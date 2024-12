Appels d’offres en éclairage public intelligent pour des villes intelligentes à l’épreuve du temps

Updated TALQ Tender Template, Edition 4

TALQ publie une édition 4 entièrement mise à jour et étoffée de son modèle d’appel d’offres

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, December 16, 2024 / EINPresswire.com / -- Le Consortium TALQ, le développeur du Protocole Smart City , une interface internationale et normalisée destinée aux systèmes intelligents pour les villes, a publié une nouvelle édition de son modèle d’appel d’offres largement utilisé pour l’éclairage extérieur. Publié à l’occasion du congrès international Smart City Expo qui s’est tenu en novembre à Barcelone, le nouveau modèle d’appel d’offres « TALQ Tender Template » édition 4 est désormais disponible en anglais et en chinois, d’autres langues étant attendues pour le début de l’année 2025. Ce document actualisé remplace l’ancien guide de poche « Pocket Guide for Smart Outdoor Lighting Tenders », qui proposait aux villes et municipalités un processus simplifié pour rédiger des appels d’offres privilégiant des solutions évolutives, interopérables et ouvertes pour l’éclairage public intelligent provenant de plusieurs fournisseurs.La conception et l’implémentation de réseaux d’éclairage extérieur communicant, également connus sous le nom de systèmes de contrôle de l’éclairage public, est un processus complexe et hautement technique. Les villes doivent répondre à des cas d’utilisation uniques et à des exigences spécifiques, et il est souvent difficile de trouver l’expertise requise. Pour de nombreux intervenants dans les municipalités, la rédaction d’un appel d’offres pour l’éclairage public peut être une tâche qu’ils ne réaliseront qu’une seule fois dans leur carrière et qui soulève des questions cruciales, telles que : Comment garantir un système d’éclairage extérieur à l’épreuve du temps ? Quelles caractéristiques permettent de maximiser les économies d’énergie ? Quels rapports d’entretien peuvent contribuer à réduire les coûts opérationnels ? Traduire ces objectifs stratégiques en spécifications techniques pour un document d’appel d’offres peut s’avérer difficile.Ayant pris conscience de ce défi il y a près de dix ans, le Consortium TALQ a cherché à simplifier ce processus. En 2015, il a publié son premier guide de poche « Pocket Guide for Smart Outdoor Lighting », un outil pratique destiné à aider les villes à se concentrer sur leurs besoins spécifiques tout en tirant parti des connaissances d’experts sur les systèmes d’éclairage extérieur à la pointe de la technologie. L’édition 4, récemment publiée et rebaptisée « TALQ Tender Template », s’appuie sur cette base en y apportant des mises à jour et des améliorations significatives.Un modèle complet pour les villes et les autres parties prenantesCe nouveau modèle « TALQ Tender Template » s’inspire d’appels d’offres réels de réseaux d’éclairage extérieur initiés par plusieurs villes dans le monde entier. Il a été conçu pour aider les villes, les municipalités, les services publics, les opérateurs et les développeurs de projets à créer leurs propres appels d’offres avec moins d’efforts et une plus grande assurance quant à leur exhaustivité. Mais ce modèle « TALQ Tender Template » est également avantageux pour les fournisseurs de systèmes d’éclairage public, car il leur permet d’optimiser leur effort de participation à divers appels d’offres dans plusieurs pays en même temps.Les principales caractéristiques de ce modèle « TALQ Tender Template » édition 4 portent sur les exigences techniques, des exemples de formulation pour aider à rédiger un document d’appel d’offres complet et une adaptation globale. Actuellement disponible en anglais et en chinois, d’autres langues sont prévues pour le début de l’année 2025. Avec cette dernière mise à jour, le Consortium TALQ continue d’aider les villes à adopter des solutions d’éclairage extérieur intelligentes, efficaces et durables, tout en favorisant un marché ouvert et interopérable pour les applications de ville intelligente.Comme pour les éditions précédentes, le modèle « TALQ Tender Template » peut être téléchargé gratuitement sur le site Web du Consortium.

