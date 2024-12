Smart Energy Chain: Die erste grüne Blockchain für den Energiesektor

- Über 100.000 Transaktionen pro Sekunde mit minimalem Energieverbrauch - Blockchain-basierte Lösungen für erneuerbare Energie und CO₂-Zertifikate

GERMANY, December 12, 2024 / EINPresswire.com / -- Hongkong - Mit der Vision, den globalen Energiemarkt nachhaltiger und effizienter zu gestalten, hat das 2024 gegründete Krypto- und Energie-Unternehmen Smart Energy Provider Ltd. (SEP) kürzlich mit der Smart Energy Chain (SEC) die erste vollständig grüne Blockchain auf den Markt gebracht. Als Pionier in der Kombination von erneuerbaren Energien und innovativer Technologie vereint SEP Nachhaltigkeit mit modernster Technik – etwa durch die Entwicklung des patentierten 3D-Windgeräts, das neue Maßstäbe in der Energieerzeugung setzt.Die SEC ist eine hochskalierbare, EVM-kompatible Blockchain, die Entwicklern und Unternehmen eine Plattform bietet, um dezentrale Anwendungen (DApps) für den Energiehandel und IoT-Integration zu realisieren.Grüne Blockchain vereint Innovation und NachhaltigkeitDie SEC ermöglicht transparente und energieeffiziente Lösungen für den Energiesektor. Ihre Proof-of-Stake-Technologie reduziert Energieverbrauch, während die Ethereum-Kompatibilität die nahtlose Nutzung bestehender Tools und Anwendungen erlaubt. Dirk Delitz, CEO von Smart Energy Provider Ltd.: „Mit der SEC schaffen wir die Basis für eine nachhaltige, transparente und effiziente Energiezukunft.“Kerntechnologien und Vorteile:• Native Kryptowährung Smart Energy Pay (SEP): Für Transaktionen, Staking und die Tokenisierung von Vermögenswerten.• Schnell und effizient: Über 100.000 Transaktionen pro Sekunde und niedrige Gebühren.• Tokenisierung: Unterstützung von Standards wie ERC-20 für Energiezertifikate und NFTs.Neue Horizonte für den EnergiesektorDie SEC revolutioniert den Handel mit erneuerbaren Energiequellen und CO₂-Zertifikaten. Im Jahr 2025 plant das Unternehmen Smart Energy Provider mit der Smart Energy Chain-Plattform die Einführung eines NFT-Marktplatzes sowie einer Handelsplattform für CO₂-Zertifikate, ergänzt durch KI-gestützte Energieprognosen. „Unsere Blockchain-Technologie wird es Unternehmen ermöglichen, ihre Nachhaltigkeitsziele schneller und sicherer zu erreichen“, so Jean Pierre Hartl, Mitgründer von Smart Energy Provider.Börsengang und innovative TechnologienAm 14. Oktober 2024 wurde der Smart Energy Pay (SEP) Coin erfolgreich an der Kryptowährungsbörse XT.com gelistet. Der Börsengang markiert einen wichtigen Meilenstein für SEP und bietet Investoren weltweit die Möglichkeit, an der Entwicklung einer nachhaltigen Energiezukunft teilzunehmen.Zusätzlich zur SEC arbeitet Smart Energy Provider Ltd. an der Entwicklung des 3D Wind Device, einer innovativen Windturbinentechnologie, die das Potenzial hat, jährlich bis zu 150 Millionen Kilowattstunden saubere Energie zu erzeugen – genug für 200.000 Haushalte. Produktpartner ist hierbei die Grohe Technology GmbH, ein mittelständisches Unternehmen aus dem Schwarzwald mit über 100 Mitarbeitern und einer 50-jährigen Geschichte. Ursprünglich als führender Anbieter von Messing-Drehteilen bekannt, hat sich die Grohe Technology GmbH zu einem innovativen Technologielieferanten weiterentwickelt, der heute maßgeschneiderte Lösungen für diverse Branchen bietet.Über Smart Energy Provider Ltd.Smart Energy Provider Ltd., gegründet im Jahr 2024 und mit Sitz in Hongkong, ist ein innovatives Krypto- und Energie-Startup, das erneuerbare Energien mit Blockchain-Technologie kombiniert. Das Unternehmen hat mit der Smart Energy Chain (SEC) die erste vollständig grüne Blockchain entwickelt und betreibt mit dem Smart Energy Pay (SEP) Coin die erste Kryptowährung, die auf die Erzeugung von grünem Strom ausgerichtet ist. Mit Technologie-Konzepten wie dem revolutionären 3D-Windgerät strebt das Unternehmen an, den globalen Energiemarkt nachhaltiger und effizienter zu gestalten.

