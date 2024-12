SALESmanago y PrestaShop para lograr la participación del cliente mediante IA al comercio electrónico europeo

Esto sigue a la reciente adquisición de Leadoo por parte de SALESmanago, lo que marca otro paso en su plataforma de expansión en Europa.

MADRID, SPAIN, December 18, 2024 / EINPresswire.com / -- SALESmanago , una plataforma SaaS con más de 3,000 clientes, ha anunciado una alianza estratégica con PrestaShop , una de las plataformas de eCommerce más utilizadas en Europa, que permite a más de 300,000 negocios crear y personalizar sus tiendas online. Esta colaboración apoya la misión de SALESmanago de ayudar a las empresas de eCommerce a impulsar el compromiso personalizado con los clientes y maximizar el ROI a través de integraciones fluidas y herramientas avanzadas impulsadas por la inteligencia artificial.La colaboración ofrecerá a los comerciantes de PrestaShop acceso a las capacidades de la plataforma de Interacción con el Cliente de SALESmanago, permitiéndoles mejorar la experiencia del cliente. A través de la personalización basada en inteligencia artificial, las empresas podrán crear interacciones relevantes y de impacto, acelerando su crecimiento mediante análisis en tiempo real.Gracias a esta alianza, SALESmanago ampliará su alcance a una red global de comerciantes, dando acceso a su exclusivo Growth Framework e innovaciones basadas en IA, diseñadas específicamente para este sector."La colaboración con PrestaShop refuerza nuestra misión de ofrecer a los marketers las herramientas necesarias para crear experiencias de cliente únicas y optimizar el retorno de inversión," comentó Jody Clark, CRO de SALESmanago. "Nos centraremos inicialmente en mercados clave como España, Italia y Polonia, para ayudar a más comerciantes a escalar eficientemente, aprovechar las potentes herramientas de IA y mantenerse competitivos. Esta es solo la primera de varias alianzas estratégicas para seguir construyendo el ecosistema de desarrollo de eCommerce de SALESmanago."Amy Workman, Directora Global de Alianzas B2C y B2B en PrestaShop, señala: “Nuestra colaboración con SALESmanago refleja nuestro compromiso de dotar a los comerciantes con las herramientas más innovadoras del sector. Juntos, ayudamos a las empresas a transformar la interacción con los clientes y lograr resultados medibles."

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.