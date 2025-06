Mercados instáveis: David Barrett (EBC) recomenda cautela, menos alavancagem e ouro na estratégia

David Barrett, CEO da EBC UK, falou à CCTV sobre tendências globais e estratégias de investimento em ouro, ao lado de representantes do Goldman Sachs, Citigroup e JPMorgan.

Alta dos juros, mudanças no ouro e por que disciplina—não especulação—será crucial para investidores

LONDON, UNITED KINGDOM, June 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Em um cenário marcado por crescente incerteza macroeconômica e divergência entre classes de ativos, David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd, alerta investidores globais para reduzirem alavancagem, diversificarem com prudência e se prepararem para riscos. As declarações, feitas em entrevista exclusiva à CCTV, apresentaram um modelo estratégico para investimentos em tempos voláteis.

A entrevista, que reuniu Barrett e representantes de Goldman Sachs, Citigroup e JPMorgan, discutiu os fatores que estão redefinindo a alocação global de ativos e o papel estratégico do ouro como proteção.

Do Pico ao Ajuste: O Reequilíbrio do Ouro

No início de 2025, o ouro disparou mais de 25% no ano, ultrapassando brevemente US$ 3.500 por onça—superando em muito ações e commodities. Enquanto os mercados acionários dos EUA registraram ganhos modestos e o petróleo recuou, o forte desempenho do ouro evidenciou a aversão ao risco ainda presente no sentimento dos investidores.

No entanto, conforme destacado pela CCTV, o ouro recuou mais de 5% em maio, após sinais de alívio nas tensões comerciais e a queda do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA para 2,3% em abril—uma mudança que reduziu as expectativas inflacionárias e, temporariamente, diminuiu o apelo do ouro como proteção contra a inflação.

“Os investidores devem ser conservadores com sua alavancagem e exposição”, alertou Barrett. “Mantenham-se preparados para reagir a esses ciclos de notícias em constante mudança. Isso lhes dará a oportunidade de aproveitar os movimentos quando eles surgirem.”

Riscos Soberanos e a Visão de Longo Prazo

Barrett também chamou atenção para preocupações estruturais crescentes — especialmente nos mercados de dívida soberana. O rebaixamento da classificação de crédito dos EUA pela Moody's, de Aaa para Aa1 em 17 de maio de 2025, fez o país perder sua última avaliação máxima. Combinado com a fraca demanda em leilões de títulos de 20 anos dos EUA e do Japão, isso elevou os rendimentos de longo prazo a patamares recordes em vários anos, aumentando a ansiedade dos investidores.

"Não se trata de aversão ao risco, mas de posicionamento inteligente", acrescentou Barrett. "O ouro não é apenas um ativo seguro — é um termômetro para a incerteza."

Bancos Centrais Reescrevem as Regras do Jogo

O Goldman Sachs agora projeta o ouro atingindo US$ 3.700 até o final do ano, enquanto o JPMorgan prevê US$ 4.000 por onça até o 2º trimestre de 2026. Porém, o Citigroup alertou que a demanda enfraquecida no varejo pode pressionar os preços após 2026.

Barrett destacou que, embora a convicção institucional seja forte, os investidores devem equilibrar oportunidade com cautela - especialmente diante de ciclos monetários divergentes e cenários geopolíticos frágeis.

Com o ouro transitando de um "mercado altista unilateral" para uma fase de reposicionamento mais volátil, Barrett reafirmou o papel do EBC Financial Group em orientar investidores nessa complexidade.

"Permanecemos comprometidos em ajudar nossos clientes a construir portfólios resilientes e visionários. Isso significa entender quando agir e quando recuar", afirmou ele.

###

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura

onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

https://www.ebc.com/

