CGTN : la montée en puissance de la diversification économique de Macao atteint de nouveaux sommets

CGTN publie un article sur la façon dont Macao a favorisé la diversification économique au cours des 25 dernières années

PÉKIN, 12 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hui Ho-Kit, un étudiant de premier cycle qui vient de terminer ses études en Californie, est revenu en Chine dans sa ville natale de la région administrative spéciale (RAS) de Macao avec une nouvelle mission : apporter une technologie robotique de pointe du continent chinois à la ville. En tirant parti des ressources et des opportunités offertes par la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA), il a pu créer son entreprise et exploiter l’écosystème technologique en pleine croissance de la région.

La GBA offre un environnement entrepreneurial unique, a déclaré Hui. « Chaque ville exploite ses propres atouts : Macao dispose de ressources liées au Portugal, Hong Kong excelle dans le domaine financier, et Shenzhen est leader dans le domaine de la fabrication intelligente. (Elles) collaborent ensemble de manière très étroite et pratique. »

Son histoire met en évidence un changement clé actuellement en cours à Macao, où une économie autrefois dépendante du jeu intègre désormais de nouvelles industries.

Depuis sa rétrocession à la Chine en 1999, la ville a connu une transformation spectaculaire. Historiquement connue pour ses casinos et son tourisme, elle s’est progressivement orientée vers la diversification économique. En fournissant à Macao les outils nécessaires pour assurer le développement de secteurs tels que la technologie, la finance et la culture, la GBA a joué un rôle crucial dans cette transformation. Aujourd’hui, grâce à son intégration dans ce cadre régional plus large, Macao n’est plus seulement une plaque tournante du tourisme, mais aussi un centre d’innovation.

En novembre dernier, le gouvernement de la RAS de Macao a publié un plan de développement en faveur de la diversification économique appropriée de la ville sur la période allant de 2024 à 2028. Ce document contient une planification et des dispositions spécifiques visant à assurer le développement de ses industries du tourisme et des loisirs, de la médecine traditionnelle chinoise et de la santé globale, de la finance moderne, des technologies nouvelles et de pointe, des congrès et expositions, de la culture et des sports.

Le plan coïncide avec une tendance croissante qui a mis en évidence le rôle que joue la ville dans la promotion de l’innovation technologique. Ces dernières années, les revenus issus de la collaboration industrie-université-recherche ont continué d’augmenter, de même que le nombre de projets de brevets élaborés dans les établissements d’enseignement supérieur de Macao. L’année dernière, les revenus issus de la collaboration industrie-université-recherche ont atteint environ 475 millions de patacas (environ 59,2 millions de dollars). Entre 2019 et septembre 2024, plus de 340 brevets ont ainsi été obtenus. Comme en témoigne le lancement en mai dernier de son premier satellite de sciences spatiales au centre de lancement de satellites de Jiuquan, Macao s’efforce également de s’aligner davantage sur les ambitions plus larges de la Chine continentale en matière d’exploration spatiale.

La stratégie de diversification de Macao comprend un autre élément clé qui consiste à promouvoir des événements à grande échelle comme le concours international de feux d’artifice, le festival international de musique et le Grand Prix. En attirant des millions de touristes chaque année, ces événements contribuent à insuffler une nouvelle énergie à l’économie de Macao et à réduire sa dépendance à l’égard des grands secteurs traditionnels telles que le jeu, ce qui renforce sa réputation de destination touristique internationale.

Le développement des infrastructures constitue un autre moteur de l’économie en pleine évolution de Macao. Dans le sud de la Chine, la création de la zone de coopération approfondie Guangdong-Macao à Hengqin, un district de la ville de Zhuhai, a considérablement amélioré la connectivité entre Macao et les villes voisines, comme Zhuhai. Le port de Gongbei, qui est le plus fréquenté des passages frontaliers entre Zhuhai et Macao, a enregistré de janvier à octobre plus de 90 millions de passages, soit en moyenne plus de 300 000 passages par jour. Cette circulation fluide des personnes, des biens et des services renforce le rôle de Macao en tant que plaque tournante régionale, avec des retombées positives pour le commerce, le tourisme et les collaborations transfrontalières.

En mettant l’accent sur une utilisation plus efficace des terres et sur le développement durable, l’urbanisme de la ville a également évolué. Près de 30 % des nouveaux projets d’aménagement du territoire de Macao se situent désormais dans la zone de coopération, ce qui favorise la collaboration transfrontalière et l’optimisation de l’espace. Associé à des infrastructures améliorées, cet aménagement stratégique du territoire renforce la durabilité globale de Macao et son intégration au sein de la GBA, garantissant ainsi à la ville un développement équilibré et durable à l’avenir.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://news.cgtn.com/news/2024-12-10/Tide-rising-A-new-height-in-Macao-s-economic-diversification-1zdAA4dTila/p.html

Contact : cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.