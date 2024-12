CDPHE announces student winners of statewide radon poster and video contest

(DENVER) Dec. 17, 2024: Students from across Colorado took top honors in this year’s annual radon awareness poster and video contest.

Addilyn Mosley, an eighth grader from Mesa Middle School, won first place and earned $300 for her submission. Her poster (pictured below) will be entered in the National Radon Poster Contest, sponsored by the Conference of Radiation Control Program Directors, the American Lung Association, and the Environmental Protection Agency. Her poster will be displayed on the Colorado Department of Public Health and Environment’s radon website www.coloradoradon.info for 2025.

Mayte Ortega Arias, from Risley International Academy of Innovation, earned second place and $200. Laila Gardener, from St. Thomas More Catholic School, received third place and $100.

Jacob Pearl, a sophomore at Mountain Vista High School, received first place in the radon awareness video contest and $300. The video will be entered into the National Radon Video Contest. The teachers of the top students received $100 gift cards as well.

“These contests are a fun way to educate students, their families, and the general public about the dangers of radon, and the steps everyone can take to protect their health,” said Jill Hunsaker Ryan, executive director, Colorado Department of Public Health and Environment. “Testing your home for radon is easy to do, and it’s the only sure way to tell whether your home is affected by radon, which occurs naturally in the soil.”

The Department is offering free radon test kits to Colorado residents at www.coloradoradon.info, while supplies last.

Long-term exposure to radon — a colorless and odorless radioactive gas — is the leading cause of lung cancer among people who don’t smoke. Exposure to radon is responsible for approximately 500 lung cancer deaths in Colorado each year.

For more information about radon, visit www.coloradoradon.info.

###

(Denver) 17 de diciembre de 2024: Estudiantes de distintas partes de Colorado reciben los máximos honores en el concurso anual de carteles y videos de concientización sobre el radón de este año.

Addilyn Mosley, estudiante de octavo grado de Mesa Middle School, salió en primer lugar y recibió $300 dólares por su creación. Su cartel (el dibujo de abajo) participará en el Concurso Nacional de Carteles sobre Radón, patrocinado por la Conferencia de Directores de Programas de Control de Radiación, la Asociación Estadounidense del Pulmón y la Agencia de Protección Ambiental. El cartel de Addilyn aparecerá en el sitio web sobre el radón del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado durante 2025.

Mayte Ortega Arias, de la Academia Internacional de Innovación Risley, salió en segundo lugar y recibió $200 dólares. Laila Gardener, de la Escuela Católica St. Thomas, salió en tercer lugar y recibió $100 dólares.

Jacob Pearl, que cursa el segundo año de preparatoria en Mountain Vista High School, salió en primer lugar en el Concurso de Videos de Concientización sobre el Radón y recibió $300 dólares. Su video participará en el Concurso Nacional de Videos sobre Radón. Las y los maestros de los estudiantes finalistas también recibieron una tarjeta regalo por la suma de $100 dólares.

«Estos concursos son una forma divertida de educar al estudiantado, a sus familias y al público en general acerca de lo peligroso que es el radón y los pasos que todas y todos podemos dar para preservar nuestra salud», manifestó Jill Hunsaker Ryan, directora ejecutiva del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. «La prueba para detectar radón es fácil de hacer y es la única forma de saber a ciencia cierta si un hogar se ve afectado por este gas, que se encuentra naturalmente en el suelo».

El departamento ofrece kits para detectar la presencia de radón en forma gratuita a los residentes de Colorado, hasta que se agoten las existencias.

La exposición prolongada al radón, que es un gas radiactivo incoloro e inodoro, es la causa principal de cáncer de pulmón para las personas que no fuman.

La exposición al radón provoca aproximadamente 500 muertes por cáncer de pulmón al año en Colorado.

[TU CASA Y TU VIDA ESTÁN EN PELIGRO. El radón puede causar CÁNCER DE PULMÓN. Haz una prueba de detección del radón hoy mismo en tu hogar. El radón puede ser un elemento mortal. Se encuentra en las rocas, el suelo y algunos materiales de construcción. El radón es invisible y no tiene olor. Puede introducirse en tu casa por las grietas, el piso, las paredes, el sótano o la buhardilla.]

Para obtener más información sobre el radón, visite sitio web sobre el radón.