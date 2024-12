للمرة الأولى في تاريخها أفاتر تظهر في مول الإمارات

AVATR on display at Mall of The Emirates The AVATR 11 SUV in Liquid Caramel The AVATR 12 Gran Coupe in Glossy Black.

• عرض سيارتين كهربائيتين بالكامل: أفاتر 11 SUV وأفاتر 12 Gran Coupe

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, December 13, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلنت سمارت موبيليتي إنترناشونال عن عرض العلامة التجارية المتطورة للتنقل الكهربائي "أفاتر" للجمهور في مول الإمارات من 12 إلى 15 ديسمبر 2024. ويقع العرض في الطابق الأرضي، حيث يُدعى الزوار لاكتشاف مستقبل التنقل الذكي والفخم.

وسيتم عرض الطرازين الرائدين من أفاتر:

• أفاتر 11 SUV بتصميم مميز بلون الكاراميل السائل، والتي تجمع بين الأداء الكهربائي الفاخر والتصميم الرياضي، ومتاحة الآن للطلب المسبق وتجارب القيادة.

• أفاتر 12 Gran Coupe بلون الأسود اللامع، الذي يعبر عن الأناقة والابتكار بشكل جريء.

كلتا السيارتين كهربائيتان بالكامل ومجهزتان بنظام التشغيل الثوري AVATR OS، الذي يُشغل الأنظمة الذكية المتقدمة في السيارات. ويتضمن هذا النظام وظائف القيادة الذاتية المتطورة، وأنظمة الترفيه والمعلومات السلسة، والاتصال غير المسبوق، مما يحوّل كل رحلة إلى تجربة ذكية عاطفية.

وتلتزم أفاتر بتقديم تجربة ملكية مريحة وخالية من القلق، مع ضمان لمدة 8 سنوات مع عدد غير محدود من الكيلومترات للبطارية، وضمان لمدة 5 سنوات مع عدد غير محدود من الكيلومترات للسيارة، بالإضافة إلى خدمات مجانية تشمل الصيانة والتأمين والتسجيل. كما تتعاون أفاتر مع اتصالات لتوفير نظام رقمي متقدم داخل السيارة يتكامل مع تقنيات المدن الذكية، مما يضمن تجربة ملكية مريحة وخالية من المتاعب.

تبدأ أسعار كلا الطرازين من 250,000 درهم إماراتي.

يمكن للزوار أن يكونوا من أوائل الذين يشهدون على رؤية أفاتر الجريئة للتنقل الكهربائي ويكتشفون التصميم والتكنولوجيا المتميزة لطرازي أفاتر 11 SUV وأفاتر 12 Gran Coupe. لمزيد من المعلومات، زوروا جناح أفاتر في مول الإمارات من 12 إلى 15 ديسمبر 2024، أو تفضلوا بزيارة avatruae.com.

