Ecoturismo: 10 Parques Nacionais do Brasil para Visitar em 2025

Especialista em ecoturismo, a startup PlanetaEXO apresenta destinos únicos para viagens sustentáveis no próximo ano.

Explorar os parques nacionais do Brasil é uma chance de se conectar com sua biodiversidade única. Destacando destinos menos conhecidos, buscamos inspirar a preservação desses ecossistemas.” — Lucas Ribeiro, fundador do PlanetaEXO

SãO PAULO, SP, BRAZIL, December 16, 2024 /EINPresswire.com/ -- O Brasil possui 75 parques nacionais, cada um preservando ecossistemas vitais e oferecendo oportunidades incomparáveis de aventura. Do histórico Parque Nacional de Itatiaia, criado em 1937, ao recém-fundado Parque Nacional da Serra do Teixeira, em 2023, esses parques refletem o compromisso do país com a conservação ambiental e a valorização do patrimônio natural.

Além de sua importância ecológica, esses parques são destinos extraordinários de ecoturismo, convidando os viajantes a explorar praias serenas, cachoeiras impressionantes, cavernas antigas e recifes de corais vibrantes. Enquanto locais icônicos, como o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, atraem milhões de visitantes anualmente, a PlanetaEXO selecionou uma lista de tesouros menos visitados no Brasil, perfeitos para aventureiros em busca de experiências longe dos roteiros tradicionais em 2025. Confira:

PARQUE NACIONAL DOS LENÇÓIS MARANHENSES (MA)

Com uma área de 155.000 hectares no estado do Maranhão, as surpreendentes dunas de areia branca do parque, bem como as lagoas formadas por água da chuva, criam uma paisagem em constante mudança e que parece saída de outro mundo. Protegendo rios, manguezais e praias, o parque é reconhecido internacionalmente, incluindo o título concedido pela UNESCO de Patrimônio Natural da Humanidade.

Por que visitar? Como o maior campo de dunas da América do Sul, os Lençóis Maranhenses possibilitam passeios tranquilos, oportunidades deslumbrantes de fotografia e uma mistura hipnotizante de dunas e lagoas que mudam conforme as estações do ano.

PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CAPIVARA (PI)

No Piauí, esse Patrimônio Mundial da UNESCO estende-se em 130.000 hectares e possui mais de 400 sítios arqueológicos com pinturas rupestres – alguns com mais de 10.000 anos. Cânions e penhascos fazem da Serra da Capivara um verdadeiro tesouro para quem se interessa por História.

Por que visitar? Explore a maior coleção de pinturas rupestres do planeta, admire belas paisagens e tenha momentos de profunda conexão com os primórdios da história humana na América do Sul.

PARQUE NACIONAL DO JAÚ (AM)

Maior área protegida do Amazonas, o Jaú abrange 2.272.000 hectares de floresta amazônica. O parque oferece caminhadas na selva, observação de vida selvagem e visitas a petróglifos pré-históricos.

Por que visitar? Mergulhe na excepcional biodiversidade da Amazônia em paisagens maravilhosas e quase intocadas, que preservam relíquias neolíticas e uma riqueza natural incomparável ao longo dos séculos.

PARQUE NACIONAL MARINHO DE FERNANDO DE NORONHA (PE)

Na costa de Pernambuco, o arquipélago tem cerca de 11.000 hectares. É um paraíso de recifes de corais, vida marinha e praias paradisíacas. A limitação de visitantes preserva a beleza natural de Noronha, com destaque para a Baía do Sancho, eleita a melhor praia do mundo diversas vezes.

Por que visitar? Ideal para aventuras aquáticas, como snorkeling e mergulho, é também um dos locais de atuação do Projeto Tamar, que protege as tartarugas marinhas e convida os visitantes a aprender sobre conservação.

PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA (BA)

Localizado na Bahia, o parque de 152.000 hectares encanta os visitantes com cachoeiras, poços naturais e diversas trilhas para caminhadas. Os destaques incluem a icônica caminhada no Vale do Pati e o Poço Azul, um lago subterrâneo com águas azuis iluminadas pela luz do sol.

Por que visitar? Perfeita para quem está em busca de aventura, a Chapada Diamantina proporciona atividades de trekking, exploração de cavernas e piscinas naturais cercadas por paisagens exuberantes.

PARQUE NACIONAL DO PANTANAL MATOGROSSENSE (MT/MS)

Cobrindo 135.000 hectares no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, esse paraíso pantanoso é uma importante área de biodiversidade, lar das onças-pintadas, capivaras e centenas de espécies de aves.

Por que visitar? Ótimo para os apaixonados por vida selvagem, o parque oferece safáris fotográficos, passeios noturnos e chances para apreciar a beleza natural incomparável do Pantanal.

PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS (GO)

Em Goiás, o parque de 240.000 hectares apresenta cascatas, formações de quartzo e trilhas para caminhadas de todos os níveis de dificuldade. A atmosfera serena e espiritual tornam a Chapada dos Veadeiros um local favorito entre os praticantes de caminhada.

Por que visitar? Descubra mais de 2.000 cachoeiras, explore trilhas e sinta a energia mística dos cristais de quartzo que existem no local.

PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS (RJ)

O parque de 20.000 hectares no Rio de Janeiro é um refúgio para alpinistas e adeptos de caminhada. Há 200 quilômetros de trilhas e picos icônicos, como o famoso Dedo de Deus.

Por que visitar? Pessoas que buscam por emoção adoram as caminhadas exigentes, mas gratificantes da Serra dos Órgãos, que promovem vistas espetaculares e imersão na natureza.

PARQUE NACIONAL DO MONTE RORAIMA (RR)

Na tríplice fronteira do Brasil, Venezuela e Guiana, o Monte Roraima é uma maravilha geológica que faz parte da lista de desejos de muitos alpinistas e caminhantes. Suas falésias têm quase 2.900 metros de altura.

Por que visitar? Experimente uma das formações rochosas mais antigas da Terra, envolta em mistério, falésias de tirar o fôlego e ecossistemas únicos.

PARQUE NACIONAL MARINHO DOS ABROLHOS (BA)

Esse santuário aquático de 88.000 hectares ao longo da costa baiana é famoso por seus recifes de corais, vida marinha abundante e avistamentos de baleias jubarte.

Por que visitar? Entre julho e novembro, o parque se torna um local privilegiado para observação de baleias, snorkeling e mergulho em meio a ecossistemas subaquáticos.

SOBRE O PLANETAEXO

O PlanetaEXO é uma plataforma de ecoturismo dedicada a conectar viajantes do mundo inteiro a experiências sustentáveis e autênticas no Brasil. Com o compromisso de apoiar comunidades locais e proteger o meio ambiente, a PlanetaEXO promove o turismo como uma força transformadora para a conservação e o desenvolvimento sustentável. Saiba mais em: https://planetaexo.com/pt

