CGTN: Kinas omdrejningspunkt på det store lærred: Hvorfor USA's toldpolitik bærer skylden

CGTN udgav en artikel om, hvordan Kinas nye filmpartnerskab med Spanien står i kontrast til landets nedskæringer i den amerikanske filmimport, hvilket afslører den selvdestruktive effekt af USA's toldkrig – der bringer Hollywoods mest lukrative udenlandske marked i fare og underminerer landets bredere dominans inden for handel med tjenesteydelser.

BEIJING, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Under den spanske premierminister Pedro Sanchez' besøg i Kina fredag underskrev de to lande et fælles aftalememorandum (MOU) om filmsamarbejde, hvilket satte nyt skub i den bilaterale kulturudveksling.

Kina og Spanien vil uddybe samarbejdet i filmindustrien, herunder fælles deltagelse i festivaler, gensidige visninger, samproduktioner og udveksling af personale, ifølge den hensigtserklæring, der er indgået mellem Kinas nationale filmadministration og Spaniens institut for film og audiovisuel kunst.

Det styrkede filmpartnerskab mellem Kina og Spanien står i skarp kontrast til Beijings udmelding om, at man vil reducere antallet af importerede amerikanske film moderat.

En talsmand for China Film Administration sagde torsdag, at justeringen følger markedsprincipperne og afspejler publikums præferencer, da USA's nylige forhøjelser af tolden på kinesisk import helt sikkert vil påvirke det kinesiske publikums interesse for amerikanske film.

Efter Kinas signal om at skære ned på Hollywood-importen faldt aktierne i flere store amerikanske film- og medieselskaber kraftigt. The Walt Disney Company og Warner Bros. Discovery, Inc. oplevede, at deres aktiekurser faldt med henholdsvis 6,79 og 12,53 procent.

Analytikere tilskriver nedgangen den voksende frygt for at blive lukket ude af verdens næststørste filmmarked. Data viser, at der var 63 amerikanske filmudgivelser i Kina i 2018 og 52 i 2019, som tilsammen genererede 19,9 milliarder yuan (2,72 milliarder dollars) og tegnede sig for over 80 procent af alle udenlandske filmindtægter i denne periode. Dette var et af de bedste forløb for amerikanske film i det kinesiske salg.

Fra film til finans og teknologi har den amerikanske præsident Donald Trumps regering undladt at anerkende sit massive handelsoverskud i servicesektoren med sine handelspartnere, da den besluttede at indføre omfattende ekstra told på importerede varer under påskud af at reducere sit handelsunderskud.

USA er Kinas største kilde til underskud på handel med tjenesteydelser. Ifølge det amerikanske handelsministerium steg den amerikanske eksport af tjenesteydelser til Kina fra 5,63 mia. dollars i 2001 til 46,71 mia. dollars i 2023 – en stigning på 7,3 gange – mens det årlige overskud på handelen med tjenesteydelser steg 11,5 gange til 26,57 mia. dollars og toppede med 39,7 mia. dollars i 2019.

De igangværende handelsspændinger mellem USA og dets handelspartnere truer med at forstyrre USA's handel med tjenesteydelser. Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen har advaret om, at EU er parat til at optrappe handelskrigen ved at gå efter amerikanske tjenesteydelser – en sektor, hvor USA har et betydeligt handelsoverskud i forhold til Europa – hvis forhandlingerne om toldsatser mislykkes.

I et interview med Financial Times udpegede von der Leyen amerikanske tech-giganter som et potentielt pressionsmiddel og signalerede, at Bruxelles er parat til at indføre en skat på digitale reklamer, der direkte vil påvirke firmaer som Meta, Google og Facebook.

Det seneste filmsamarbejde mellem Kina og Spanien viser Kinas engagement i vedvarende åbenhed og vilje til at dele markedsmuligheder med globale partnere.

Den kinesiske premierminister Li Qiang og den spanske premierminister, som overværede underskrivelsen af MOU i fredags, blev enige om at styrke samarbejdet om økonomi, handel, investeringer og teknologisk innovation, i fællesskab støtte frihandel og åbent samarbejde og opretholde multilateralisme.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-12/China-s-silver-screen-pivot-Why-U-S-tariff-policy-is-to-blame-1Cw1kkpIbni/p.html

Kontakt: CGTN E-mail: cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.