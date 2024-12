SALESmanago nawiązuje współpracę z PrestaShop, aby rozszerzyć swoją rozwiązań na sektor eCommerce w Europie

Współpraca stanowi kolejny krok – po niedawnym przejęciu Leadoo – w rozwoju platformy zarządzania zaangażowaniem klientów w Europie.

KRAKOW, SURREY, POLAND, December 18, 2024 / EINPresswire.com / -- SALESmanago , lider segmentu SaaS obsługujący ponad 3 tys. klientów, nawiązał strategiczną współpracę z PrestaShop – jedną z najpopularniejszych platform eCommerce w Europie, która wspiera ponad 300 tys. firm w tworzeniu i personalizowaniu sklepów internetowych. Dzięki partnerstwu SALESmanago może, zgodnie ze swoją misją, jeszcze skuteczniej wspierać firmy eCommerce w budowaniu zaangażowania klientów i maksymalizacji zwrotu z inwestycji wykorzystując nowoczesne, inteligentne narzędzia i łatwe integracje.Sprzedawcy korzystający z PrestaShop zyskają na możliwościach platformy SALESmanago, która wesprze ich w poprawie doświadczenia klientów. Dzięki inteligentnej personalizacji firmy będą mogły prowadzić lepiej dopasowane, skuteczniejsze interakcje z odbiorcami, przyspieszając swój rozwój poprzez bieżącą analizę danych.W ramach współpracy SALESmanago dotrze do globalnej sieci sprzedawców, oferując im dostęp do unikalnego modelu wzrostu – Growth Framework – oraz innowacyjnych narzędzi AI dostosowanych do specyfiki sektora eCommerce.– Współpraca z PrestaShop wpisuje się w naszą misję, zgodnie z którą dajemy sprzedawcom do ręki narzędzia pozwalające im budować wyjątkowe doświadczenia klientów i szybciej osiągać wymierne korzyści – mówi Jody Clark, dyrektor ds. przychodów SALESmanago. – Na początek skoncentrujemy się na rynkach, na których obie firmy mają już silną pozycję: Hiszpanii, Włoszech i Polsce, umożliwiając jeszcze większej liczbie sprzedawców skuteczne skalowanie działalności, korzystanie z zaawansowanych narzędzi AI i utrzymywanie przewagi w konkurencyjnym środowisku. To pierwszy krok w tworzeniu szerszego ekosystemu SALESmanago wspierającego sektor e-commerce.– Współpraca z SALESmanago pokazuje, że staramy się dostarczać sprzedawcom najbardziej innowacyjne narzędzia w branży. Wspólnie pozwalamy firmom kształtować nowe relacje z klientami i osiągać wymierne rezultaty – mówi Amy Workman, dyrektor Global BtoC & BtoB Partnerships w PrestaShop.

