Nature’s Pride at COP29: collective action needed to secure healthy food

BAKU, AZERBAIJAN, December 18, 2024 / EINPresswire.com / -- Nature’s Pride, Europas marknadsledande företag på exotisk frukt och grönsaker uppmanar industrin att vidta åtgärder för att skapa en framtidssäker livsmedelskedja. Under klimattoppmötet COP29 i Baku underströk CEO Adriëlle Dankier vikten av att ta ett delat ansvar när det gäller att kombinera affärsmässiga framgångar med bevarandet av människan och naturen.Nästa stegUnder flera års tid har man på Nature’s Pride varit pionjärer inom hållbarhet för livsmedelsproduktionen. Med sina nästan 400 odlare, sprida över 53 länder, satsar företaget på konkret samarbete över hela kedjan för att göra skillnad. Adriëlle Dankier betonar att det inte bara rör sig om hälsosam mat idag. ”Den kommande generationen är beroende av de val vi gör idag. Nu gäller det att var och en tar de nödvändiga stegen och börjar samarbeta i leveranskedjorna. Vi måste samarbeta, dela med oss av våra kunskaper och utnyttja allas färdigheter så att var och en av kan kunna njuta av hälsosamma livsmedel idag och imorgon.”Omtanke om människa och naturGenom Nature’s Prides deltagande på det senaste klimattoppmötet i Baku fick man en osökt chans att lyfta fram sin vision om en hållbar, internationell livsmedelsproduktion. Detta inträffade som en del av den nederländska delegationens arbete och i form av en intervjuserie om ledande företag som införlivar principerna om de 17 Sustainable Development Goals i organisationens kärna och därigenom blir ett föredöme för hela kedjan.I intervjun berättar Adriëlle Dankier att det har gått nästan 25 år sedan Nature's Pride inrättades och sedan dess står människan och naturen alltid i centrum för företaget. Från socialt välbefinnande till ansvarsfull vattenförbrukning, klimat och biologisk mångfald, på Nature’s Pride tar man initiativ. 2011 var företaget först med att genomföra sociala revisioner i grönsaks- och fruktsensorn och sedan dess har man nästan fått 100 % av sina produkter certifierade. Vidare satsar Nature’s Pride på ansvarsfull vattenförbrukning och SBTi-godkänd reducering av koldioxid och går i bräschen för att bevara den biologiska mångfalden.FramtidssäkerGenom att införliva hållbarhet bevisar Nature’s Pride hur företaget kan kombinera affärsmässiga framgångar med ansvarstagande samt skapa en livsmedelskedja som är redo att ta sig an framtiden. I organisationen inser man att äkta framsteg endast är möjliga genom gemensam handling när partner inom sektorn, offentliga parter och gemenskaper arbetar för att snabba på hållbarhetsbehandlingen i hela världen.Adriëlle Dankier berättar: ”För att få framgång – ett arbete som vi aldrig blir klara med – gör vi så mycket vi kan för att få andra att inse att vi inte har någon framtid om vi inte tar hand om människan och naturen. Hållbarhet är den resurs som krävs för att hålla i gång företaget. Om du verkligen är motiverad, vågar ta steg framåt och har förmågan att inspirera andra till att hoppa på tåget kan du göra enorm skillnad. När andra organisationer samarbetar med oss på det här sättet får de en chans att skapa en stabil grund så att de kan göra verklighet av sina hållbarhetsmål. Detta går hand i hand med vår vision där ekonomisk tillväxt är förenlig med allas ansvar att bidra till människans och naturens bevarande. Detta är en förutsättning för att var och en av oss ska kunna njuta av exotisk frukt och grönsaker idag och imorgon!”Redaktörens anmärkning:OM NATURE'S PRIDEVår önskan på Nature’s Pride är att alla får en smakupplevelse, både idag och imorgon. Detta förverkligar vi genom att leverera de allra läckraste exotiska grönsakerna och frukt som våra engagerade odlare driver fram över hela världen. Samtidigt strävar vi efter att göra livsmedelskedjan till en rättvisare och hållbarare kedja tillsammans med människan och naturen. Vi är en framåtblickande partner som inkluderar och inspirerar dig att hoppa på resan mot en bättre värld. Detta gör att vi utan omsvep kan njuta av smaker från världens alla hörn med en känsla av tillfredsställelse. Under nästan 25 års tid har vi varit stolta över detta. Nature’s Pride: Enjoy today, changing tomorrow!Nature's Pride är ett varumärke tillhörande Nature’s Pride B.V. Alla övriga varumärken som används här ägs av sina respektive ägare. Gå till https://www.naturespride.eu/en för att läsa mer.Nature's PrideDaisy van MeursKommunikationschefDaisy.vanmeurs@naturespride.nl**********Nature’s Pride auf der COP29:Gemeinsame Aktionen zur Erhaltung gesunder Lebensmittel jetzt erforderlichMaasdijk, Dezember 2024 - Nature's Pride, der Marktführer für exotisches Obst und Gemüse in Europa, ruft die Geschäftswelt dazu auf, Maßnahmen zugunsten einer zukunftsfähigen Lebensmittelkette zu treffen. Anlässlich der Weltklimakonferenz COP29 in Baku unterstrich CEO Adriëlle Dankier die Bedeutung einer gemeinsamen Verantwortung, um unternehmerischen Erfolg mit der Sorge für Mensch und Natur zu kombinieren.Nächster SchrittNature's Pride leistet bereits seit vielen Jahren Pionierarbeit in der nachhaltigen Lebensmittelproduktion. Mit fast 400 Produzenten in 53 Ländern engagiert sich das Unternehmen für eine konkrete kettenweite Zusammenarbeit zur Umsetzung der Ziele. Adriëlle Dankier betont, dass es sich nicht nur um eine gesunde Ernährung von heute handelt. „Die nächste Generation ist abhängig von den Entscheidungen, die wir jetzt treffen. Es ist von Bedeutung, dass alle Beteiligten jetzt die notwendigen Schritte unternehmen und Kooperationen in der Lieferkette anstreben. Nur, wenn wir zusammenarbeiten, unser Wissen teilen und die Talente des anderen einsetzen, können wir allen Menschen heute und morgen den Genuss gesunder Lebensmittel ermöglichen.“Sorge für Mensch und NaturDie Teilnahme von Nature's Pride am jüngsten Weltklimagipfel in Baku stellte eine hervorragende Gelegenheit dar, die eigene Vision einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion auf internationaler Ebene zu präsentieren. Dies tat das Unternehmen als Teil der niederländischen Delegation und in einer Interviewserie über führende Unternehmen, die die Grundsätze der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung ins Unternehmensleitbild integrieren und damit als Vorbild in der gesamten Kette auftreten.In dem Interview erklärt Adriëlle Dankier, dass seit der Gründung von Nature's Pride vor fast 25 Jahren die Sorge für Mensch und Natur immer im Mittelpunkt des Unternehmens steht. Vom sozialen Wohlergehen bis hin zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser, Klima und Biodiversität: Nature's Pride übernimmt die Vorreiterrolle. Das Unternehmen führte 2011 als Erstes im Obst- und Gemüsesektor sozialen Audits ein, und inzwischen wurden fast 100 % seiner Produkte sozial zertifiziert. Außerdem setzt sich Nature's Pride für einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und eine SBTi-geprüfte CO2-Reduzierung ein und leistet Pionierarbeit bei der Erhaltung der Biodiversität.ZukunftsfähigkeitDurch die kontinuierliche Integration von Nachhaltigkeit zeigt Nature's Pride, wie geschäftlicher Erfolg und Verantwortung zu einem zukunftsfähigen Lebensmittelsystem zusammengeführt werden können. Das Unternehmen ist sich dessen bewusst, dass wirklicher Fortschritt ausschließlich durch konzentrierte Aktionen möglich ist, die Partner in der Kette, öffentliche Parteien und Gemeinschaften weltweit einbeziehen, um die Nachhaltigkeit der Kette zu beschleunigen.Adriëlle Dankier erklärt: „Damit wir weiter vorankommen - denn man hat diese Aufgabe niemals abgeschlossen -, unternehmen wir große Anstrengungen, um andere darauf aufmerksam zu machen, dass wir ohne Rücksicht auf Mensch und Natur keine Zukunft mehr haben. Nachhaltigkeit ist die Fähigkeit, das eigene Unternehmen aufrechtzuerhalten. Wir sind davon überzeugt, dass man wirklich etwas bewegen kann, wenn man intrinsisch motiviert ist, einen Schritt vorwärts wagt und andere dazu inspirieren kann, sich anzuschließen. Eine Zusammenarbeit mit uns ermöglicht es anderen Unternehmen, eine solide Grundlage für die Verwirklichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu bilden. Dies passt zu unserer Auffassung, wirtschaftliches Wachstum mit der Verantwortung eines jeden Einzelnen mit einem Beitrag zum Schutz von Mensch und Natur zu verbinden. Nur so kommen alle in den Genuss von exotischem Obst und Gemüse, heute und morgen!"Hinweis an die Redaktion:ÜBER NATURE'S PRIDENature’s Pride hat es sich zur Aufgabe gemacht, Genuss für alle zu schaffen - heute und morgen. Dies erreichen wir durch die Bereitstellung von leckerem, exotischem Obst und Gemüse, das von engagierten Produzenten weltweit bezogen wird. Gleichzeitig setzen wir uns für eine nachhaltigere und gerechtere Lebensmittelkette ein - für und gemeinsam mit Mensch und Natur. Wir sind der fortschrittliche Partner, der Sie auf dieser Reise zu einer besseren Welt begleitet und inspiriert. So können wir die globale Geschmacksvielfalt genießen. Darauf sind wir seit fast 25 Jahren sehr stolz. Nature’s Pride: Enjoy today, changing tomorrow!Nature's Pride ist eine Handelsmarke von Nature's Pride B.V. Andere Markennamen, die in dieser Pressemitteilung verwendet werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Für weitere Informationen besuchen Sie www.naturespride.de Nature's PrideDaisy van MeursKommunikationsberaterinDaisy.vanmeurs@naturespride.nl

