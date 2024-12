Walrus Pump ประกาศผลประกอบการทางการเงินและการดำเนินงานสำหรับสามไตรมาสของปีงบประมาณ 2024

ยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศเติบโตแบบคู่อย่างมั่นคง: Walrus Pump ขับเคลื่อนการยกระดับในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม

ไทเป ไต้หวัน, Dec. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Walrus Pump (TPEX: 6982) ซึ่งเป็นแบรนด์ปั๊มชั้นนำ ได้จัดงานนำเสนอผลการดำเนินงานก่อนเข้าจดทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัทนำเสนอปั๊มที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะด้านหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยมีตั้งแต่การจ่ายน้ำในครัวเรือนและการชลประทานทางการเกษตรไปจนถึงกระบวนการอุตสาหกรรมขั้นสูง ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทให้บริการทั้งในชีวิตประจำวันและการใช้งานในอุตสาหกรรม โดยไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังรองรับการใช้งานด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ศูนย์ข้อมูลและการระบายความร้อนสำหรับสถานีชาร์จด่วนอีกด้วย Walrus Pump ได้สร้างชื่อให้กับตัวเองในฐานะผู้นำในตลาดปั๊มน้ำของไต้หวันได้อย่างมั่นคงด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการวางตำแหน่งทางการตลาดเชิงกลยุทธ์

ในช่วงสามไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2024 บริษัทมีรายได้รวม 1,227 ล้านเหรียญไต้หวัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 15.63% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา รายได้รวมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมอยู่ที่ 1,341 ล้านเหรียญไต้หวัน เพิ่มขึ้น 16.04% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่น่าประทับใจ

Walrus Pump มีการดำเนินการในฐานการผลิตหลักสองแห่งในไต้หวัน ได้แก่ โรงงาน Sanzhi ในนิวไทเปและโรงงาน Luzhu Zhengyi ในเกาสฺยง โรงงานระดับโลกที่เพิ่งสร้างใหม่ในเกาสุยงคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตใช้งานและเริ่มการผลิตขนาดเล็กในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2025 ในประเทศจีน โรงงาน Walrus ในเมืองซูโจวทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับตลาดในประเทศและอาเซียน

ในด้านการพัฒนาทางเทคนิค Walrus Pump ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการปั๊มและมอเตอร์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการแห่งเดียวในไต้หวันที่ได้รับการรับรองจากทั้ง TAF และ TUV ห้องปฏิบัติการแห่งนี้ผสานรวมความต้องการของลูกค้าเข้ากับระบบการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยปรับแรงดันของปั๊ม อัตราการไหล และประสิทธิภาพของมอเตอร์ให้เหมาะสมที่สุด ลูกค้าของบริษัทครอบคลุมทั้งยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศในกลุ่มอาเซียน และมีแผนที่จะขยายไปสู่ตลาดเกิดใหม่ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย ปัจจุบัน อัตราส่วนการขายของบริษัทอยู่ที่ 70% ในประเทศ และ 30% ในต่างประเทศ

ในไต้หวัน ความต้องการปั๊มต่อปีอยู่ที่ประมาณ 13,000 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยปั๊มที่ผลิตในประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5,000 ล้านเหรียญไต้หวัน ในขณะที่ปั๊มนำเข้าคิดเป็นสัดส่วน 8,000 ล้านเหรียญไต้หวัน Walrus Pump มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้านต้นทุนและคุณภาพเมื่อเทียบกับปั๊มนำเข้าที่มีต้นทุนสูง ทำให้บริษัทเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับบริษัทในประเทศหลายแห่ง ในแง่ของการนำผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดต่างประเทศ บริษัทกำลังขยายจุดปฏิบัติการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของบริษัทต่อไป

