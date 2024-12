BIU destaca la importancia de enseñar habilidades blandas en la educación universitaria

Aprender habilidades blandas

Enseñar habilidades blandas puede formar líderes integrales y mejorar la empleabilidad en un entorno laboral competitivo.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, December 12, 2024 / EINPresswire.com / -- 92% de los empleadores considera que las habilidades blandas son igual o más importantes que los conocimientos técnicos, según LinkedIn.Broward International University (BIU) subraya la relevancia de incluirlas en los planes educativos para preparar a los futuros líderes en un entorno competitivo. En un entorno laboral globalizado y digitalizado, las habilidades blandas han cobrado una importancia crucial.Estas competencias, como la inteligencia emocional, el liderazgo y la resiliencia, se han convertido en factores clave para la empleabilidad y el éxito profesional. “Es esencial que las universidades adaptemos nuestros planes de estudio para desarrollar estas habilidades en los estudiantes. No escuchar al mercado laboral sería un error,” afirmó Ferrán Calatayud Ventura, director general de BIU.En respuesta a esta necesidad, BIU desarrolló el programa SUJIS (Step Up Journey Into Success), diseñado para mejorar competencias como el networking, la resolución de problemas y la adaptabilidad.El programa consta de tres fases:1-Autodescubrimiento, que ayuda a los estudiantes a identificar sus fortalezas, áreas de mejora y objetivos.2-Crecimiento, enfocado en desarrollar habilidades para enfrentar entornos laborales volátiles, inciertos, complejos y ambiguos (VUCA).3-Adaptación, que prepara a los estudiantes para integrarse al mercado laboral, comparando su perfil con los estándares de profesionales exitosos.“Con programas como SUJIS, nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas que los posicionan como líderes en un mercado laboral exigente,” añadió Calatayud. BIU continúa trabajando en iniciativas innovadoras que respondan a las demandas del mercado laboral, asegurando que sus egresados no sólo sean técnicamente competentes, sino también líderes completos en su ámbito profesional.El enfoque de aprendizaje de Broward International University (BIU), dirigido por nuestros profesores expertos, involucra en una amplia gama de herramientas dialógicas y de debate, foros de discusión, proyectos y tareas grupales e individuales, chats semanales y número de sesiones sincrónicas regulares de video, enlace en tiempo real así como el estudio de casos y el aprendizaje basado en proyectos y las simulaciones.De esta manera, los estudiantes cuentan permanentemente con un ecosistema de aprendizaje enriquecedor, que los mantiene en contacto con diferentes formatos, dinámicas y simulaciones del mundo empresarial real.

