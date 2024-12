Rucoba & Maya Construction, LLC Reconocida como Empresa Hispana del Año 2024 por la Ciudad de Austin, Texas

Empresa Hispana del Año 2024

La firma DBE es reconocida por su excelencia en servicios de concreto y proyectos de infraestructura

Florencio y yo comenzamos este negocio con una visión compartida de excelencia, y nos hemos comprometido con servicios de construcción de alta calidad y fomentamos una cultura de integridad y respeto” — Rodolfo "Rudy" Rucoba

AUSTIN, FL, UNITED STATES, December 12, 2024 / EINPresswire.com / -- Rucoba & Maya Construction , LLC, una empresa de construcción dinámica y en rápido crecimiento especializada en servicios excepcionales de contratistas de concreto con un enfoque principal en estructuras de aguas pluviales, ha sido galardonada con el prestigioso premio Empresa Hispana del Año 2024 por la Ciudad de Austin . Este reconocimiento celebra los logros sobresalientes de la empresa, sus contribuciones a la comunidad y su crecimiento excepcional en la industria de la construcción.El premio, otorgado por la Ciudad de Austin, reconoce a las empresas propiedad de hispanos que demuestran liderazgo, innovación y compromiso con la excelencia en sus respectivos campos. Rucoba & Maya Construction ha ejemplificado consistentemente estas cualidades, estableciéndose como un socio confiable en el sector de la construcción de Texas, creando oportunidades laborales y promoviendo el desarrollo económico local.Fundada en 2008 por Rodolfo "Rudy" Rucoba y Florencio Maya, Rucoba & Maya Construction ha ganado una reputación por su excelencia en la prestación de servicios especializados de concreto, particularmente en el desarrollo e instalación de estructuras de aguas pluviales. Desde que se convirtió en Contratista General en 2014, la empresa ha ejecutado con éxito proyectos para agencias gubernamentales de Texas, contribuyendo a infraestructuras críticas como la construcción de carreteras y presas. Con más de una década de experiencia sirviendo a Austin, San Antonio, Buda, Kyle y San Marcos, la empresa ha consolidado una fuerte presencia y se ha establecido como un socio confiable y de confianza en los sectores público y privado."Estamos profundamente honrados de recibir este reconocimiento de la Ciudad de Austin", dijo Rodolfo "Rudy" Rucoba, Presidente y cofundador de Rucoba & Maya Construction. "Este premio es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de nuestro equipo. Florencio y yo comenzamos este negocio con una visión compartida de excelencia, y siempre nos hemos comprometido a proporcionar servicios de construcción de alta calidad mientras fomentamos una cultura de integridad y respeto."Florencio Maya, Vice Presidente y cofundador de Rucoba & Maya Construction, agregó: "Nuestro éxito se basa en la confianza y las relaciones que hemos cultivado con nuestros clientes, socios y la comunidad de Austin. Nos enorgullece poder contribuir al crecimiento de la ciudad y esperamos muchos más años de éxito y colaboración."El Dr. Rafael Marrero, asesor ejecutivo de Rucoba & Maya Construction, economista y reconocido experto nacional en contratación gubernamental, enfatizó que la empresa se está preparando para un crecimiento significativo en el programa del Departamento de Transporte de EE. UU. (US DOT) como una Empresa de Negocios Desfavorecidos (DBE) del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) y contratista federal. "Este premio es un reconocimiento al trabajo fundamental realizado por los fundadores y una confirmación de que Rucoba & Maya está en la dirección correcta. Su compromiso con la excelencia es la piedra angular de su éxito, y estamos emocionados por la próxima fase de su crecimiento en el ámbito de los contratos federales", señaló.Este reconocimiento es otro hito en el recorrido de la empresa como una firma de construcción líder en la región. Rucoba & Maya Construction espera continuar con el éxito en los próximos años.Para obtener más información sobre Rucoba & Maya Construction o para oportunidades de colaboración, visite www.rucomaya.com Acerca de Rucoba & Maya Construction, LLC:Rucoba & Maya Construction, LLC es una empresa de construcción de servicio completo con sede en Austin, Texas, especializada en ofrecer un desempeño excepcional y experiencia en cimientos de concreto, estructuras de aguas pluviales y servicios de albañilería. Desde que se convirtió en Contratista General en 2014, la empresa ha ejecutado con éxito proyectos para agencias gubernamentales de Texas, contribuyendo a infraestructuras críticas como la construcción de carreteras y presas. Con más de una década de experiencia sirviendo a Austin, San Antonio, Buda, Kyle y San Marcos, Rucoba & Maya ha ganado una reputación como un socio confiable en la industria de la construcción. La empresa se especializa en construcción comercial, gubernamental y civil, entregando proyectos de alta calidad de manera segura, a tiempo y dentro del presupuesto, mientras contribuye al desarrollo y mejora de las comunidades locales.

Rucoba & Maya Construction Project 2024

