com o avanço das mudanças climáticas e da poluição, o EBC reforça seu apoio a ações globais de saúde com foco em consciência ambiental e equidade.

DC, UNITED STATES, June 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- No Dia Mundial do Meio Ambiente de 2025, enquanto a comunidade global se mobiliza em torno do tema “Acabe com a Poluição Plástica”, o EBC Financial Group (EBC) chama a atenção para uma consequência menos discutida do descaso ambiental: o alarmante aumento das doenças transmitidas por mosquitos, como a malária.

Por meio de sua parceria com a campanha United to Beat Malaria, da Fundação das Nações Unidas — agora em seu segundo ano —, a EBC conclama atores públicos e privados a enfrentarem as crises interligadas de instabilidade climática, poluição, saúde e desigualdade econômica, adotando as finanças sustentáveis como solução fundamental para prevenir doenças e fortalecer a resiliência das comunidades.

“Muitas vezes enxergamos a malária apenas como um problema médico — mas ela também é uma questão ecológica”, afirmou David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd. “O lixo plástico, o desmatamento e o aumento das temperaturas criam a tempestade perfeita para a proliferação de mosquitos. Por meio de nossa parceria com a United to Beat Malaria, estamos investindo em intervenções de impacto direto e escalável que protegem tanto as pessoas quanto os ecossistemas.”

As Mudanças Climáticas Estão Redesenhando o Mapa da Malária

As transformações ambientais estão acelerando a propagação da malária em regiões antes consideradas de baixo risco. O desmatamento e o aumento das temperaturas estão empurrando populações de mosquitos para altitudes mais elevadas e novos territórios, enquanto a poluição plástica cria reservatórios de água parada que funcionam como criadouros ideais.

Na Colômbia e na bacia amazônica, o desmatamento aumentou drasticamente a exposição à malária entre populações rurais e comunidades indígenas. Em Bangladesh, as inundações e o acúmulo de água agravados pela poluição plástica estão impulsionando surtos em áreas já vulneráveis. Mesmo o sul da Europa já registrou casos isolados, com as mudanças climáticas elevando as taxas de sobrevivência dos mosquitos em regiões até então livres desses vetores.

Essas mudanças trazem implicações econômicas significativas: na África Subsaariana, por exemplo, a malária contribui para uma perda anual de aproximadamente 1,3% do PIB, com efeitos em cascata sobre os sistemas de saúde, a produtividade e a educação. A doença é responsável por até meio bilhão de dias de trabalho perdidos por ano no continente africano, e gera um prejuízo estimado de 12 bilhões de dólares anuais em produtividade — um impacto que recai de forma desproporcional sobre crianças, adultos em idade produtiva e comunidades de baixa renda.

Finanças Climaticamente Inteligentes e Ação Coletiva

Em 2025, a EBC renovou seu compromisso com a campanha United to Beat Malaria ao tornar-se patrocinadora corporativa oficial do Move Against Malaria 5K, mobilizando mais de 200 colaboradores de seus escritórios no Reino Unido, África, Ásia e América Latina. O desafio, realizado entre 25 de abril e 10 de maio de 2025, não apenas ampliou a conscientização como também fortaleceu o engajamento em todos os níveis da empresa, refletindo a convicção da EBC de que a defesa de causas deve estar incorporada à liderança e à cultura organizacional.

— As finanças podem ser uma força de regeneração — afirmou David Barrett. — Por isso apoiamos intervenções de saúde lideradas por comunidades, promovemos conscientização e investimos em soluções que enfrentam as causas profundas — e não apenas os sintomas — da desigualdade.

Na Cúpula Anual de Liderança da United to Beat Malaria de 2025, realizada em Washington, D.C., Barrett e Samuel Hertz, Diretor de Operações da EBC, juntaram-se a mais de 120 defensores e formuladores de políticas públicas para pedir investimentos globais sustentáveis. Eles participaram de discussões diretas sobre políticas no Capitólio, defendendo apoio a programas essenciais como a President’s Malaria Initiative, o The Global Fund e intervenções lideradas pela ONU.

Finanças com Propósito pela Equidade em Saúde

A parceria da EBC vai além do simbolismo — ela financia redes mosquiteiras tratadas com inseticida, kits de diagnóstico rápido e tratamentos antimaláricos em regiões altamente afetadas. Só em 2024, a United to Beat Malaria

ajudou a proteger 1,67 milhão de pessoas na África Subsaariana e em 20 países da América Latina e do Caribe, onde o acesso à saúde ainda é limitado e a vulnerabilidade climática é elevada.

Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, que chama a atenção para a crise ambiental causada pela poluição por plásticos, a EBC reforça a necessidade urgente de colaboração entre setores — unindo preservação ecológica, proteção da saúde e estabilidade econômica.

Para saber mais sobre a parceria da EBC com a United to Beat Malaria, acesse: www.ebc.com/malaria.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

https://www.ebc.com/pt/

