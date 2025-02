Las prendas más buscadas por la Gen Z en 2025, según GoTrendier

Las elecciones de esta generación, no solo reflejan un sentido estético, sino también valores y comportamientos únicos que incluso ha moldeado a la actual industria de la moda

Oversize, vintage y sostenibilidad: descubre las prendas más buscadas por la Gen Z en 2025, según los datos de GoTrendier.

La Gen Z ha sabido mezclar comodidad, nostalgia y sostenibilidad como ninguna otra generación, redefiniendo las tendencias de la moda con su estilo único y consciente.” — Cecilia Ollero, Country Manager de GoTrendier

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, February 20, 2025 / EINPresswire.com / -- ¿Cuáles son las prendas más buscadas por la Gen Z?Según el ‘Estudio 2024: Moda Online en México’ de Elogia, el año pasado los mexicanos hicieron un gasto promedio de $1,693, y una frecuencia de compra anual promedio ligeramente superior a las 9 veces.La Generación Z, nacida entre 1997 y 2012, ha marcado su propia tendencia en el mundo de la moda. Estos jóvenes que nacieron bajo el manto de la tecnología han puesto el ojo en la sostenibilidad, proponiendo looks que han marcado el mundo de la moda y de las pasarelas.Para Cecilia Ollero, Country Manager de GoTrendier, app líder en ventas de ropa de segunda mano en México , la Gen Z ha logrado redefinir las tendencias de la moda gracias a que han adoptado tres elementos imprescindibles para ellos: la comodidad, la sostenibilidad y la influencia de las redes sociales. “Las elecciones de esta generación, no solo reflejan un sentido estético, sino también valores y comportamientos únicos que incluso ha moldeado a la actual industria de la moda”.Frente a este escenario, es que salen a relucir las prendas que este sector de la población ha adoptado como un símbolo de identidad y que, de acuerdo con Ollero, son de las más buscadas en GoTrendier:1.Prendas holgadas y oversize: sudaderas, chaquetas, pantalones o camisetas gráficas. “El fin es priorizar la comodidad y reflejar una estética relajada. Además, es una declaración de estilo que desafía las siluetas tradicionales que impulsan roja ajustada”.2. Pantalones retro o vintage: la Gen Z busca que este tipo de prendas evoquen décadas como los 90’s o 2000. “Las piezas que suelen buscar más son los pantalones cargo, jeans mom y pantalones rasgados”.3. Prendas deportivas: la comodidad es un elemento imprescindible para esta generación. Ollero señala que es común ver a jóvenes de la Gen Z portando ropa deportiva durante todo el día como leggins o tops, incluso combinados con otras prendas. “Un blusón con un leggin y unas botas Chelsea, o unos pantalones cargo con un top, una camisa oversize y unos tenis con plataforma, su imaginación no tiene límite”.4. Calzado: las botas militares y Chelsea se mantienen como unas de que suelen ser comunes en sus atuendos. Sin embargo, ellos han puesto de moda el uso de zapatillas deportivas con plataforma, dando paso a looks impresionantes, dignos de una pasarela.5. Accesorios: la Gen Z ha sabido aprovechar todo tipo de complementos para crear outfits inigualables. Entre ellos se encuentran las gorras sórdidas, los sombreros de pescador, boinas estilo francés, las tote bags, riñoneras, collares grandes y aretes pequeños.“La Gen Z ha sabido mezclar la comodidad, la nostalgia y la sostenibilidad como ninguna otra generación. Sus elecciones a la hora de vestir son un reflejo no sólo de la influencia de las redes sociales, un espacio que se ha vuelto muy importante en sus vidas, sino de la expresión de su individualidad en un mundo en constante cambio y en donde ellos mismos imponen un cambio a través de su estilo”, puntualizó Cecilia Ollero.—-Acerca de GoTrendierGoTrendier es la plataforma líder de compra y venta de segunda mano en Latinoamérica . Nace en 2016 en México y en 2017 en Colombia, y actualmente hay más de 11 millones de mujeres registradas y 32 millones de prendas publicadas. En Colombia, 3 millones de colombianas ya hacen parte de el clóset infinito.

