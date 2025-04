CGTN: التحول الصيني في مجال السينما: كيف تسببت سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية في ذلك؟

نشرت شبكة CGTN مقالاً تناولت فيه كيفية تناقض الشراكة السينمائية الجديدة بين الصين وإسبانيا مع تخفيضات الصين على واردات الأفلام الأمريكية، كاشفةً التأثير السلبي لحرب الرسوم الجمركية التي تشنّها الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعرّض السوق الخارجية الأكثر ربحًا في هوليوود للخطر ويُضعف هيمنة تجارة الخدمات الأوسع نطاقًا في البلاد.

بكين, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

وقّعت الصين وإسبانيا، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني Pedro Sanchez إلى الصين يوم الجمعة، مذكرة تفاهم بشأن التعاون السينمائي، ما أعطى زخمًا جديدًا للتبادلات الثقافية بين البلدين.

ستُعزّز الصين وإسبانيا تعاونهما في مجال صناعة السينما، بما في ذلك المشاركة بشكل مشترك في المهرجانات والعروض المتبادلة والإنتاج المشترك وتبادل الموظفين، وذلك وفقًا لمذكرة التفاهم المُوقعة بين الإدارة الوطنية الصينية للسينما China's National Film Administration والمعهد الإسباني للتصوير السينمائي والفنون السمعية البصرية Spain's Institute of Cinematography and Audiovisual Arts.

تُشكِل الشراكة السينمائية المُعزّزة بين الصين وإسبانيا تناقضًا واضحًا مع إعلان بكين عن خطتها لتقليص تدريجي لواردات الأفلام الأمريكية.

أفاد متحدث باسم الإدارة الصينية للسينما China Film Administration، يوم الخميس، أن هذا التعديل يأتي انسجامًا مع مبادئ السوق ويعكس تفضيلات الجمهور، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الصينية من شأنها أن تؤثّر سلبًا على اهتمام الجمهور الصيني بالأفلام الأمريكية.

شهدت أسهم العديد من شركات السينما والإعلام الأمريكية الكبرى انخفاضًا حادًا عقب إعلان الصين عن نيتها خفض واردات هوليوود. وقد شهدت شركتا Walt Disney وWarner Bros. Discovery, Inc انخفاضًا في أسعار أسهمهما بنسبة 6.79% و12.53% على التوالي.

يعزو المحللون هذا الانخفاض إلى المخاوف المتزايدة من فقدان القدرة على دخول ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم. وتُظهِر البيانات أن إجمالي إصدارات الأفلام الأمريكية في الصين بلغ 63 فيلمًا في عام 2018 و52 فيلمًا في عام 2019، محققةً إجمالي إيرادات قدره 19.9 مليار يوان (2.72 مليار دولار)، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي إيرادات الأفلام الأجنبية خلال هذه الفترة. تُعَد هذه الفترة واحدة من أفضل الفترات التي شهدت نجاحًا كبيرًا للأفلام الأمريكية في شباك التذاكر الصيني.

من قطاع الأفلام ووصولاً إلى المالية والتكنولوجيا، أخفقت إدارة الرئيس الأمريكي Donald Trump في الاعتراف بفائضها التجاري الهائل في قطاع الخدمات مع شركائها التجاريين عندما اتخذت قرارًا بفرض رسوم جمركية إضافية شاملة على السلع المستوردة تحت ذريعة تقليص عجزها التجاري.

تُعَد الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لتراجع تجارة الخدمات في الصين. ووفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، قفزت صادرات الخدمات الأمريكية إلى الصين من 5.63 مليار دولار في عام 2001 إلى 46.71 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 7.3 مرات، بينما تضخّمَ الفائض التجاري السنوي للخدمات 11.5 مرة ليصل إلى 26.57 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى له عند 39.7 مليار دولار في عام 2019.

تُهدِّد التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين بتعطيل تجارة الخدمات لديها. حذّرَت رئيسة المفوضية الأوروبية، Ursula von der Leyen، من أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر لتصعيد الحرب التجارية من خلال استهداف قطاع الخدمات الأمريكية، الذي تُحقِّق فيه الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا كبيرًا مع أوروبا، في حال فشل المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية.

في مقابلة مع صحيفة Financial Times، أشارت von der Leyen إلى كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية كأحد النقاط التي يمكن الضغط من خلالها، مشيرةً إلى استعداد بروكسل لفرض ضريبة على الإعلانات الرقمية التي من شأنها التأثير بشكل مباشر على شركات مثل Meta وGoogle وFacebook.

يُظهر أحدث تعاون سينمائي بين الصين وإسبانيا التزام الصين بالانفتاح المستدام واستعدادها لمشاركة فرص السوق مع الشركاء العالميين.

اتفق رئيس الوزراء الصيني Li Qiang ونظيره الإسباني، اللذان شهدا توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة، على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والابتكار التكنولوجي، ودعم التجارة الحرة والتعاون المفتوح بشكل مشترك والدفاع عن مبادئ التعددية.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-12/China-s-silver-screen-pivot-Why-U-S-tariff-policy-is-to-blame-1Cw1kkpIbni/p.html

جهة الاتصال: CGTN

البريد الإلكتروني: cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.