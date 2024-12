Bitget Memperkenalkan LaunchX: Platform Pelancaran Token Baharu Menampilkan Fuel Network sebagai Projek Pertamanya

VICTORIA, Seychelles, Dec. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa mata wang kripto terkemuka dan syarikat Web3, mengumumkan pelancaran LaunchX, sebuah platform pelancaran token yang menghubungkan projek blockchain transformatif dengan komuniti Web3 global, yang membolehkan pengedaran dan penerimaan token awal yang berkesan. Projek sulung yang bakal dilancarkan di LaunchX ialah Fuel Network (FUEL), penyelesaian blockchain termaju yang menetapkan piawaian baharu untuk kebolehskalaan, modulariti dan kecekapan dalam sistem terdesentralisasi.

LaunchX menggabungkan keselamatan yang teguh dengan amalan pengedaran yang adil, memastikan persekitaran yang mengutamakan pengguna untuk pelancaran dan pengedaran token. Ia menyokong projek blockchain dengan menawarkan akses kepada ekosistem Bitget yang luas dengan lebih 45 juta pengguna dan bimbingan pakar melalui penyenaraian token dan pertumbuhan selepas pelancaran. Platform tersebut memperkasakan pembangun agar memberikan tumpuan kepada inovasi sambil menyediakan peserta dengan keyakinan dan kemudahan platform pertukaran yang dipercayai.

Sebagai sebahagian daripada pelancaran $FUEL, 20% daripada jumlah bekalan awal akan diperuntukkan kepada komuniti Fuel. Token FUEL, dengan jumlah bekalan sebanyak 10 bilion, akan memperuntukkan 2.75% daripada bekalannya tersedia untuk dijual melalui platform Bitget LaunchX. Pengguna Bitget yang layak dengan memenuhi keperluan KYC serta syarat lain boleh menyertai langganan menggunakan USDT dari 16 hingga 19 Disember, dengan had individu sebanyak 3,000 USDT setiap pengguna.

Fuel Network mewakili satu kejayaan dalam infrastruktur blockchain. Fuel Ignition adalah yang paling pantas (>600 Transaksi Setiap Saat) dan yang paling murah (<$0.0002 min setiap transaksi). Ia menggunakan teknologi rollup optimistik di Ethereum dan menerapkan teknologi canggih seperti Fuel Virtual Machine (FuelVM) serta reka bentuk berasaskan proprietari UTXO untuk menawarkan skalabiliti dan kelajuan yang belum pernah sebelum ini. Sejak dilancarkan, Fuel Ignition telah mencapai hampir $400 juta dalam nilai keseluruhan yang terkunci (TVL).

Nick Dodson, Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasas bersama Fuel Labs, mengetuai pasukan yang bertanggungjawab untuk rollup optimistik Peringkat 2 pertama, yang merangkumi pakar dalam kebolehskalaan blockchain dan penyelesaian Ethereum Peringkat 2. Pada tahun 2023, syarikat tersebut telah mengumpul dana sebanyak $80 juta dengan penyertaan pelabur terkenal seperti Blockchain Capital, Stratos dan Maven 11.

“Fokus kami di Bitget sentiasa memberikan penyelesaian terbaik untuk pengguna dan projek. Kami di sini untuk menyokong gelombang inovasi kripto yang berterusan dan merancang untuk mengasah produk kami mengikut keperluan pasaran. Dengan LaunchX, pengguna kini akan mendapat akses hampir serta-merta kepada projek terunggul yang sebelum ini sukar dicari dan disenaraikan. Ini merupakan laluan baharu untuk mencari permata yang tersembunyi,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif di Bitget.

LaunchX menandakan satu langkah penting ke hadapan dalam misi Bitget untuk memacu penggunaan kripto global. Dengan mengutamakan keselamatan, ketelusan dan kebolehaksesan, platform ini bertujuan untuk menyediakan pengalaman yang lancar dan boleh dipercayai untuk kedua-dua projek dan peserta.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget adalah sebuah syarikat bursa mata wang kripto dan Web3 yang terkemuka di dunia. Bursa Bitget menyediakan perkhidmatan kepada lebih 45 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau serta komited membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan rintisannya dan penyelesaian perdagangan yang lain. Bitget turut menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto lain. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep, merupakan dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang komprehensif, termasuk kefungsian dompet, pertukaran token, NFT Marketplace, penyemak imbas DApp dan banyak lagi.

Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara dunia gusti), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan), untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

