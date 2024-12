Los Logros Legislativos de la Concejal Fani-González serán el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América 

MARYLAND, December 12 - For Immediate Release: Thursday, December 12, 2024 “Sanando Juntas: Yoga para Mujeres” organizado por el Departamento de la Policía del Condado de Montgomery será otro tema de discusión

ROCKVILLE, Md., 12 de diciembre del 2024—Los invitados del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán la Concejal del Distrito 6, Natali Fani-González; y Mariela León, enlace comunitario hispano del Departamento de la Policía del Condado de Montgomery (MCPD). El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 13 de diciembre a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. La edición radial iniciará con la invitada especial, la Concejal Fani-González quien compartirá un análisis legislativo sobre su mandato del 2024. Fani-González ampliará sobre sus logros en la rama legislativa y los esfuerzos que ella y su oficina han realizado durante este año para fortalecer la seguridad pública en el Distrito 6, combatir el consumo del fentanilo entre los jóvenes, y luchar para que el Condado de Montgomery provee viviendas asequibles. El programa concluirá destacando información sobre el próximo evento del Departamento de la Policía del Condado de Montgomery titulado "Sanando Juntas: Yoga para Mujeres". El evento gratuito busca crear un espacio para sanar traumas mediante la practica del yoga. El evento se realizará en la sede de MCPD, ubicada en el 100 Edison Park Drive en Gaithersburg. "Sanando Juntas: Yoga para Mujeres" comenzará a las 11 a. m. el sábado, 14 de diciembre, es necesario registrarse. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 24-441

Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

