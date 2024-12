CDPHE reflects on the 50th anniversary of the Safe Drinking Water Act

Denver (December 16, 2024): Today, the Safe Drinking Water Act turns 50, marking a half-century commitment to safeguarding drinking water for Colorado’s residents and visitors.

In 1974, Congress passed groundbreaking legislation regulating the nation’s drinking water supply to protect public health. This legislation sets standards for naturally occurring and human-made contaminants. The Water Quality Control Division within the Colorado Department of Public Health and Environment partners with water systems to test and treat water to meet these standards.

The division’s work under the Safe Drinking Water Act includes:

Overseeing compliance with federal and state drinking water rules that keep drinking water safe from bacterial, chemical, and metal contaminants like lead.

Providing technical assistance, performing inspections, and reviewing designs for water infrastructure projects.

Helping water systems respond to emergencies like the Marshall Fire a few years ago.

Coordinating with utilities to obtain grants and low-interest loans to improve drinking water infrastructure.

Ensuring that drinking water systems provide information about tap water to their communities, such as annual reports, known as consumer confidence reports.

Supporting certified water operators that provide critical services within the communities they serve.

Guiding water systems across the state as they look for buried drinking water pipes that may contain lead. In several communities, the removal of lead pipes is already underway.

Working with communities to test water and address issues with emerging contaminants like PFAS.

“We are so much more than just enforcing the rules,” said Ron Falco, Safe Drinking Water Program Manager within the division. “The division strives to keep our state’s drinking water supplies safe today while addressing future challenges. As technology and science advance, so does the division’s commitment to helping our water systems confidently supply high-quality water to the public.”

Falco will be available for interviews on Monday, Dec. 16, from 10 a.m. to 3:30 p.m.

The division created a webpage with more details on the act, including a timeline and video.

###

Denver (16 de diciembre de 2024): Hoy, la Ley de Agua Potable Segura cumple 50 años, marcando un compromiso de medio siglo para salvaguardar el agua potable para los residentes y visitantes de Colorado.

En 1974, el Congreso aprobó una legislación innovadora que regula el suministro de agua potable de la nación para proteger la salud pública.. Esta legislación establece normativas para los contaminantes naturales y artificiales. La División de Control de Calidad del Agua del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado colabora con los sistemas de abastecimiento de agua para analizar y tratar el agua con el fin de cumplir estas normativas.

El trabajo de la división bajo la Ley de Agua Potable Segura incluye:

Supervisar el cumplimiento de las normativas federales y estatales sobre agua potable que mantienen el agua potable libre de contaminantes bacterianos, químicos y metálicos como el plomo.

Proporcionar asistencia técnica, llevar a cabo inspecciones y revisar los diseños de los proyectos de infraestructuras hidráulicas.

Ayudar a los sistemas de abastecimiento de agua a responder a emergencias como la del incendio de Marshall de hace unos años.

Coordinar con las empresas de servicios públicos la obtención de subvenciones y préstamos a bajo interés a fin de mejorar las infraestructuras de agua potable.

Garantizar que los sistemas de agua potable proporcionen información sobre el agua corriente a sus comunidades, como informes anuales, conocidos como informes de confianza del consumidor.

Apoyar a los operadores de agua certificados que prestan servicios esenciales en las comunidades a las que sirven.

Orientar a los sistemas de agua de todo el estado en la búsqueda de tuberías de agua potable enterradas que puedan contener plomo. En varias comunidades, la eliminación de las tuberías de plomo ya está en marcha.

Trabajar con las comunidades en los análisis del agua y en la resolución de problemas relacionados con contaminantes emergentes como los PFAS.

"Hacemos mucho más que hacer cumplir las normativas", afirma Ron Falco, Director del Programa de Agua Potable Segura de la división. "La división se esfuerza por mantener seguros los suministros de agua potable de nuestro estado en la actualidad, al mismo tiempo que aborda los retos del futuro. A medida que avanzan la tecnología y la ciencia, también lo hace el compromiso de la división para ayudar a nuestros sistemas de agua a suministrar con confianza agua de alta calidad al público.”

Falco estará disponible para entrevistas el lunes, 16 de diciembre, de 10 a.m. a 3:30 p.m.

La división ha creado una página web con más detalles sobre la ley, que incluye una cronología y un vídeo.

###