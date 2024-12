South Korea ki DK ne 2024 PMGC mein fatah hasil ki, Pakistan ki AS i8 2025 mein nayi kamiyabi ke liye pur azm

South Korea ki DK ne PMGC ka khitaab jeet liya, Pakistan 2025 mein Esports ke iradon ko dobara roshan karne ke liye pur azm hai. 2024 PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) ke aakhri haftay ka Overall Leaderboard

PAKISTAN, December 18, 2024 / EINPresswire.com / -- 2024 PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) ka ikhtitam South Korea ki DK ke jeetne ke saath hua, jo championship ka mushkil khitaab apne naam karne mein kamiyab rahi. Pakistan ki numaindah team AS i8 ne global stage par apni himmat aur salahiyat ka muzahira kiya, lekin Survival Stage mein safar khatam karna pada. Unka safar international PUBG MOBILE muqable mein Pakistani Esports ki barhti hui mojoodgi ko wazeh karta hai.League Stage mein umeed afza shuruaat ke sath, AS i8 ne duniya ki kuch taqatwar teamon ke khilaf apni lachak aur maharat ka muzahira kiya. Halankeh woh Survival Stage ke baad agay barhne mein kamiyab nahi ho sake, lekin unka safar Pakistani khilariyon ke azm aur hosle ki misaal bana. AS i8 ka safar 2024 PMGC tak intehai mukable wale ilaqai circuits ke zariye tay hua, jahan unhone apni bemisal salahiyat ka saboot diya aur global stage par apni jagah banayi. Ilaqai qualifiers, jo intensity aur unche daawon ke liye mashhoor hain, AS i8 ke hosle aur maharat ko azmaya, aur unhone apni lachak aur skill ke zariye Pakistan ki numaindagi ka maqam hasil kiya. PMGC jaise PUBG MOBILE esports ke aala darjay ke muqable mein shurkat apne aap mein ek badi kamiyabi aur Pakistani esports community ke liye seekhne ka aik ahem moka hai.Is saal ke PMGC ne tayari, hikmat-e-amli, aur teamwork ki ahmiyat ko ujagar kiya—ye woh ahem key points hain jin mein Pakistani Esports ecosystem mazeed mazbooti ke liye pur azm hai. AS i8 ki shirkat ek nayi buniyad ka kaam karti hai, jo mulk bhar ke ubhartay huay khilariyon ko behtari ke liye mehnat karne aur bade khwab dekhne ka hosla deti hai.Pakistan mein Esports tezi se taraqqi kar raha hai, jise ek jazbati fan base aur bepanah chhupa hua talent aur salahiyat foran mil rahi hai. Gaming infrastructure aur players ke development mein mazeed sarmaya kari ke sath, mulk global Esports ke maidan mein ek mazboot taqat ban’ne ke liye tayar hai. AS i8 ki 2024 PMGC mein kaarkardagi is salahiyat ki misaal hai, jo aindah kamiyabi ke liye rasta hamwar karti hai.AS i8 naye azm ke sath agay barhne ke liye tayar hai, jise unke shaiqeen ka na rukne wala support aur global stage par seekhe hue qeemti sabaqon ne aur bhi mazboot banaya hai. Halankeh 2024 PMGC ka ikhtitam ho chuka hai, lekin yeh Pakistan ke Esports ke safar ke ek naye dor ka aaghaz hai. Mulk mein Esports ke liye barhte hue jazbe ke sath, AS i8 naye challenges ko apnane aur mazeed baray maqamat hasil karne ke liye pur azm hai. Shaiqeen apni pasandida Pakistani PUBG MOBILE teams ke tamam updates aur action PUBG MOBILE Esports Pakistan ke official Facebook aur YouTube channels par dekh sakte hain.PUBG MOBILE Global Championship 2025 ke winter mein wapas aaye ga, jahan duniya ki behtareen teams ek bar phir aik dosray ke muqable mein utaren gi. Pakistani shaiqeen apni teams ko mazeed mazboot aur behtar tayyari ke sath dekhne ke liye pur umeed hain, jahan AS i8 international kamiyabi ki taraf qadam barhane mein sirfahrist hogi.ABOUT PUBG MOBILEPUBG MOBILE, PUBG: BATTLEGROUNDS par mabni hai, jo 2017 mein interactive entertainment ki duniya mein ek sensation ban gaya tha. Is mein 100 tak khilari aik door daraz jazeera par utarte hain aur fatah hasil karne ke liye sab ko shikast dene ki koshish karte hain. Khilariyon ko apne hathiyaar, gaariyan, aur zaroori samaan khud talash karna hota hai aur har mukhalif khilari ko shikast de kar apni baqa ki jang ladni hoti hai. Yeh khel ek aise maidan mein hota hai jo nazar aur hikmat-e-amli ke lehaz se bharpoor hai, aur is mein khilariyon ko musalsal sukarti hui play zone mein zinda rehna hota hai. PUBG MOBILE ko Tencent Games ke LIGHTSPEED STUDIOS aur KRAFTON Inc ne mil kar tayar kiya hai.Mazeed maloomat ke liye, PUBG MOBILE ke official accounts par Facebook (@PUBGMOBILE), Instagram (@pubgmobile), X (@pubgmobile) aur YouTube (@pubgmobile) par visit karein.PUBG MOBILE ko muft download ke liye App Store ( https://apps.apple.com/us/app/pubg-mobile/id1330123889 ) aur Google Play ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.ig ) par dastiyab hai.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.