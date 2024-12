El auge de las apps de moda en México: una tendencia creciente

Las apps de moda ganan popularidad en México. GoTrendier destaca entre las más descargadas gracias a su apuesta por la sostenibilidad.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, December 11, 2024 / EINPresswire.com / -- Los mexicanos han encontrado en las aplicaciones de e-commerce una alternativa de compra. Appsflyer, en su Estado de la App Marketing en LATAM detalla que durante el segundo semestre de 2023 se registró un incremento del 59% en la instalación de apps de compras en el país.Pero hay un producto que parece interesarle más a los mexicanos. De acuerdo con el Estudio de Venta Online. Panorama del comercio electrónico y el consumidor digital en México, en 2023 la moda fue la categoría más consumida, con un 62% de los encuestados.Para Cecilia Ollero, Country Manager de GoTrendier en México este aumento en el uso de aplicaciones para la compra de moda se debe a los beneficios que ofrecen, tales como:-Conveniencia y accesibilidad: las aplicaciones de compras permiten a los usuarios acceder a una amplia variedad de prendas de moda desde la comodidad de su hogar. Este acceso a productos 24/7 ha generado una preferencia creciente por las compras online.-Facilidad de comparación y mejor experiencia de compra: las apps permiten comparar precios, estilos y reseñas de otros usuarios de manera rápida y sencilla; además de que están mejorando constantemente la experiencia de compra con filtros avanzados, recomendaciones personalizadas y una interfaz intuitiva, lo que hace que la compra de moda en línea sea cada vez más eficiente.-Promociones y ofertas especiales: las plataformas suelen ofrecer descuentos exclusivos, promociones y opciones de pagos flexibles, lo que incentiva a los consumidores a optar por aplicaciones de moda en lugar de tiendas físicas.-Cambios en los hábitos de consumo: generaciones como los Millennials y la Gen Z están adoptando formas de compra masiva online, impulsadas por su habilidad con la tecnología y su preferencia por un consumo rápido y accesible.Asimismo, indica que este tipo de apps son un espacio confiable y fácil para adquirir ropa. “Además, con el auge de la tecnología y las opciones de pago seguras, las compras en línea se han convertido en una opción confiable y conveniente”, señala Ollero.A lo largo del 2024, estas son las aplicaciones más descargadas del segmento de apps de compra gratuitas en México:1. Mercado Libre2. Temu3. SHEIN4. Amazon5. Aliexpress6. Coppel7. Nike8. Liverpool9. StockX10. Alibaba.com11. Walmart México12. Costco México13. ZARA14. H&M15. Sam’s Club México16. El Palacio de Hierro17. GoTrendier18. Cider19. Bershka20. ShopeeOllero destaca que entre las 20 apps más descargadas se encuentra GoTrendier, que promueve la moda sostenible entre los consumidores . “Cada vez más personas buscan opciones amigables con el medio ambiente y prendas exclusivas a precios accesibles, es por ello que hay un auge en la venta de la ropa de segunda mano”.El uso creciente de aplicaciones de moda muestra que los usuarios buscan una manera más ágil de compra, lo que ha obligado a las marcas a adaptarse a las nuevas tendencias para brindarles a los usuarios experiencias de compra agradables y accesibles.—--Acerca de GoTrendierGoTrendier es la plataforma líder de compra y venta de segunda mano en Latinoamérica. Nace en 2016 en México y en 2017 en Colombia, y actualmente hay más de 11 millones de mujeres registradas y 32 millones de prendas publicadas. En Colombia, 3 millones de colombianas ya hacen parte de el clóset infinito.

