Taurex Impacta en iFX EXPO LATAM 2025 con Innovación en Prop Firm y Expansión Local

CIUDAD DE MÉXICO, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taurex, un broker global con creciente presencia en América Latina, destacó en la iFX EXPO LATAM 2025, celebrada en el World Trade Center de Ciudad de México. Este evento es uno de los más importantes en la industria del trading online, brindando a Taurex la oportunidad de mostrar su propuesta de valor, conectarse con actores clave y reforzar su compromiso con la expansión regional.

El foco principal fue la prop firm de Taurex, Atmos, que atrajo la atención por su estructura innovadora y respaldo sólido. A diferencia de otras firmas de prop trading, Atmos está respaldada directamente por Taurex como broker, lo que brinda a los traders mayor confianza y seguridad. Los asistentes se sintieron atraídos por sus desafíos de fondeo, los que permiten a los traders demostrar sus habilidades para obtener capital en un ecosistema regulado y transparente.

A lo largo del evento, Taurex participó activamente en oportunidades de networking B2B, formando nuevas relaciones con brokers introductores (IBs), gestores de fondos, proveedores de liquidez, PSPs y academias de trading. Como patrocinador oficial de la iFX EXPO LATAM 2025, Taurex aprovechó para explorar nuevas colaboraciones y oportunidades de crecimiento en el mercado latinoamericano.

Otro aspecto destacado fue la presencia de Taurex en México, por medio de su oficina local, lo que generó gran interés entre los asistentes. La oficina en el país refuerza el compromiso de la empresa con los traders latinoamericanos, ofreciendo soporte personalizado y una mejor comprensión de las necesidades locales.

Taurex: Una Fuerza Creciente en el Panorama Financiero de Latam

Lo que distingue a Taurex es su enfoque personalizado, su plataforma de prop trading innovadora y las condiciones competitivas que ofrece, cualidades muy valoradas en un mercado dinámico. Los asistentes elogiaron la claridad de la plataforma, su facilidad de uso y la transparencia de su modelo de negocio.

Con América Latina convirtiéndose en una región estratégica para la industria del trading, Taurex se posiciona como un socio confiable, combinando su experiencia global con un profundo conocimiento local.

Para más información sobre Taurex y sus servicios, visita: https://www.tradetaurex.com/es

Presencia de Taurex LATAM en Ciudad de México durante iFX EXPO 2025 Impulsando conexiones estratégicas y expansión regional.

