REMINDER: Public Invited to Comment on DAQ Exceptional Events Demonstration Analyzing 2023 Canadian Wildfire Particulate Matter Impacts

The North Carolina Department of Environmental Quality’s Division of Air Quality (DAQ) is accepting public comments on an analysis of smoke impacts in North Carolina from the 2023 Canadian wildfires. This analysis, called an Exceptional Events Demonstration, is intended to support DAQ’s recommendation that the state be designated in attainment with a stricter air quality standard for fine particulate matter.

The Exceptional Events Demonstration is available on the Division’s website for public review through Dec. 20, 2024. (The Division has canceled the public hearing on that date because no request to hold a hearing was received).

Fine particulate matter, or PM 2.5 , is any extremely small particle emitted by manmade (cars, industry, fires) or natural (wildfire smoke, dust, plants, animals) sources. Breathing air with high levels of PM 2.5 for extended periods is linked to health effects including shortness of breath and heart conditions.

After reviewing the latest scientific evidence, the Environmental Protection Agency in May tightened the annual standard for PM 2.5 from 12.0 micrograms per cubic meter of air to 9.0 micrograms per cubic meter. EPA says that the revised standard will save lives, reduce cases of asthma, prevent lost workdays and save billions in public health spending, especially in communities of color and other vulnerable populations.

North Carolinians are breathing the cleanest air in decades. North Carolina has seen a 49% decline in PM 2.5 emissions between 1990 and 2020, and maintained statewide compliance with the previous PM 2.5 standard. Based on air quality monitoring data from 2021-2023, 19 out of 21 monitoring sites in North Carolina are meeting the revised standard.

However, monitoring sites in Mecklenburg and Davidson counties were slightly above the revised standard due to influences of Canadian wildfire smoke in 2023. EPA has yet to make the final determination as to which areas of North Carolina will be designated in attainment with the revised PM 2.5 standard, and will base its determination on air quality data from 2022-2024.

DAQ plans to recommend that EPA designate all of North Carolina as in attainment with the revised PM 2.5 standard, because the Canadian wildfires were exceptional events outside of the state’s control. This would allow DAQ to focus on pollution reduction strategies that are within its control to ensure ongoing attainment with the revised standard.

To support that recommendation, the state prepared an Exceptional Events Demonstration that clearly shows that for both the Davidson and Mecklenburg county monitors, Canadian wildfire smoke negatively impacted air quality data. Because this exceptional event was outside the control of the state, a small number of days in June and July 2024 can be removed from the calculation when determining compliance with the revised PM 2.5 standard, if EPA approves the Exceptional Events Demonstration. Exceptional Events Demonstrations are authorized under the Clean Air Act and EPA governs how states can use these provisions.

The public is invited to review the Division’s analysis and submit comments. All comments received by Dec. 20, 2024, will be reviewed and considered.

Comments can be made via email to daq.publiccomments@deq.nc.gov (please type “EE Demonstration” in the subject line) or left via voicemail by calling 919-707-8495. Comments can also be mailed to:

Tammy Manning

NC Division of Air Quality

1641 Mail Service Center

Raleigh, NC 27699-1641

The Division of Air Quality must submit the Exceptional Events Demonstration to EPA by Feb. 7, 2025. EPA would then have until Feb. 6, 2026, to make final attainment decisions.

More information about the revised PM 2.5 standard is on DAQ’s website.

If you need this information in Spanish or another language, please call 919-707-8446 or email Shawn.Taylor@deq.nc.gov.

La División de Calidad del Aire (DAQ, por sus siglas en inglés) del Departamento de Calidad Medioambiental de Carolina del Norte está aceptando comentarios públicos sobre un análisis de los impactos del humo en Carolina del Norte a causa de los incendios forestales canadienses de 2023. Este análisis, denominado Demostración de Eventos Excepcionales, pretende respaldar la recomendación de la DAQ de que el estado sea designado en cumplimiento de una norma de calidad del aire más estricta para las partículas finas.

La demostración de eventos excepcionales está disponible para revisión pública en la página web de la División hasta el 20 de diciembre de 2024. (La División ha cancelado la audiencia pública para esa fecha porque no se recibió ninguna solicitud para llevarla a cabo.)

Las partículas finas, o PM 2.5 , son cualquier partícula extremadamente pequeña emitida por fuentes artificiales (automóviles, industria, incendios) o naturales (humo de los incendios forestales, polvo, plantas, animales). Respirar aire con altos niveles de PM 2.5 durante periodos prolongados está relacionado con efectos sobre la salud, como dificultades respiratorias y enfermedades cardiacas.

Después de revisar las últimas pruebas científicas, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en Inglés) endureció en mayo la norma anual para las PM 2.5 de 12.0 microgramos por metro cúbico de aire a 9.0 microgramos por metro cúbico.

La EPA afirma que la norma revisada salvará vidas, reducirá los casos de asma, evitará la pérdida de días de trabajo y ahorrará miles de millones en gastos de salud pública, especialmente en las comunidades de color y otras poblaciones vulnerables.

Los habitantes de Carolina del Norte respiran el aire más limpio en décadas. Carolina del Norte ha registrado un descenso del 49 % en emisiones de PM 2.5 entre 1990 y 2020 y ha cumplido con la norma anterior de PM 2.5 . Con base en los datos del monitoreo de la calidad del aire del 2021-2023, 19 de los 21 sitios de monitoreo de Carolina del Norte cumplen con la nueva norma.

Sin embargo, los sitios de monitoreo en los condados de Mecklenburg y Davidson estuvieron apenas por encima de la nueva norma como consecuencia de los incendios forestales de Canadá en 2023. La EPA aún tiene que tomar la determinación final sobre qué zonas de Carolina del Norte serán designadas en cumplimiento de la norma revisada de PM 2.5 , y basará su determinación en los datos de calidad del aire de 2022-2024.

La DAQ planea recomendar a la EPA que designe a todo Carolina del Norte como en cumplimiento de la norma revisada de PM 2.5 porque los incendios forestales canadienses fueron acontecimientos excepcionales fuera del control del estado. Esto le permite al DEQ concentrarse en estrategias para reducir la contaminación que están dentro de su control para garantizar el cumplimiento continuo de la nueva norma.

Para apoyar esa recomendación, el estado preparó una Demostración de Eventos Excepcionales que muestra claramente que, tanto para los monitores del condado de Davidson como para los del condado de Mecklenburg, el humo de los incendios forestales canadienses tuvo un impacto negativo en los datos de calidad del aire. Debido a que este evento excepcional estaba fuera del control del estado, un pequeño número de días en junio y julio de 2024 pueden eliminarse del cálculo a la hora de determinar el cumplimiento de la norma revisada sobre PM 2.5 , si la EPA aprueba la Demostración de Eventos Excepcionales. Las Demostraciones de Eventos Excepcionales están autorizadas por la Ley de Aire Limpio y la EPA regula el modo en que los estados pueden utilizar estas disposiciones.

Se invita al público a revisar el análisis de la División y a enviar sus comentarios.

Se revisarán y tendrán en cuenta todos los comentarios recibidos hasta el 20 de diciembre de 2024.

Los comentarios pueden hacerse por correo electrónico a daq.publiccomments@deq.nc.gov [escriba “EE Demonstration” (Demostración de EE) en el asunto] o déjelo en el buzón de voz llamando al

919-707-8495. Los comentarios también pueden enviarse por correo a la atención de:

Tammy Manning

NC Division of Air Quality

1641 Mail Service Center

Raleigh, NC 27699-1641

La División de Calidad del Aire debe presentar la Demostración de Eventos Excepcionales a la EPA antes del 7 de febrero de 2025. La EPA tendría entonces hasta el 6 de febrero de 2026 para tomar las decisiones finales de cumplimiento.

Más información sobre la norma de PM 2.5 revisada en el sitio web de la DAQ.

Si necesita más información en español o en otro idioma, llame al 919-707-8446 o envíe un correo electrónico a Shawn.Taylor@deq.nc.gov.